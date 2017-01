O setkání s ukrajinskou hrdinkou Savčenkovou čeští ministři nestojí

Stala se jedním z nejvýraznějších symbolů vzdoru ukrajinského lidu vůči ruské agresi. Pilotka a nyní i poslankyně ukrajinského parlamentu Nadija Savčenková téměř dva roky strávila v ruském vězení, bezmála tři měsíce držela hladovku. Nyní je na návštěvě Česka, v pátek by se měla potkat s některými z českých senátorů a poslanců. Podle informací magazínu Dotyk se původně zvažovalo, že se sejde i se zástupci Sobotkovy vlády. Na to ale nakonec nedojde, mezi ministry prý nebyl o setkání se Savčenkovou zájem.

„Neoficiálně jsme některé z členů vlády s touto nabídkou oslovili, ale odezva nebyla vůbec žádná," uvedl pro Dotyk jeden z organizátorů, který však o celé věci nechce více mluvit a už vůbec ne uvádět jména jednotlivých ministrů.

Nevylučuje však, že tato vládní „zdrženlivost" může být dozvukem nedávné kauzy s dalajlámou, duchovním vůdcem Tibetu. Jeho říjnová schůzka s českým ministrem kultury Danielem Hermanem vyvolala bouřlivou vnitropolitickou přestřelku – kvůli údajnému nabourávání strategického partnerství s Čínou, která v dalajlámovi vidí především separatistu.

Nejdříve 22 let kriminálu, potom výměna

Nadija Savčenková, někdejší pilotka bitevního vrtulníku, se známou stala poté, co ji v červnu 2014 na východě Ukrajiny zajali proruští separatisté a unesli do Ruska. Tam byla obviněna ze spoluúčasti na zabití dvou ruských novinářů. Později bylo obvinění dokonce překvalifikováno na vraždu.

Ruská prokuratura chtěla u soudu prokázat, že Savčenková věděla o pohybu ruských novinářů a záměrně na ně navedla palbu z minometů. Obhajoba naproti tomu tvrdila, že Savčenková byla unesena do Ruska ještě před onou tragickou událostí, na místě činu v inkriminované době vůbec nebyla, přičemž incident s novináři se udál zcela náhodou.

Savčenková, která od počátku svou vinu odmítala, byla loni v březnu odsouzena na 22 let vězení. Její propuštění žádala celá řada mezinárodních institucí včetně Evropského parlamentu a Parlamentního shromáždění Rady Evropy. V květnu nakonec Rusové souhlasili s její výměnou za dva zajaté příslušníky ruské armády. A tak se také stalo. Na letišti v Rostově na Donu. Doma v Kyjevě byla poté přijata jako národní hrdinka.

Vzkaz Miloši Zemanovi

Začátkem loňského dubna, když ještě Savčenková setrvávala za mřížemi, se v rozhovoru pro Parlamentní listy ke kauze vyjádřil i český prezident Miloš Zeman (bylo to v době, kdy se objevila zpráva, že Rusko je ochotno ji vyměnit za dva své občany vězněné v USA za obchod s narkotiky a zbraněmi).

„Myslím si, že vražda dvou lidí je závažnější trestný čin než nelegální obchod, byť jakkoli odporný," uvedl tehdy český prezident, přičemž ale dodal, že je třeba vyšetřit, zda se tento čin skutečně stal, či nikoliv. Svými slovy vyvolal ostrou reakci mnohých českých poslanců, zvláště z TOP 09. Miroslav Kalousek jej tehdy nazval věrným propagandistou Kremlu.

Nejhorší na tom je, že Zeman věří, že v Rusku existuje něco jako spravedlivý soud.

„Nejhorší na tom je, že (Zeman) věří, že v Rusku existuje něco jako spravedlivý soud," uvedla k tomu dnes na tiskové konferenci v Praze Savčenková.

Hlavě českého státu také vzkázala, že by neměla podceňovat aktuální hrozby. „Prezident jako hlava státu by měl lépe analyzovat situaci, aby pochopil, odkud jeho zemi hrozí nebezpečí. Ukrajina to svého času podcenila, a pak nás překvapilo, když Rusko zabralo Krym a rozpoutalo válku," řekla.

S její schůzkou se Zemanem organizátoři ani napočítali.