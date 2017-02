Chystá se bič na soukromé lékaře

Soukromých ambulancí je jako hub po dešti. Zbytečně prodražují výdaje pojišťoven, tvrdí ministerstvo zdravotnictví. Očaři, plicaři nebo ortopedové totiž často pracují „dvoukolejně" – kromě soukromé ambulance mají i úvazek v nemocnici. Podle vedení resortu si odtud „vyzobávají" nejlukrativnější pacienty. To zarazíme, plánuje poradce ministra Roman Prymula.

„Stále se mluví o tom, že máme málo nemocničních lékařů. Chybí jich asi 10 tisíc. Už se ale nemluví o tom, proč chybí. Mizí do ambulancí," řekl Deníku Prymula.

ZDRAVOTNÍ TURISTIKA

Opírá se o čísla z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle kterých za deset let rozrostl počet ambulancí o tři tisíce. Tedy o 12 procent. Lékařů, kteří se do nich přesunuli, je skoro o pětinu víc. „Jejich počet vysoko převyšuje průměr běžný v unii," upozorňuje Prymula.

FOTOGALERIE

Podobně to vidí šéf výboru Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma. Deset tisíc lékařů, kteří schází špitálům, podle něj přesně odpovídá počtu specialistů, o které od 90. let nabobtnaly soukromé ambulance. „To přispělo k tomu, že jsme na stupních vítězů ve zdravotnické turistice. Lidé stále absolvují kolečka zbytečných vyšetření, na která je posílají právě specialisté," uvádí. Lékaři v ambulancích jsou totiž placeni od výkonu – čím víc vyšetření udělají, tím víc peněz dostanou. „Výsledkem je, že má průměrný český pacient až 12 kontaktů s lékařem ročně. Přitom v Rakousku je to 7 a ve Švédsku 3," pokračuje Býma. Pojišťovny tak ročně vydají o 20 miliard víc, než by musely. Na zdraví lidí to ale vliv nemá – Češi mají průměrný věk dožití až o 4 roky kratší než Skandinávci. Prymula proto avizoval, že chce počet specialistů omezit. Místo nich resort podpoří praktické lékaře. Ti by měli mít třeba možnost předepisovat daleko víc druhů léků než dosud. Dnes „obvoďáky" omezují přísná pravidla daná lékovým ústavem. Praktici třeba nemohou dát lidem moderní přípravky na cukrovku. Lidé pro ně musí ke specialistovi. Lékový ústav už připustil, že o uvolnění pravidel u antidiabetik skutečně uvažuje.

ŠPITÁLY SE VYPRÁZDNÍ

Ministerský plán se ale nelíbí specialistům. „Odborných lékařů naopak ubývá, navíc stárnou," namítá šéf Sdružení ambulantních specialistů Zoran Jojko. Do roku 2025 podle něj zmizí 648 specialistů. V nemocnicích ubude 320 lékařů.

Odmítá i kritiku za souběh praxí. „Někdy je to nevyhnutelné. Jsou regiony, kde by se doktor na celý úvazek neuživil. Pro pacienty je ale požehnání, že přijede aspoň na jedno odpoledne týdně," říká.

Podle šéfa lékařské komory Milana Kubka je souběh praxí běžný i v jiných zemích. „Je to výhodné. Lékař neztratí kontakt s nemocnicí a moderní medicínou, nemocnice zase získá pracovní sílu, kterou by si nemohla na plný úvazek dovolit," říká. Omezením by se prý špitály ještě víc vyprázdnily.