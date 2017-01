Pane Sobotko, nechte naše děti na pokoji!

Jestli je pro totalitní systémy něco typické, pak je to starostlivost o zdravý rozvoj dětí. Stát hnaný kupředu „pokrokovou" ideologií nevěří svým vlastním občanům a přebírá výchovu nejmladší generace plně pod svou kontrolu. Vzpomeňme na na Himmlerův program Lebensborn, kterak áriskými dětmi, dobře vychovanými ve specializovaných ústavech, zalidnit Třetí říši po vyhubení Židů a dalších „méněcenných" národů.

My dnes kroutíme hlavou nad praktikami norského Barnevernetu, jenž ročně odebírá „nespolehlivým" biologickým rodičům až 12 tisíc dětí, ale úplně nám uniká, že i na našem území Barnevernet roste. Tiše a nenápadně. Základy jsou již hotovy. Paradoxně se o ně zasloužili ti samí politici, kteří se rádi angažují v šílené norské kauze na obranu sourozenců Michalákových.

Časy se mění, ale stále snad platí, že 99 % rodičů chce pro své děti jen to nejlepší, byť každý přirozeně vidí lidské štěstí v něčem úplně jiném. Absolutní většinu z nich ale nikdo nemusí nijak zvlášť motivovat k tomu, aby se starala o zdraví svých ratolestí, jejich bezpečí, výživu, vzdělání a výchovu (jsem si jist, že i u migrantů plujících přes Středozemní moře, po nichž u nás všichni tak rádi plivou, je hlavní motivací zajistit lepší a bezpečnější život pro své děti).

Časy se mění, ale stále snad platí, že 99 % rodičů chce pro své děti jen to nejlepší, byť každý přirozeně vidí lidské štěstí v něčem úplně jiném.

Jsou to zejména Sobotkovi sociální demokraté, kteří mají pocit, že když rodičům nebudou neustále stát za zadkem, budou zde tisíce batolat umírat na podvýživu, jak mor se rozšíří negramotnost a ulice se zaplní hordami výrostků holdujících alkoholu a narkotikům.

Nestačí, že nám zákonem nařizují povinné očkování, povinné autosedačky, povinné přilby, povinné reflexní prvky (jako by některé ty věci nestačilo jen doporučit), on už musí být z nějakého neznámého důvodu zaveden i povinný poslední rok mateřské školy a povinná školní pamlsková prohibice. Rodičů se nikdo na nic neptá.

To, co sociální inženýr Marcel Chládek zahájil, dokončuje jeho podobně pokroková stranická kolegyně Kateřina Valachová. Jsem zvědav, co bude, až se ukáže, že jídelníček dětí se vůbec nezměnil a školáci, jejichž rodiče jim tolerovali svačinu v podobě chipsů a coca-coly, teď bez problémů „pašují" svou oblíbenou stravu z vietnamské večerky odnaproti. Co potom? Bude nepochybně nutné zákaz rozšířit na kilometrovou zónu kolem školy a dětem prohledávat batohy.

Aby děti nespustly?

Za svými stranickými kolegy nezaostávají ani vedoucí představitelé ministerstva zdravotnictví. Jako velmi cílevědomá se v tomto směru jeví zvláště místopředsedkyně ČSSD a náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová.

Ta by se už mohla přejmenovat na Engels Arnoštovou, protože ve své starostlivosti o blaho člověka začíná zastiňovat i feministku Michaelu Marksovou z ministerstva práce a sociálních věcí (další místopředsedkyně strany), která například svými návrhy v oblasti umělého oplodňování směřuje k modelu z polského filmu Sexmise, kde otec už nehraje žádnou důležitou roli, muži slouží jen jako dárci spermatu.

Michaela Marksová svými návrhy v oblasti umělého oplodňování směřuje k modelu z polského filmu Sexmise, kde otec už nehraje žádnou důležitou roli.

