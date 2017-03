Cizincům ukazuje jinou Prahu, teď Rubeš vyrazí i do dalších měst

Snažím se rozmělnit turisty a ukázat jim i jiná místa než Staromák a Pražský hrad, kam chodí všichni, říká tvůrce publicistických i zábavných videí Janek Rubeš, který se proslavil zejména úspěšným internetovým bojem proti podvodným pražským taxikářům a nyní točí netradiční průvodcovské pořady pro zahraniční turisty.

Loni v dubnu představil Janek Rubeš na svém kanále v internetové televizi Stream a posléze i na mezinárodním kanále na Youtube nový pořad Honest Prague Guide, v němž ukazuje turistům i skryté krásy či zajímavosti Prahy mimo obvyklé turistické trasy. Letos pořad přejmenoval na Honest Guide a hodlá s ním vyrazit i do dalších českých a moravských měst. A nezůstat jen u nich.

„Na pořadu jsme začali pracovat s Honzou Mikulkou loni v dubnu, byl to náš pokus zaujmout mezinárodní diváky. Proto jsme ho začali vysílat mezinárodně i na Youtube, byť je to produkt Streamu. Devadesát procent jeho diváků na Youtube je ze zahraničí, přičemž jejich skladba zhruba odráží průměrné složení zahraničních turistů v Česku: nejvíc jich pochází z Německa, dál pak z Británie a ze Spojených států.

Na Streamu ho naopak ze 100 procent sledují Češi, ale i ty to baví, protože vidí, kam si zajít. I turistů z Čech je hodně, byť si to někdy neuvědomujeme," popisuje Janek Rubeš. (Jan Mikulka je global content strategist společnosti Seznam.cz, která vlastní Stream, a patří k hlavním Rubešovým spolupracovníkům, pozn. aut.).

Za poznáním skrytých tváří měst

První díly cyklu Honest Prague Guide tvořily klasický návod, jak se dostat z letiště, jak se dostat z nádraží, kde si vyměnit peníze a podobně, pak si Rubešův tým začal hrát s různými tématy.

„Turisty hodně zajímá jídlo a pití a pražské centrum v tomto ohledu představuje minové pole, kde vedle normální restaurace najdete restauraci naprosto brutálně předraženou. Jako první jsme tedy udělali díl, kde se dá v centru najíst nejlevněji, do sta korun za oběd (díl představil například vysokoškolské menzy, které umožňují koupit si oběd i veřejnosti, nebo trochu skrytou veřejnou jídelnu v suterénu pražské pasáže Světozor, pozn. aut.)," popisuje tvůrce videí.

"Pak jsme měli další díl, kde jsme představili šest restaurací, co nás baví a kam bychom pozvali přátele na večeři. Zajímavé bylo, že se nám tam neobjevila ani jedna s klasickou českou kuchyní, ale to bylo dáno spíš našimi preferencemi, kam sami chodíme – máme tam jeden sushi bar, jednu burgerárnu, jednu vegetariánskou restauraci, ale klasickou českou hospodu žádnou. Chceme to ale napravit a chystáme i přehled dobrých klasických hospod," líčí Rubeš.

Mezi jiná témata patřily skryté a zapomenuté zajímavosti Prahy, kde ukázal například starý židovský hřbitov, ale nikoli ten slavný staroměstský, nýbrž jiný, skrytý v Praze 5, dále barrandovské Terasy nebo málo známé velké dětské hřiště na Dětském ostrově u Janáčkova nábřeží.

Přijde i Ostrava a Brno, v plánu je ale také Hamburk

Podobným způsobem chce nyní Rubešův tým představovat zahraničním turistům další česká a moravská města, a naopak českým turistům zajímavá místa v zahraničí. „Zatím jsme natočili díly o Kutné Hoře a o Karlových Varech, připravujeme další, ale protože neznám tolik českých měst tak důvěrně, abych si je troufl podobným způsobem odkrývat, hledáme místní lidi, kteří nás jimi provedou. Ještě během jara se tak chceme podívat do Ostravy a Brna. Plánujeme i další města, a nejenom v Česku, chceme se podívat třeba do Hamburku nebo Innsbrucku. Plánujeme to jako třídenní výlety, jeden den přijedeme, druhý den nám dají místní podrobnou nalejvárnu, kam zamířit a třetí den to natočíme," říká Rubeš.

Sám prý poskytuje podobné služby zahraničním travel bloggerům, kteří ho kontaktují. „Moc zajímavá byla jedna korejská slečna, která po nás chtěla, abychom jí podrobně popsali, jak funguje česká svíčková, jak se jí správně klasický guláš a všemu se divila. Trochu se bojím, že jsme jí tu svíčkovou a guláš nepopsali úplně přesně, ale přesto byl její blog velmi úspěšný," dodává internetový tvůrce.

Centra velkých měst se podle něj stále víc unifikují a nabízejí stejné typy provozoven a fastfoodových řetězců. Právě tenhle trend by chtěl Rubeš svým pořadem nabourat. „Když se turista objeví v místech, kde ho místní lidé nečekají, zažije úplně jiný přístup, lidé jsou z něj překvapení a nesmírně milí. Vím to z vlastní zkušenosti, když jsme takhle cestovali třeba po Íránu. Turista v cizí zemi je vlastně nezranitelnější cíl. Nezná jazyk, nezná poměry, nezná místní finty. A nezaslouží si, aby toho někdo zneužíval a okrádal ho, nabízel mu předražené služby nebo mu líčil pasti. Proto jsme začali točit pořady o zlodějských taxikářích a směnárnících. Pak jsme si řekli: obraťme to a ukažme to hezké a výjimečné, co by zastínilo to špatné. Stokrát radši doporučím turistům, aby na Staroměstském náměstí navštívili úžasný Skautský institut, než když je musím varovat před podvodnou směnárnou tamtéž."