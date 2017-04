Hašek vysvětluje Bubníka: každý autor má svůj rukopis

Bývalý brankář a současný podnikatel Dominik Hašek obhajoval na facebookových stránkách svého nápoje Smarty Drink reklamu s nekrologem Augustina Bubníka.

Fotografie takzvané "Snídaně se Smartym", kde za podložku pod párek s hořčicí posloužily noviny s nekrologem bývalého vynikajícího hokejisty a politického vězně Augustina Bubníka, vzbudila v minulém týdnu hodně veřejné nevole. Fotografii publikoval bývalý hokejový brankář Dominik Hašek na facebookových stránkách nápojové značky Smarty, kterou produkuje. Tento týden se pokusil danou věc vysvětlit.

"Snídaně se Smartym je pravidelný dopolední příspěvek, který našim fanouškům věnujeme každý den po dobu téměř dvou let… V jeho rámci často a rádi sdělujeme lidem i něco navíc (každý autor má svůj rukopis). I proto jsme (v tomto případě já) našim fanouškům v minulosti připomněli život a odchod lidí, které jsme mimořádně obdivovali za to, co dokázali," uvedl Hašek.

Podle svých slov takto v minulosti připomněl například Johana Cruyffa, Gordieho Howea, Věru Čáslavskou a svého dědu. "Znovu opakuji, že i při této vzpomínce - oslavě života vůbec nejde o to, co je na talíři (s výjimkou mého dědy Týřla, kdy na kolečka nařezaná klobása následně opečená na oleji na pánvičce byla podstatnou pointou vzpomínky), ale především u toho jde o jeho fotku a jednu až dvě věty charakterizující jeho život," napsal bývalý brankář.

Připomenout Augustina Bubníka považoval podle svých slov za povinnost, mimo jiné proto, že se znali. "Že jsem posnídal na nekrologu, není pravda. Samotný talíř stojí už na fotografii na jiném článku. Ale podstatné je to, že jsem si během snídaně nekrolog a následně další články v novinách četl a v žádném případě na něm nesnídal. Druhý názor je, že jsem nekrolog použil jako prostírání. Čemuž rozumím, neboť tomu do jisté míry kompozice nahrává a zpětně mě to i mrzí," napsal dále Hašek.

Rozestavení snídaně je podle něj dáno "interními pravidly". Podle svých slov navíc konzultoval danou fotografii i se synem Augustina Bubníka, s nímž byl od skonu slavního hokejisty v kontaktu. "Bylo velmi příjemné od něj slyšet, když mi řekl, že fotografie je naprosto v pohodě a že je rád, že jsem si na jeho tatínka i takto vzpomněl," uzavírá Hašek.

Jak ale připomněly Lidové noviny, ještě týž den, co zveřejnil své vysvětlení týkající se nekrologu Augustina Bubníka, se Haškovi "povedlo" další faux pas, když publikoval fotku večeře s čočkou, volským okem a Smartym a k tomu jako kulisu přidal zavěšeného hokejistu Buffala v dresu Buffala s hlavou jelena - přičemž den předtím se kvůli psychickým problémům oběsil fotbalista František Rajtoral. Tuto fotku už Hašek nevysvětloval a z facebookových stránek byla stažena.