Expert rozcupoval Babišovo video: Vykradená forma, nevkus, prázdný obsah

Hnutí Ano Andreje Babiše zveřejnilo včera na sociálních sítích (Facebooku a Twitteru) svůj první letošní volební spot. Zatím ale jeho reklama vyvolává kritiku. Profily zastánců reklamy na facebookových stránkách Andreje Babiše navíc často vykazují známky toho, že jsou falešné.

Na jedné straně zastánce "tradičního přístupu", na druhé příznivec "nového, efektivnějšího a k lidem přístupnějšího řešení věcí". Formát, jaký v reklamě dlouhodobě užívá například Air Bank a o jaký se teď před volbami opřel i Andrej Babiš. Coby ambasador oné pozitivnější a účinnější politiky se prezentuje on sám.

Naše první video ke kampani! Hraje tam kromě mě i tradiční politik. pic.twitter.com/0zVBGHDDCF — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 19. září 2017

Video se v sociálních sítích sdílí, ale od odborníků na marketingovou komunikaci sklízí výsměch. Řadu výtek shrnul ve svém komentáři Martin Jaroš, bývalý marketingový ředitel mobilních operátorů Vodafone a T-Mobile, který v současnosti působí v Kataru jako šéf značky a komunikace mezinárodní telekomunikační společnosti Ooredoo Qatar.

"Ta věc je prostě špatná - vykradená forma, nevkusné provedení, prázdný obsah. Nebudu tu ani řešit, že formát samotný je bídnou kopií Air Bank a ještě mnohem bídnější kopií starých kampaní PC vs Mac od Applu. Tyhle ´výpůjčky´ ostatně právě ke stylu pana Babiše sedí a charakterizují ho možná lépe než co jiného," píše Jaroš.

V dalším komentáři si pak všímá poklesu intelektuální úrovně komunikace Babišova hnutí. "Je to vidět na každém detailu - jak je to všechno maximálně prvoplánové, jak je to designované na IQ 90, na intelektuální úroveň, která by urážela už i dvanáctileté dítě. Není tam náznak jakéhokoli nadhledu, druhé vrstvy, chytrého mrknutí, ničeho. Je to TV Barrandov," uvádí Jaroš. Podle něj hnutí původně přitahovalo i přemýšlivé lidi, ale ti se v něm mnohdy zklamali a odešli.

"Babiš to vycítil a instinktivně přesunul svou komunikaci doleva a dolů - na všelijaké ty zhrzence… Já vím, teď mi řeknete, že takových lidí je největší masa a že Babiš dělá dobře, protože s jejich hlasy vyhraje… Ale když vyhráváte volby díky těmto hlasům, tak to chtě nechtě určuje, co budete říkat a většinou i dělat. Což se u Babiše dávno děje. Je to jen zdánlivě lákavá strategie. Ve skutečnosti to znamená, že už netlačíte vlastní agendu, ale jdete s kalným proudem, který se rád stočí jinam. Borci jako Paroubek by mohli vyprávět," píše Jaroš, podle nějž tento trend naznačuje, že Babišovo poselství se vyčerpává a tento politik není neporazitelný.

(Martin Jaroš sám zvažoval trvalý návrat do Česka a start vlastního politického hnutí, nakonec tuto myšlenku opustil a zůstal na svém posledním působišti v Kataru. Podle jeho příspěvků je mu v současnosti nejblíž Česká strana pirátská, kterou podporuje i jiný vlivný facebookový komentátor a marketingový expert Jakub Horák, pozn. red.)

Protože Jaroš okomentoval volební video hnutí Ano kromě svého profilu i na Babišových facebookových stránkách, strhla se kolem jeho názoru velmi vyhrocená diskuse. Zajímavé na ní je to, že zastánci spotu (například Pavel Juřena nebo Eva Černínová) často nemají na svých facebookových profilech nic kromě jména a vykazují zcela nulovou "facebookovou historii", což je známka toho, že jde o falešné profily - tedy takové, které byly uměle založeny jedním subjektem jen kvůli dané diskusi.

Oproti tomu ke kritikům reklamy se kromě Jaroše řadí i další lidé z marketingové branže, například marketingový a PR poradce Zdeněk Fekar ze společnosti E.vox nebo account director PR agentury AC&C Public Relations Ivo Minařík.