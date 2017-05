Facebooku unikly vnitřní směrnice, jak nakládat s nežádoucími příspěvky

Z Facebooku unikly dokumenty, které ukazují, jak se tato sociální síť snaží tlumit, respektive údajně spíš netlumit problematické příspěvky typu nenávistných projevů, propagace terorismu nebo zveřejňování ukázek vlastního sebepoškozování. Informuje o tom britský deník Guardian.

Moderátoři Facebooku musí neustále čelit výzvám, jako je například "porno pomsta" (opuštěný partner zveřejní na Facebooku nahé snímky své bývalé lásky, pozn. red.). Často mají jen deset vteřin na to, aby se rozhodli, zda podobné příspěvky na síti ponechají, nebo stáhnou. Síť prý prověřuje víc než 6,5 milionu potenciálně falešných profilů týdně, uvedl Guardian s odkazem na interní směrnice Facebooku, které údajně získal. O případu informuje i agentura Reuters, která upozorňuje, že se jí nepodařilo ověřit pravost dokumentů, z nichž Guardian čerpá.

Podle deníku se mnoho obsahových moderátorů, které Facebook zaměstnává, obává nekonzistence a také zvláštní povahy některých jeho doporučení, co všechno může být na síti ponecháno. Nejsložitější a matoucí je prý tato politika v oblasti sexuálního obsahu, uvedl deník. Facebook tyto informace nijak zvlášť nekomentoval, jen uvedl, že jeho prvořadou starostí je bezpečnost uživatelů.

„Udržet lidi na Facebooku v bezpečí je nejdůležitější věc, kterou děláme. Tvrdě pracujeme na tom, aby byl Facebook co nejbezpečnější a zároveň umožňoval svobodu projevu. To s sebou nese detailní a často složité otázky, co je správně, a tyto otázky bereme velmi vážně," uvedla v oficiálním prohlášení vedoucí pro řízení globální politiky Facebooku Monica Bickertová. Facebook dále potvrdil, že používal software zachycující grafický obsah ještě předtím, než se objevil na webu, ale to prý bylo ještě v jeho raných dobách.

Aktuální uniklé dokumenty, z nichž cituje Guardian, zahrnují interní výcvikové manuály, tabulky a vývojové diagramy. Jako příklad podivné politiky Facebooku deník zmínil například doporučení, aby se lidem umožňovalo sdílet a streamovat jejich pokusy o sebepoškozování, protože Facebook „nechce cenzurovat nebo trestat lidi v nouzi".

Moderátoři Facebooku přitom nedávno sdělili vyšším manažerům této sítě, že přibývá veškerého obsahu spojeného s uvedením záhadologického seriálu "13 Reasons Why" (Třináct důvodů proč), což je seriál sítě Netflix pojednávající o sebevraždě středoškolské studentky, jež pomocí nahraných zpráv obviňuje své spolužáky, že její situaci zavinili. Podle moderátorů je na místě obava, že seriál bude mladé lidi inspirovat k napodobování.