Američané slaví výročí. Muž z plakátu dodával armádě maso

Včerejší den byl ve Spojených státech ve znamení oslav „Dne strýčka Sama“. Karikatura Jamese Montgomeryho Flagga, která nás probodává svým pohledem a láká k vojenské službě, je založena na skutečném příběhu muže, který sehrál svou úlohu v americké občanské válce. V éře, kdy lidé neměli rádio ani televizi, byly plakáty nedílnou součástí propagandy.

Identita muže oblečeného v barvách americké vlajky je přisuzována Samuelu Wilsonovi, obchodníkovi s hovězím masem z městečka Troy ve státě New York.

Britsko-americká válka (1812-1815) mu přinášela výhodný kšeft. Wilson totiž získal kontrakt na zásobování americké armády. Legenda traduje, že sudy, ve kterých armádě dodával hovězí maso, byly označovány písmeny U. S. (United States). Hladoví vojáci, kteří často dlouho čekali na další zásobování, těmto barelům začali žertem přezdívat Uncle Sam (Strýček Sam). Obchodník se tak stal populární postavou britsko-americké války.

Prvního ztvárnění se Sam dočkal v roce 1852, skutečná sláva ho ale ještě teprve čekala.

Když se USA v roce 1917 zapojily do první světové války, potřebovaly rychle získat rekruty. V tehdejší náborové kampani se Američané inspirovali u Britů. Posloužilo jim k tomu dílo Alfreda Leeteho, který znázornil Lorda Kitchnera se vztyčeným prstem (Lord Kitchener Wants You).

Americká armáda si pro své dílo vybrala prověřeného kreslíře Jamese Montgomeryho Flagga. Jeho agitační dílo slavilo úspěch. Mezi léty 1917 a 1918 vláda nechala vytisknout čtyři miliony jeho platáků.

„Bylo to poprvé v americké historii, co armáda použila umění. Výsledek byl ohromný. Umění se ukázalo jako společensky nezbytné,“ uvedla kunsthistorička Sara Duke pro list The Guardian. Plakát sehrál roli v mobilizaci 4,4 milionu Američanů.

Za druhé světové války americká armáda vsadila na stejnou kartu a nechala celou zemi opět polepit těmito plakáty. Německá špionážní služba Abwehr kvůli tomu Spojené státy posměšně nazývala "Samland".

Věhlas díla se dostal až do Sovětského svazu a s jeho vlastní podobou přišla i Rudá armáda. Do dnešního dne se pak plakát dočkal tisíce parodií.

Strýček Sam nebyl ale prvním personifikovaným symbolem Spojených států. Evropané i Američané tehdejší Nový svět spojovali s Kolumbií, ženou, jejíž mýtický obraz se poprvé objevil v roce 1738. Kolumbie měla symbolizovat svobodu a rozlehlost nově objeveného kontinentu.

Mužskou personifikaci USA symbolizoval i bratr Jonathan, který byl se strýčkem Samem často zaměňován. Nicméně od konce americké občanské války (1865) se Jonathan na ideologických plakátech přestal objevovat a ustoupil Samovi. Jonathan měl přitom alegoricky symbolizovat americkou společnost a úspěch kapitalismu a Sam pak samotnou americkou vládu.

Samuel Wilson byl ztvárněn i v literatuře. Spisovatel Frederick Augustus Fidfaddy v roce 1816 publikoval dílo Dobrodružství strýčka Sama a hledání jeho ztracené cti (The Adventures of Uncle Sam, in Search After His Lost Honor), které satiricky pojednává o událostech americké občanské války.

V roce 1989 americký Kongres jako Den strýčka Sama stanovil 13. září, tedy den narozenin Samuela Wilsona.