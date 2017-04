Hašek uctil památku Bubníka: posnídal na něm

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek připomněl v sociálních sítích zesnulého slavného hokejistu Augustina Bubníka - na noviny s Bubníkovým nekrologem položil talíř s párkem s hořčicí a výsledný snímek použil jako reklamu nápoje Smarty, který produkuje.

Negativní reakce budí na internetu poslední marketingový pokus Dominika Haška, jak zpropagovat vlastní značku sycených nápojů Smarty.

Hašek, který připravuje reklamy svého výrobku sám s úzkým týmem bez pomoci agentury, zkusil spojit podporu značky s připomenutím památky nedávno zesnulého slavného hokejisty Augustina Bubníka. Výsledkem je fotografie novin s Bubníkovým nekrologem, které posloužily jako podložka pod talíř s párkem a hořčicí, k čemuž je přiložena plechovka Smarty. To vše se objevilo na oficiálních facebookových stránkách nápoje Smarty Drink, provázené komentářem:

614. Snídaně se Smartym ? Smarty Black, 2 nožičky párku, plnotučná hořčice, volské oko a chléb ? #Smarty #Onbaví při pohledu na vynikajícího hokejistu, trenéra a člověka, který toho hodně prožil a hodně dokázal ? #Augustin #Bubník #bojovník #mistrsveta #Smartydrink Chytrý nápoj proti stresu ? D

"Reklama" okamžitě vyvolala řadu nesouhlasných vyjádření ostatních uživatelů internetu, a to z řad laické i odborné veřejnosti.

"V životě jsem neviděl tak ubohý pokus o marketing. Jakýkoliv člověk, který se podílel na vymýšlení, schválení a publikování téhle věci, je psychicky nemocný a musí se jít léčit. Jestli ty předchozí pokusy o propagaci byly směšný, tak tohle je diagnóza," napsal pod zmíněný post například marketingový odborník Josef Bouška, jinak ředitel Blue M Hub, což je české studio sídlící na Mauriciu a věnující se vývoji webů, startupů a mobilních aplikací.

"Pane Hašek, vy jste opravdu totální chudák. Zneuctít hokejovou legendu a člověka, jehož lidským kvalitám evidentně nesaháte ani po malíčky nohou tím, že na něm posnídáte a ještě z toho uděláte reklamu. Přemýšlím, na jaké lidské dno ještě lze klesnout…" reagoval další diskutér Marek Mikeš. Velmi obdobně a mimořádně kriticky vyznívaly i všechny ostatní reakce.

Správci stránky Smarty Drink reagovali na vzniklou kritiku jen v rámci odpovědi jednomu z diskutérů, který se ironicky ptal, zda by fotka s nekrologem nechtěla ještě víc "smajlíků" a reklamy. Přitom uvedli: "Je nám ctí, připomenout při snídani mnoha tisícům lidi život a odchod tohoto mimořádného člověka (podobnobnou snídani loni Dominik věnoval svému dědovi nebo Gordie Howeovi). Udělali jsme ji ´klasicky´, tedy nic neubírali ani nepřidávali. A to, i co se týče smajlíků. Už proto, že jsme člověka znali a není nejmenší důvod se neusmívat nad jeho výjimečným dlouhým a plnohodnotným životem, i když by nám třeba tekly slzy nad jeho odchodem. Ještě jednou díky za dotaz a kdykoli nám napište. Vlastně jsme ještě zapomněli odpovědět (i když to je v zasadě v textu). Takže ´ne, nebylo by vhodné více smailíků ani reklamy´."

Propagace nápoje Smarty podomácku vyrobenými reklamami a internetovými posty čelí dlouhodobě kritice (nebo přinejmenším pobaveným komentářům) českých marketingových médií kvůli zjevnému amatérismu. Týká se to především videí, která Hašek produkuje a vystupuje v nich jako tvář vlastní značky.

S aktuální kauzou však bývalý populární hokejový brankář zjevně přestřelil. "Dominik Hašek se definitivně a úplně zbláznil, Smarty mu vyleptal do mozku díru o velikosti puku, ve který teď bydlej myslivci, včelaři a hořčice. Uctít Bubníka tím, že se z jeho nekrologu udělá prostírání pod páreček s chlebíkama a ještě z toho udělat selfpromo (Smarty baví mrtvým hokejistou, chachacha), to přesahuje všechny divoký sny, jaký jsem kdy o marketingu měl. Všechny Sexistický prasátka a předvolební spoty mimoparlamentních stran před tímhle blednou do zapomnění. Jestli je jedním z předpokladů pro nucenou hospitalizaci to, že je člověk nebezpečný sám sobě, pak můžete s klidným svědomím hodit někde na ulici na Haška síť, odvléct ho do Bohnic a každej soud vás osvobodí," uzavřel Haškovu kritiku na vlastním facebookovém profilu Josef Bouška.