Mimikry v oblacích aneb krvavý únos nad železnou oponou

„Otoč to, do Mnichova!" procedí únosce. Má dlouhý vlas a zdrogovanou grimasu. A v seriálu Třicet případů majora Zemana (epizoda Mimikry) tím vyvrcholí scéna únosu letadla do Západního Německa. Ano, scénář byl přiznaně inspirovaný skutečným únosem z 8. června 1972. Co v seriálu sedělo, co si tvůrci vyfabulovali, a co propagandisticky vylhali?

Lubomír Adamica byl typický hašišák, nemakačenko a dobrodruh. Dokonce se mu povedlo, pár měsíců po srpnové okupaci, v lednu 1969, vycestovat do USA. Zde se potloukal od Bostonu až po San Francisco, užíval si slavné léto lásky, pravděpodobně byl i na Woodstocku a naprosto jistě experimentoval s psychotropními látkami, především LSD. Ve Státech oslavil devatenácté i dvacáté narozeniny, ovšem během roku 1971 na něj začala doléhat existenční i duševní tíseň. Podle pozdějších posudků z Bohnic se jednalo o těžce narušenou hraniční osobnost se schizoidními a paranoickými rysy, IQ měl v průměru.

FOTOGALERIE

Adamicovi, kterého v seriálu ztvárnil Oldřich Vlach, nakonec zjara 1971 nezbyde, než se vrátit do Československa. Hranice země jsou však již od září 1969 hermeticky uzavřeny, kdo bez výjezdní doložky přetrval v cizině, musel počítat s paragrafem za nepovolené opuštění republiky. Byl za to podmíněný trest, což Adamica akceptoval. Skutečně se vrátil.

Hned z Ruzyně putoval do vyšetřovací vazby a odtud na tři měsíce do Bohnic, kde se seznámil s podobně naladěným vlasatcem Jiřím Vochomůrkou (v seriálu jej zahrál Jiří Lábus), se kterým si krátí čas dobrodružnými plány na útěk do Zapádního Německa. V Mnichově má Vochomůrka známé emigranty, vrstevníky, prý by neměl být problém uživit se jako bedňák bigbítových kapel.

Koncem léta 1971 je dvojka propuštěna z léčebny a často a ráda se zajde pobavit na diskotéku Play Club, jednu z mála v Praze, kde se ještě hrávají rockové pecky té doby – Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd. V Clubu se seznamují s partou teenagerů, je mezi nimi i Alena Černá, dcera příslušníka VB. Ta podlehne Adamicovi.

Vochomůrka si v klubu vyhlédne dívku Olgu, teprve sedmnáctiletou. Páreček brzy počne děťátko, které sehraje jednu z důležitých rolí v únosu, který rozbouří československo-německé diplomatické vody.

Parta se prozatím živí pomocnými pracemi na stavbách, směnami na vrátnicích a ano, také – jak vidíme v seriálu – zeměměřičstvím. Že se vlasatí rabiáti zmocní letadla, pro to horoval hlavně Adamica. Adrenalin, podpořený dávkou LSD, to pro něj představovalo „zlatou dávku". Plán nepřizpůsobivých, vzhledem i projevem velmi nápadných individuí vyjde – až je to kupodivu.

Desetičlenné partičce postačí, aby si vybrala let z letiště v Mariánských Lázních – v té době jediného v celé zemi, jež nebylo vybaveno bezpečnostními rámy. Předletové prohlídky tu probíhaly osobně, pro což bylo využito miminko Vochomůrkových. Do jeho plínek zapasovali pistoli ukradenou v den únosu Olgou Černou – ta zbraň prostě ráno vyjmula otci ze služebního pouzdra.

Letoun typu L-410A Turbolet se odlepil od země krátce po čtvrté odpoledne. Přesně v 16:04 si Adamica svlékne bundu, to je smluvené znamení pro začátek akce. Mužští členové party vytasí lahve od Coca Coly, kterými ochromí ty spolucestující, u nichž hrozilo, že by mohli být příslušníky SNB v civilu. Hned poté Adamica s Vochomůrkou vyrazí do kokpitu, kde pilotu Jánu Mičicovi strhnou sluchátka a přiloží hlaveň ke spánku. Ale na rozdíl od seriálu, kde Oldřich Vlach v roli Adamici zbaběle střílí, ve vzduchu nad Šumavou se strhne bitka.

Mičica se projeví jako hrdina, Adamicovi pohotově zkroutí ruku a vrhne se na něj. Šarvátku přeruší výstřel. Na kapitánově hrudi se objeví rudá mapa. V československém tisku se sice den na to objeví, že byl kapitán bez varování zastřelen, tomu ale odporuje fakt, že výstřel padl do krku, zepředu šikmo vzhůru. Tuto verzi navíc později potvrzují svědectví kopilota Dominika Chrobáka i Vochomůrky.

Letoun s československými insigniemi přistane kolem 16:25 – k notnému údivu osádky letiště – na provizorní přistávací dráze v bavorském Weidenu. Ihned po přistání se únosci rozutečou do přilehlého lesa, jsou však pohotově dopadeni německou policií.

„Vydají nám je?" táže se major Zeman v závěrečné scéně epizody Mimikry. „Jestli mají svědomí, vydají," zasmuší se rozvědčík Žitný, ztvárněný v seriálu Františkem Němcem. Němci únosce nevydají. Ovšem napaří jim tresty odnětí svobody od tří do šesti let. Jen Adamica trestu unikne. Oběsí se ve vazební cele.

Do Československa se po revoluci vrátí jediný z únosců, Jaromír Kerbl, o případu nerad hovoří. Požívá důchod.

Celá epizoda Mimikry. Scéna únosu začíná v čase 1:06:45