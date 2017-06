"Svlíkni se a dostaneš stáž." Soutěž ČEZ pro maturantky vyvolala kritiku

Elektrárenská skupina ČEZ vypsala na svém Facebooku soutěž "Maturantka energie", určenou finalistkám "Maturantky roku". Odměnou pro vítězku je čtrnáctidenní stáž v jaderné elektrárně Temelín. Kritériem je počet lajků, které získá fotografie dané dívky v plavkách.

Obrovskou kritiku uživatelů internetu vzbudil tento týden propagační projekt ČEZ, který na facebookových stránkách Infocentra jaderné elektrárny Temelín představil deset finalistek soutěže Maturantka roku 2017, soutěžících o čtrnáctidenní stáž v této elektrárně. Všech deset finalistek se dalo nafotit ve vnitřku chladící věže, přičemž byly vysvlečeny pouze do plavek. Dvoutýdenní pracovní stáž v jaderné eletrárně a titul "Maturantka energie" má vyhrát ta z nich, jejíž fotografie získala v albu na facebookových stránkách do středy 21. června 16 hodin nejvíc lajků.

Podle tiskové zprávy ČEZ umožnila "netradiční focení" odstávka druhého bloku elektrárny. Dívky musely dodržet bezpečnostní opatření a jedna prý dokonce prošla dechovou kontrolou na alkohol. Z bezpečnostních důvodů také mají podle tiskového mluvčího jaderné elektrárny Temelín kromě plavek ještě helmu a obuv s plnou špičkou. Podle ředitelky soutěže Martiny Matouškové se všechny finalistky na focení velmi těšily.

Je to degradující, píší diskutéři

U návštěvníků facebookových stránek však projekt vyvolal výrazně negativní ohlas a vzbudil také nemálo sarkasmu.

"Svlíkni se a dostaneš stáž. Znalosti nás nezajímají," napsal například internetový uživatel Šimon Pepřík.

"Vybírat člověka na odbornou stáž podle toho, jak vypadá, když se svleče? Fakt tleskám…" uvedl Oldřich Florian.

"To je zoufalost. Ale má to i další aspekty. To se v jaderné elektrárně vztahuje pracovní oblečení pouze na blembáka? Kde je pracovní oděv? Kde je pracovní obuv? Nesnažte se nám tu namluvit, že ty tenisky jsou pracovní obuv a že ty bikiny jsou dostatečně zakrývající, aby šly nazvat pracovním oděvem! A když už jsme u těch bikin, mohly být vybrány nápaditější kousky a hlavně méně monotónní! Zkuste nabrat někde inspiraci a přesvědčit se, že i pracovní oděv je možno naaranžovat tak, aby byl na pěkných holkách velmi sexy…" psal jiný uživatel Vojtěch Raim.

"To je strašný. Svlékněte se a máte u nás stáž? To přece nemůžete myslet vážně, je to naprosto degradující, odporné, primitivní. Ty holky za to nemůžou, jsou mladé a společnost je bohužel ´učí´ (viz tento příklad), že jejich hodnota je především o vzhledu. Ale vy byste už měli mít rozum!" napsala Lucie Nebesářová.

"Tak jestli to bude ´stážistka´, jako byla Lewinská u Clintona, pak je tahle akce asi v pořádku. Jinak nechápu souvislost mezi pózováním v plavkách a získáním odborné stáže. Dívky, které nejsou ochotné dělat tuhle šaškárnu, a chlapci získávají možnost stáže v jaderné elektrárně jakým způsobem?" dotazovala se uživatelka Ivča Koňáková Dittrychová.

Podobně vyznívala i naprostá většina ostatních reakcí.

Dívky si to užily, argumentuje ČEZ

Správce facebookových stránek Infocentra jaderné elektrárny Temelín se nejdřív snažil s kritickými a sarkastickými uživateli diskutovat. Na otázku, zda chce ČEZ naučit během stáže dívky se svlékat, například uvedl, že Temelín nabízí široké možnosti uplatnění v ekonomice, personalistice, PR nebo technice a že vítězka během stáže pozná netradiční prostředí, atmosféru a fungování velké "továrny", což jsou věci, které se jí hodí pro další studium i kariéru. Náplň stáže se podle něj bude upřesňovat s ohledem na vzdělání, znalosti a představy vítězky.

Na výtku, že pro výběr účastnice stáže zvolili organizátoři soutěže nevhodnou a ponižující formu, správce odpověděl: "Naopak, podle nás jsou fotografie velmi vkusné. Kombinace krásy a industriálního prostředí dává zajímavý výsledek… Při vší úctě, nejdůležitější je, jak se u toho cítily samy dívky. A ty si focení moc užily a s výsledkem jsou spokojeny."

Podle infocentra jde jednoduše o soutěž s jasně danými pravidly, která navíc navazovala na loňský ročník Maturantky roku, kdy desítka finalistek absolvovala v Temelíně exkurzi - loni ovšem byly oblečené a kromě ochranných helem byly vybaveny i žlutými kombinézami.

Po neustávajícím proudu kritických připomínek nakonec správce temelínského Facebooku na další diskusi rezignoval a na nové a nové kritické příspěvky už nereagoval.

"Maturantka roku je projekt společenské odpovědnosti"

Soutěž Maturantka roku pořádá českobudějovická mediální agentura Trima CB. Autory soutěže jsou Martina Matoušková, Libor Matoušek a Jan Novotný. Podle organizátorů jde o "celostátní soutěž krásy a zároveň projekt nesoucí znaky projektu společenské zodpovědnosti", která nemá za cíl generovat zisk, ale získávat publicitu a finance pro Nadační Fond Pink Bubble. Tento fond se stará o dospívající onkologické pacienty. Do každého ročníku se podle organizátorů hlásí víc než 600 dívek, z nichž je v několika kolech vybrána finálová desítka. Finalistky soutěže mají dostat smlouvu s modelingovou agenturou Cast Me a další věcné ceny.