Podle nového zákona z dílny oranžového ministerstva zdravotnictví by na akcích určených převážně pro děti neměl být podáván alkohol. I lidé, kteří mají k dětem podstatně blíže než Teska Arnoštová, nad tím jen kroutí hlavou.

„Každoročně pořádáme třeba Pohádkový les, jehož závěr je naplánován do areálu restaurace, kde je krásné venkovní posezení, mají tam pódium, jsou k nám vstřícní… A teď si říkáme, můžeme my to tam vůbec pořádat dál? Když si tam rodiče pak dají pivko? Nenapadne nás za to někdo? PROČ se to dělá? On je to snad nějaký celospolečenský problém? Davy ožralých rodičů na Pohádkovém lese, co jim pak kvůli tomu zpustly děti? Proč se tedy nezakáže alkohol zcela…?" táže se mě emotivně ve svém e-mailu moje kamarádka, která se na okraji Prahy spolu s dalšími místními maminkami mnoho let angažuje ve prospěch dětí.

Já pro ni odpověď nemám. Můžete jí prosím odpovědět Vy, vážená sociální demokracie?

Na cestě k ústavní výchově

Myslím, že je jen otázkou času, kdy politici, kteří jsou připraveni nás chránit před veškerým myslitelným i nemyslitelným nebezpečím (i proti naší vlastní vůli a se zbraní v ruce), schválí zákon, že děti musí mít při teplotě pod 10 stupňů Celsia na hlavě kulicha a když mrzne, na rukou palčáky. Kontrolovat to bude městská policie.

Andrej Babiš dodá know-how, kterak spustit udavačský web, aby mohl český Barnevernet po oznámení všímavých sousedů včas zasáhnout. A což třeba kamery do ložnic, aby někdo zkontroloval, zda dětem večer čteme pohádku? A do koupelny, jestli si čistí zuby?

Následovat budou „koldomy" v sovětském střihu a v samém finále bude stát děti po porodu rodičům okamžitě odebírány a předávány do výchovy novodobých ústavů Lebensborn.

Mohla by to být i další skvělá byznysová příležitost pro firmy, které dnes vydělávají na tom, že stát nevěří v poctivost živnostníků a seslal na ně EET.

Následovat budou „koldomy" v sovětském střihu. V samém finále budou děti po porodu rodičům státem okamžitě odebírány a předávány do výchovy novodobých ústavů Lebensborn. Jen tam totiž mohou být zcela pod kontrolou, uchráněni před vším nebezpečím tohoto světa.

Stačí dobrý příklad, ne zákon

Pane premiére Sobotko, ještě jednou takovou „volovinu" ve vaší vládě a straně vymyslíte a já asi poprvé v životě vezmu do ruky transparent, napíšu na něj velkými písmy „Ruce pryč od našich dětí!" a půjdu s ostatními rodiči do ulic. Vy si možná myslíte, že děláte prorodinnou politiku, ale opak je pravdou.

To přece nejsou vaše děti. Nevysedávejte stále po schůzích, starejte se raději řádně o ty své a vychovávejte si je podle svých vlastních představ. Někdo si myslí, že je nutné děti od hříšného světa odstřihnout, jiní věří v to, že je lepší, aby se v něm naučili orientovat a jeho svodům vzdorovat. Lidem ale nelze brát svobodu volby.

My nepotřebujeme od vlády, parlamentu a prezidenta další nové zákony a vyhlášky. My potřebujeme, abyste našim dětem šli konečně příkladem.

A jestli chcete udělat něco pro zdraví nejmladší generace, nemůžete na prezidenta navrhovat člověka, který je schopen hovořit vulgárně do veřejnoprávního rozhlasu, opakovaně lhát a neznat slovo omluva, veřejně propagovat alkoholismus a doporučovat dětem, kdy mají začít kouřit.

My nepotřebujeme od vlády, parlamentu a prezidenta další nové zákony a vyhlášky. My potřebujeme, abyste našim dětem šli konečně příkladem. A přestali se chovat jako dobytek (promiňte, jako nevychovanci).