Evropa, daňový ráj to na pohled

Španělsko a další země EU by podle MMF hospodařily s přebytkem. Kdyby část jejich daní nemizela za hranicemi.

Přes 500 miliard dolarů uteče ročně podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) nejbohatším státům světa. V průměru to z jejich HDP ukrajuje 0,59 procenta. Rozvojové země přicházejí podle fondu o 213 miliard dolarů, tedy 1,7 procenta HDP. Česko ztrácí odvodem daní v cizině ročně až 57 miliard korun (okolo 1,3 % HDP).

Kvůli daňovým únikům do nejrůznějších finančních rájů se včera sešli ministři financí EU. Ostrý břit jejich daňového meče by rád přinutil firmy, aby přiznávaly příjmy v každé zemi EU, kde působí. Nejen tam, kde mají domovskou adresu. Jenže ostří je částečně tupé a hlídači financí to budou mít ještě hodně těžké.

Mezi daňovými ráji totiž nejsou jen obskurní ostrovní státy kdesi v Karibiku, kam se uchýlil „žralok z Prahy" Viktor Kožený. Nebo neunijní Švýcarsko, kde si daně určují jednotlivé kantony. Výhodné zdanění totiž nabízejí i některé velice vážené členské státy EU.

ČEŠI MILUJÍ TULIPÁNY I VLAST LUCEMBURKŮ

Patří k nim třeba Nizozemsko. Ačkoli to je mezi „daňovými eldorády" černou ovcí. Firemní daně tu nejsou nízké (mezi 20 až 25 procenty). Země má ale výrazně zjednodušené podnikání a vymahatelnost práva. I proto je tato země oblíbená u 4100 firem podnikajících v České republice. Dalších více než 2100 českých společností má adresu na Kypru. Třetí nejoblíbenější daňovou destinací je pro našince Lucembursko. Je jasné, že z úcty k Janu Lucemburskému a Karlu IV. to nebude. Lucembursko je ve světě oblíbené také jako prestižní daňová adresa.

Jak předloni spočítal Evropský parlament, členské země unie ztrácejí při přesouvání daní asi 70 miliard eur za rok. Podle některých propočtů jde až o 190 miliard eur. Na bruselské schůzce udělali ministři financí krok k tomu, aby takovou daňovou turistiku výrazně omezili.

Evropským problémem nejsou jen nízké a nulové daně. V každé ze zemí si lze odečíst různé položky, liší se zdanění podle typu podnikání. To vede k tomu, že fir-my pak „optimalizují" daně podle zaměření a přihlašují společnosti jinde než doma. To by podle dohody v Bruselu mělo do roku 2019 skončit. Přesouvat daně a zisky ze země do země bude těžší, nebo nemožné, sjednotit by se měla i daňová specifika jednotlivých států.

DANĚ V PRŮLIVU

Vedle již zmiňovaného Nizozemska přináší podnikům značné úspory na daních registrace firem v Irsku. Jeho daňové výhody přinesly skandál společnosti Apple, která si přes tuto zemi vymazala daňové povinnosti v zemích, kde celosvětově působí. Mezi země zaslíbené se řadí také Kypr, který si v tomto směru nejvíc zamilovali Rusové. V Ev-ropě platí za daňový ráj pro středně bohaté. Od vysokých daní si lze ulevit také v Lichtenštejnsku nebo na ostrovech Isle of Man a Jersey.

První z nich leží západně od Velké Británie, druhý je součást Normanských ostrovů u francouzského pobřeží Normandie v kanálu La Manche. Obě daňově laskavá území patří pod správu britské koruny.