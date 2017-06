Paříž pokořili dealeři pervitinu

Na frontu míří 35 milionů „Göringových pilulek". Člověku nedají spát, mozek ze sebe vymačká maximum a sebevědomí? To se dotýká nebe. Nad Francií hřmí, kvaltem s k ní blíží nadopovaní tankisté wehrmachtu. Podobají se přízraku. Již 22. června 1940 zavlaje na Eiffelovce hakenkreuz.

Lidstvo si na jaře 1940 dobře pamatuje, jak se první světová válka točila kolem toho, že německé sbory nebyly s to přemoci francouzskou obranu – v zákopové válce na linii Verdun a Sedan zahynulo celkem 5 milionů mužů; fronta se hýbala jen v řádu desítek kilometrů.

Nyní, o čtvrstoletí později, Němcům postačí pouhých 32 dnů.

FOTOGALERIE

Je to až absurdní. Francouzsko-britská armáda přesahuje tu německou o stovky tisíc mužů, co do těžké bojové techniky je převaha Spojenců přímo drtivá: 14 tisíc spojeneckých děl dvojnásobně převyšuje ty německá.

Radovat se ale bude führer, v němž se 23. června 1940, kdy zapózuje v právě dobyté Francii, dostaví manické návaly. Ty podporují dodávky drog od jeho polního maršála Hermana Göringa, tlouštíka, od roku 1932 závislého na morfiu a barbiturátech.

Göring měl v drogách perfektní přehled. Jeho nakopáváky, utlumovače a rozvesolovače všeho druhu ale bledly před populárním preparátem laboratoří Tammler, patentovaným v létě 1937. Napřesrok zasáhla Říši psychedelická vlna.

Pochromované dózy se zázračnou látkou zaplavily nejen lékárny, ale i prosté markety a koloniály po celé Říši. Na modročervené etiketě dózy se vyjímal nápis Pervitin.

Pohledem dneška je to k nevíře, ale Pervitin byl propagovaný i berlínským ministerstvem pro národní zdraví. Vedlejší účinky „perníku" byly přehlíženy a třeba německým hospodyňkám se tento zázrak doporučoval jako „nejlepší pomocník zaměstnané ženy, která tak hravě zvládne postarati se o rodinu, o manžela a o domácnost". Ano, na pervitinu se dá „létat" několik dní v kuse, mozek pracuje na maximum, tělo nemá ničeho dost. Nehledě na to, že látka dělá ze sexu nadpozemský zážitek.

Ale zpět k armádě, do jara 1940, k německému plánu Fall Gelb, jak zněl kódový název pro ofenzívu do Francie. V první, původní verzi se mělo jednat o konvenční operaci, víceméně kopírující tzv. Schlieffenův plán vypracovaný v éře první světové války. V kostce šlo o vícesměrný útok vedený přes Benelux a dále severovýchodem Francie vstříc Paříži.