Milan Fridrich: Televize je rodinný krb, to mobil ani tablet nenahradí

Ačkoli se může zdát, že množství nových "obrazovek" v podobě počítačových monitorů, mobilních telefonů i tabletů pohlcuje "klasickou televizi", ta zůstává synonymem zábavy a současně i rodinným krbem. Na konferenci Internet Advertising Conference to uvedl programový ředitel České televie Milan Fridrich.

Podle Milana Fridricha stál styl člověka, který se večer posadí k televizi, stále ještě nepatří minulosti. Protože televize je vnímána jako rodinný krb, což mobil ani tablet nenahradí. „Některé severské televize vysílají plápolání krbu po celou noc a má to slušnou sledovanost," řekl na konferenci Fridrich.

Televize podle něj nadále zůstává synonymem zábavy, ne e-commerce nebo nových způsobů podnikání, takže není v tomto směru zastupitelná ani internetem.

„Televize je dominantním prostředkem pro zábavu a trávení volného času. Zábava patří mezi nejvlastnější a nejosobnější vjemy člověka a zábava prostřednictvím televize navíc mezi ty nejsilnější. Nedokážeme se od ní odpoutat. Internet není primárně prostředkem zábavy. Je to komunikační uzel. Prvním zábavním zdrojem je nadále televize," tvrdí Fridrich.

Budoucnost přitom podle něj patří tomu médiu, které dokáže komunikovat a bavit bez omezení. „Když se podíváte, do čeho nejvíc investují internetové domy, zjistíte, že jdou stále víc do videa. Protože méně čteme a více sledujeme vizuální obsah. Z posedlosti videem a z fragmentace obsahu pak plyne mýtus, že tím musí docházet k oslabování televize. V roce 2020 už budou v Evropě téměř dvě miliady připojených přístrojů, což znamená osm přístrojů na jednu televizní domácnost. Televizi to ale neoslabuje," prohlásil Fridrich.

Podle něj se proti roku 2012 zvedla průměrná denní doba sledovanosti televize v Česku o deset minut. "Žádné jiné médium tohle nemá," prohlásil s odvoláním na peoplemetrová data ATO – Nielsen Admosphere. Česká televize si podle něj drží stabilní podíl přes třicet procent, z čehož podle Fridricha pramení i časté útoky na ni. "Neútočíte na toho, kdo je slabý, ale na toho, kdo je silný," řekl Fridrich. Vývoj v česku přitom podle něj odpovídá evropským trendům, jaké se projevují i na pěti největších trzích EU (v Británi, Německu, ve Francii, v Itálii a ve Španělsku).

"Od roku 2008 do roku 2016 stoupla denní sledovanost televize v Evropě o dvacet minut. Televizor je stále vnímán jako primární zařízení a mobil jej doplňuje – sledování televize a mobilu se tedy vzájemně nevylučuje, zvládáme dělat víc věcí dohromady," uvedl programový ředitel České televize.

Ve střednědobém horizontu pěti až deseti let proto podle něj nehrozí žádné dramatické změny. „Divák si vybírá, na co se bude dívat, podle toho, při čem je mu dobře a co zapadá do jeho života a do jeho struktury myšlení. A to neznamená, že by v zábavní roli televize jakkoli oslabovala. Paradoxně i díky tomu, že je to pasivní médium. Když má totiž člověk možnost volby, tak hodně často neví, co zvolit," konstatoval Fridrich.

Lidské povaze podle něj není cizí projet ovladačem televizní programy a rozhodnout se ke sledování podle toho, co právě jde. "Totální individualizace není naprostá přednost, někdy máme radši médium, které je předem naprogramované. Lidský život má svůj rytmus a do tohoto rytmu zapadají i stereotypy. A těm odpovídá lépe televize, než internet," prohlásil Fridrich.

Podle něj navíc v posledních letech televizní tvorbu výrazně oživily investice do vlastního obsahu ze strany společností jako Netflix a Amazon. "Pro televize to byla skvělá věc, protože se probudily a mohly dokázat, že nejsou mrtvé. Když se podíváte na nejoceňovanější projekty na Zlatých globech (Zlatý globus je filmová a televizní cena udělovaná každý rok v lednu Asociací zahraničních novinářů v Hollywoodu, pozn. red.), tak jsou to projekty vyprodukované televizními společnostmi, které byly ještě před několika lety považovány za mrtvé. Filmový průmysl dnes v řadě oblastí vyklízí pole televizním seriálům a soustředí se jen na obsah pro mladé. Televize dnes svou tvorbou integruje společnost i rodinu. Tento integrační model je velmi důležitá věc," dodal šéf programu České televize.

Internet proto podle něj televizi nezničí a minimálně v nejbližších patnácti letech nebude televize ani oslabovat, naopak by měla přinášet zajímavější obsah, než tomu bylo v minulosti. "Internet si žádá vlastní estetiku a naraci, tedy způsob vyprávění. Česká teelvize si může dovolit tvorbu drahých pořadů, protože má předplatitele. Z internetu se vám bez předplatitelů investice do takového typu pořadu zatím nevrátí. Ale uvidíme, co se stane v budoucnu. Filmografie také začala jednoduchými groteskami a přešla k velkofilmům," uzavřel Fridrich.