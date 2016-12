Chovanec: S Babišem ke Schnellům půjdu. Ale ukřičet se nenechám

S ministrem vnitra a místopředsedou ČSSD Milanem Chovancem o „kauze Šlachta": proč trvá na policejní reorganizaci, jak pevná je vládní koalice a co si říkali na schůzce s Andrejem Babišem v proslulé pražské restauraci U Schnellů.

Očekával jste tak silnou, emotivní reakci vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše na vaše oznámení o reorganizaci elitních policejních útvarů?

Když se o reorganizaci začalo hovořit a nevypadalo to na žádnou mediální kauzu a přestřelku, tak jsem se s panem vicepremiérem sešel. Pozval mě do restaurace U Schnellů, seděli jsme tam spolu hodinu. Vysvětloval jsem mu důvody, a rozešli jsme se v klidu s tím, že tomu ne úplně rozumí, že to ne úplně podporuje – ale že to nebude komentovat. Chápal jsem to tak, že žádný problém v této věci mezi sebou nemáme.

Doufám, že vyšetřovací komise seznámí veřejnost s výsledky své práce co nejdříve.

To bylo už v době, kdy jste reorganizaci ÚOOZ (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) veřejně oznámil?

Ano, už kolem toho vyšly v médiích první články, a bylo to těsně před hysterií, kterou kolem toho potom rozpoutaly Lidové noviny Andreje Babiše. Po té schůzce jsem neměl pocit, že by se dynamika diskuse měla zvyšovat – následně se stalo, co se stalo. Andrej Babiš to pojal jako volební téma, vyvěsil po republice billboardy hlavně na dálnici D1, směřující k mému bydlišti. Zjevně to bere nepochybně osobně.

Nebyla to likvidace Roberta Šlachty

Na zmíněné schůzce nepochybně padlo jméno šéfa – dnes už bývalého – ÚOOZ Roberta Šlachty. Andrej Babiš tehdy neměl problém s tím, že Šlachta s reformou nesouhlasí?

Jméno pana Šlachty tam samozřejmě padlo. Vysvětloval jsem panu Babišovi, že to není likvidace Roberta Šlachty, že každý z manažerů policie má šanci být v té takzvané „střeše" těch dvou sloučených policejních útvarů. Vysvětloval jsem, že musíme bojovat s terorismem, s kyberzločinem a využít synergii oněch dvou útvarů k tomu, aby byly efektivnější.

Myslím, že Robert Šlachta se vydal na cestu více politickou než policejní, říká ministr vnitra Milan Chovanec.Autor: František Vlček/MAFRA/Profimedia

Proč podle vašeho názoru zvolil pak plukovník Šlachta cestu nechat se hájit spíše zástupci ANO, než komunikovat s vaší ČSSD, která řídí vnitro?

Myslím, že Robert Šlachta se vydal na cestu více politickou než policejní. Vzkazoval jsem mu to i přes média a on mi pak psal esemesku, že politikem není a politikem být nechce…

Pořád si myslím, že je škoda, že se rozhodl odejít. Byl pak na nás vyvíjen i politický tlak, aby se vrátil – ale vrátit se přece mohl pouze on sám! Stačila jedna žádost o vzetí zpět do služby. Mohl také přijít za policejním prezidentem a říci mu, že nesouhlasí s tímto způsobem reformy, ale chce pracovat pro stát, což mnohokrát zdůraznil, a říci, kde tedy chce pracovat. Ale to se nestalo. Já doufám, že až zchladnou hlavy, spojí se s policejním prezidentem. Telefon na něj má.

Vždyť Robert Šlachta sám řekl, že byl vyzván k tomu, aby se ucházel o „hlavu" nové zastřešující policejní organizace. Ale on se ani nepokusil zapojit do nabídkového řízení, které na tuto funkci musí být vypsáno.

Slyšel jste někde vysvětlení slov Roberta Šlachty, proč nedůvěřuje policejnímu prezidentovi?

Seděli jsme na ministerstvu s policisty ÚOOZ, bylo jich tam osmnáct, dvacet, a seděl tam se mnou i policejní prezident, a konkrétní obvinění nezaznělo. Robert Šlachta bude mít reálnou šanci říci to zřízené vyšetřovací komisi, kde jsou i zástupci hnutí ANO, a ta si bude zvát lidi podle svého uvážení. Doufám, že vyšetřovací komise seznámí veřejnost s výsledky své práce co nejdříve.

Reforma byla nutná

Podle státních zástupců, některých policistů i koaličních politiků nebyla reforma policie řádně, včas a detailně připravena. Proč jste ji spouštěli zrovna v této době, je snad nějaké nebezpečí z prodlení?

