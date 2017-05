Co se stane po Brexitu? Irové se bojí, že je znovu rozdělí společná hranice.

Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou je dlouhá přes 310 mil (499km). Nikdo zatím neví, jaký vliv na ní bude mít rozhodnutí Britů odejít z EU. Lidé po obou stranách hranice děsí možnost, že se vrátí už dávno zasuté křivdy a nacionalismus, který Severní Irsko trápil po několik desetiletí až do devadesátých let. O tamní situaci informoval ve své analýze server BBC.

Kilnasaggartský most byl prokletím pro vlakové cestující ve dnech, kdy Severní Irsko trápil terorismus Irské Republikánské armády (IRA). Je v blízkosti hranice, která odděluje šest krajů Ulsteru (historický region, jehož větší část leží v Severním Irsku) ve Spojeném království od Irské republiky. Most byl tak oblíbeným cílem teroristů IRA, že cestování ze severu na jih bylo často nemožné. Jeden čas dokonce kvůli problémům na trati museli všichni cestující vystoupit, cestovalt autobusem přes hranice a pak se vrátilt do vlaku v Dundalku v Irské republice.

Nyní na té samé trase stevardky nabízejí kávu a projíždí kolem tohoto kdysi nebezpečného místa v blažené nevědomosti kde končí Ulster a kde začíná Irská republika. Hranice je neviditelná a bomby jsou už jen historie.

Když projíždíte po moderní dálnici, která spojuje hlavní město Severního Irska Belfast s Dublinem, jedinou známkou, že jste překročili hranici je změna ukazatelů z mílí na kilometry. Před padesáti lety to bylo jednodušší. Dobré cesty se nacházely v Severním Irsku. Naopak známkou toho, že jste přijeli do Irské republiky bylo, když automobil narazil na výtluky.

Hranice mezi oběma zeměmi nikdy nebyla čistá čára. Spíše se kroutí po celé mapě Irska. Tato čára rozděluje řeky, řeže mosty napůl a dokonce občas rozděluje i samotné domy. Existují domy, kde můžete mít snídani na severu a jít spát na jihu.

Nyní, kdy se Spojené království chystá opustit EU jsou lidé v pohraničí neklidní. Až 35 tisíc lidí se denně přesouvá přes hranice. Nemocniční pacienti, žáci nebo přeshraniční pracovníci patří mezi ty, kteří musí každodenně cestovat. Žádný z nich nechce tvrdé hranice, ale EU už zdůraznila, že bude nutné zavést nějakou formu celní kontroly. Budou opět tisíce lidí denně stát v dlouhých frontách na hraničních přechodech?

Marie Lindsayová se narodila v obci Muff, ale město Derry je středem zájmu jejího srdce. Žije v kopcích těsně u obce a její identita je rozdvojená. "Donegal je v mé DNA, ale Derry je mé domovské město, cítím, že tam patřím, " říká.

V městě Derry jsou dobré školy a zdravotní služba je zdarma. Mnoho lidí v Donegalu posílá své děti do školy severně od hranice nebo je ošetřeno v britském zdravotním systému NHS - někteří oficiálně, někteří neoficiálně.