Mobily odhalí nejen vaše chování, ale i národnost

Jdete kolem své oblíbené kavárny a v mobilu vám zapípá notifikační zpráva: "Dlouho jste u nás nebyl, dnes máte dortík zdarma." To je věc, se kterou se můžete už občas setkat. Možné je ale i to, že německá kavárna vás osloví česky, protože bude vědět, že se k ní blíží Čech.

Propojení obchodu a geolokačních služeb má velký potenciál a bylo by divné, kdyby si ho firmy nepovšimly. Podle mezinárodní výzkumné společnosti Research and Markets by měl trh s těmito službami jen ve Spojených státech vzrůst do roku 2022 o 29,8 % a dosáhnout 52,46 miliardy dolarů (loni měl zhruba kolem 40 miliard dolarů). Geolokaci v propojení na zákazníka v současnosti využívají zejména na americkém trhu fastfoodové a jiné občerstvovací řetězce jako Starbucks, McDonalds a další.

Služby tohoto typu se ale pokoušejí prosadit i v Česku. V loňském roce se tak představila například „multiaplikace" Yemobox, kterou představila stejnojmenná firma založená fotografem a producentem Adolfem Zikou. A v současnosti si místo na slunci hledá projekt Retailtrek, za kterou stojí stejnojmenná akciová společnost. Tu založil tým sdružený kolem Martina Hoška, bývalého marketingového ředitele mBank a šéfa digitálních aktivit Air Bank.

Retailtrek chce sledovat český maloobchod

„Jsme schopni měřit, pokolikáté člověk do obchodu přišel, odkud kam se v něm pohyboval (jestli třeba od kabelek k botám), ale také to, odkud přišel a kam z obchodu zamířil – například zda něco nesháněl v obchodním centru na Černém mostě a pak nezamířil do OC Nový Chodov," řekl Dotyku Hošek.

FOTOGALERIE

Kromě toho, jak se lidé v rámci obchodního centra chovají, jak a čím přijíždějí, kde byli předtím a kam zamířili potom, dokáže Retailtrek podle jeho slov i určit, jaké národnosti jsou. Umožňuje mu to technologie schopná číst unikátní datové řady v mobilních telefonech – část čísla totiž tvoří kód země, v níž byla karta vydána.

„Retailtrek představuje v zásadě kombinaci tří technologií. První z nich je modem schopný detekovat ve zhruba stometrovém okruhu mobilní telefony a určit podle údajů SIM karet, z jaké země tyto mobily pocházejí. Druhou technologií jsou wifi senzory, které jsou opět schopné detekovat mobilní přístroje a dále vytvořit mapy pohybu jejich nositelů – ukážou tedy, odkud kam ti lidé šli, jak dlouho pobyli na konkrétním místě a podobně. A třetí technologií je detektor umístěný například ve výloze nebo na stropě prodejny, který je schopen rozeznat podle čísla mobilního telefonu konkrétní osobu a posílat jí informace, jejichž odběr daná osoba schválila," uvedl Hošek.

Podle něj jsou všechny technologie nasazovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a jsou i připraveny i na nový právní rámec pro ochranu osobních údajů v Evropské unii.

„Pouhé připojení do nějaké sítě není osobní údaj. Pokud jde o zasílání notifikačních SMS na konkrétní čísla, s tím musí uživatel mobilního telefonu předem souhlasit a přihlásit se k jejich odběru," řekl Hošek.

Retailtrek v současnosti startuje podle jeho slov v pilotním provozu a cílí na obchodní centra a další maloobchodníky, ale také na subjekty, jichž se týká cestovní ruch. Právě v tomto oboru je dobře využitelná první technologie rozlišující země, z níž dotyční přijíždějí – umožní například rychle určit skladbu a frekvenci návštěvníků význačných památek. „Všechny technologie jsou ale jen nástroj pro sbírání dat, skutečná přidaná hodnota spočívá až v datové analýze. Teprve díky, tomu, že jsme schopni tato data analyzovat a interpretovat, můžeme maloobchodníkům vysvětlit, co a jak v jejich obchodu funguje," dodává.

Podle Hoška nyní tvůrci Retailtreku jednají jednak se zatím nejmenovanými českými provozovateli aplikací o svém přiřazení do jejich nabídky, jednak vytvářejí vlastní aplikaci, kterou chtějí sami dobýt trh. „Chceme stovky tisíc uživatelů, jde o revoluci v přístupu k datům v maloobchodu," prohlašuje Hošek.

Už je tu Yemobox

O potenciálu „stovek tisíc uživatelů" hovořil už před víc než rokem i Adolf Zika, fotograf, producent a také hlavní iniciátor vzniku "multiaplikace" Yemobox, která funguje vlastně opačným způsobem, než Retailtrek. Zatímco Retailtrek informuje maloobchodníky o pohybu jejich zákazníků, Yemobox má naopak informovat zákazníky nebo turisty, jak to vypadá v jejich okolí nebo v místě s nabídkou (služeb, zábavy, hotelů, podniků, prodeje rodinných potřeb, ale třeba také s nabídkou práce a realit).

Yemobox funguje zjednodušeně řečeno tak, že se na online mapě, tvořící základ multiaplikace, objevují krabičky - „yemoboxy" - s nabídkou z výše uvedených oborů, přičemž každá krabička obsahuje „rodný list" dané služby či provozovny, v němž mohou její majitelé uvést další informace. Mohou také „rozsvícením" krabičky informovat o tom, kdy je právě otevřeno nebo kdy je aktuální nějaká nabídka.

Na Yemobox běžela v předloňském i loňském roce velká billboardová kampaň, do půlky loňského roku si ji ale stáhlo jen zhruba pět tisíc uživatelů. „U původní verze jsme hodně sázeli na intuitivnost vyhledávání a podcenili zavedený návyk lidí vyhledávat adresy a podniky přes ikonku s lupou. Proto jsme aplikaci upravili tak, aby i s tímto návykem v ní mohli hledat co nejrychleji," prohlašoval Zika. V současnosti se podle oficiálního webu projektu prodalo necelý 104 tisíc „yemoboxů". Aplikace aktuálně pokrývá 132 českých a moravských měst a svou nabídkou je do ní zapojeno přibližně 75 800 obchodníků a 534 obchodních řetězců.