Organizační změna byla připravena od samého začátku, ve třech krocích. S tím, jak se rozdělí jednotlivé sekce útvarů, existovala tabulková místa. Jenže se o tom rozhořela debata velmi intenzivně a negativně, že připravena není. My jsme byli schopni dát na stůl od samého počátku argumenty.

Organizační změna sama o sobě má asi 25 stran, není to nic tak složitého. Je plně v kompetenci policejního prezidenta, který vytváří podobné změny poměrně často. V tomto případě šlo o změnu struktury velení, nedocházelo k rozpadu dvou útvarů. ÚOOZ se rozdělil na sekce, ale ty pořád byly tvořeny odbory ÚOOZ.

Proč jste ale s reformou vyrukovali právě teď?

Diskutovalo se o ní velmi intenzivně už na přelomu roku. A podobná změna proběhla například už před časem, kdy se do ÚOOZ včlenilo vyšetřování kyberzločinu – to byla organizační změna asi o osmi stranách a připravoval ji tehdy Robert Šlachta.

Tohle bylo obdobné s tím, že organizační změna měla startovat od 1. července a první půlrok měl být věnován jakémusi „přechodnému období", kdy čas by měl být využit na analýzy, debatu s lidmi z útvarů, na nastavení nových řídících pravidel. Od 1. 1. 2017 měla následovat druhá etapa, jejíž součástí by bylo i konečné organizační uspořádání Národní centrály proti organizovanému zločinu. Pak měla následovat třetí etapa, která počítá od roku 2020 se vznikem Národního kriminálního úřadu.

Sbor by se nám rozpadl pod rukama, nebyla jiná cesta než ta, kterou jsme se vydali.

Zdá se, že jste policejní reformou zároveň vědomě otestoval, jak je ČSSD schopna soupeřit s Andrejem Babišem…

Takový důvod jsem určitě neměl, to v žádném případě. Já ale přece nemohu přijmout hru, že policejní prezident, ze zákona nezávislý, bude chodit do sekretariátů politických stran žádat o jejich podporu k organizačním změnám ve svém vlastním policejním sboru.

Ve vaší gesci je policie, v pravomoci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána za hnutí ANO zase státní zástupci. Aby systém fungoval a zástupce dobře dozoroval policejní vyšetřování, musí obě složky nutně spolupracovat co nejlépe. Neohrozí celý vyšetřovací systém do budoucna fakt, že ministr Pelikán chystá reformu státních zastupitelství, vy změnu v elitních policejních orgánech – a „rodné strany" vás obou jsou kvůli tomu v koaličním sporu?

Státní zástupce dává pokyny policistům, ale jejich organizaci práce zase řídí policejní prezident. Pokud jde o připomínky státních zástupců k policejní reformě, teď jsme dostali na stůl i připomínky nejvyššího státního zástupce, poskytneme mu k diskusi návrhy našich opatření.

Ministr Pelikán se ovšem několik dní po zveřejnění vašeho záměru policejní reformy nechal slyšet, že kvůli tomu zváží odchod z vlády…

Pan ministr se nakonec rozhodl neodstoupit, nechci jeho kroky komentovat.

Zvolili taktiku nátlaku

Hnutí ANO nejprve kvůli vaší policejní reformě hrozilo dokonce i vystoupením z vládní koalice, pak žádalo alespoň zásadní revizí koaliční smlouvy. Všechno zatím vyšumělo… Berete to jako vítězství ČSSD?

Vítězství… V politice existuje jen konečná porážka (úsměv). Já to jako vítězství nevnímám, pro mě by bylo jednodušší si sednout s koaličními partnery ke stolu. Oni zvolili taktiku nátlaku a vzkazování si přes média, a dostali mě do situace, kdy 40 tisíc policistů začalo pochybovat o tom, že se v policii ještě velí. Sbor by se nám rozpadl pod rukama, nebyla jiná cesta než ta, kterou jsme se vydali.

Pan Babiš si musí prostě uvědomit, že se sociální demokracie nenechá ukřičet ani vyhubit.

Byl byste schopen se s Andrejem Babišem znova setkat třeba U Schnellů a probrat dopady reformy?

Pan Babiš má pocit, že mu neustále ubližuji. Jsou to nesmysly, ale on si musí prostě uvědomit, že se sociální demokracie nenechá ukřičet ani vyhubit. A pokud si to uvědomí a bude chtít za stolem sedět jako partner, proč ne. Já jsem připraven. Vláda má svou hodnotu. Ale pokud se rozhodne jinak, je to jeho rozhodnutí.