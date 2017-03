V Česku je nové reklamní médium - Leoš Mareš

„Ve 2.30 ráno mi u postele zazvonil mobil - Ano? - Jééé, ty jsi Mareš? - Hm - Řikej něcooo… - Proč nic neřikáááš? - Spim - Nespi, si Mareš."

Tenhle záznam nočního hovoru nedávno tweetoval na svém účtu Leoš Mareš, rozhlasový moderátor, showman a v posledních letech také zřejmě nejvytíženější reklamní ambasador, který značkám propůjčuje nejen svou tvář, ale i osobnost.

Byť nadále vykonává svou původní profesi moderátora rozhlasových i televizních zábavných pořadů, její rámec dalece překročil a stal se svého druhu ikonou „bonvivána z lepší společnosti". Přestože jako zpěvák vyvolával u hudební kritiky v 90. letech spíš pozdvižení obočí, když letos v únoru uspořádal v pražském Foru Karlín akci nazvanou „Jediný koncert v životě", byla podle informací prodejce lístků Ticketportal vyprodaná za pouhé tři dny (takže jediný koncert nezůstane jediný, protože na něj 28. dubna naváže na témže místě druhá taková show).

Coby "reklamní mašina" chce trochu zbrzdit

Leoš Mareš také jel celý loňský rok doslova jako reklamní stroj. Objevil se mimo jiné v podzimní kampani svého domovského rádia Evropa 2, vystupoval v kampani žvýkaček Orbit, sdílel digitální obsah ve službách čokolády Milka, objevil se v několika vlnách kampaně poradenské firmy Partners Financial Services, propagoval seriál Fear the Walking Dead: Živí mrtví - Počátek konec, a dále program platební karty Mastercard Priceless Specials, stal se tváří ovocných destilátů palírny Fleret i značky Remington nabízející žehličky na vlasy, fény, epilátory, kulmy, holící strojky, zastřihovače a další produkty, fungoval jako "vánoční taxikář" pro Mall.cz. Do poloviny loňského roku byl navíc ambasadorem české módní značky Blažek.

„Loňský rok byl enormní, letos se Leoš snaží nastavit trend dlouhodobější spolupráce, a ne už tak nárazových akcí jako dříve," říká Michaela Derynková z agentury Blog Media, která Mareše v oblasti reklamy zastupuje, točí jeho videa a spravuje po obchodní stránce jeho profily na sociálních sítích.

Co stojí za Marešovou popularitou a s ní spojeným prudkým reklamním vzestupem? Budeme-li hledat příčiny tohoto boomu, najdeme pravděpodobně tři základní faktory. Zaprvé je to právě Marešův vřelý vztah k sociálním sítím a schopnost vytvářet na nich vlastní digitální obsah, na který reagují jeho fanoušci pozitivně a ve velkém počtu – a který i díky agentuře umí zobchodovat. Za druhé představuje Mareš pro mnoho značek fenomén sám o sobě, zejména pro ty, které ho potřebují jen jako známou tvář. A třetí důvod? Mareš se reklamnímu vytížení až dosud nijak nebránil.

Hvězda sociálních médií

Marešův účet na Twitteru čítá v současnosti 231 tisíc sledujících, na Instagramu dokonce 375 tisíc a obě čísla dlouhodobě rostou. Jeho videa na veřejném facebookovém profilu, nazvaném Leoš Mareš Live, sbírají desítky tisíc zhlédnutí. Mareš v tomto směru funguje v marketingové komunikaci podobně jako youtubeři, tedy mladí lidé natáčející často velmi sledovaná videa pro své vrstevníky - ale na rozdíl od nich zasahuje širší cílovou skupinu.

"Za ambasadory jsme si vybrali osobnosti, které mají k brandu pozitivní vztah, pozitivně reagují na digitální obsah a častokrát ho i sami vytvářejí. Zmiňované celebrity jsme zapojili do přípravy videí, které se objeví na sociálních kanálech Milky," uvedla před časem k jeho angažmá například PR konzultantka agentury PR.Konektor Markéta Faltysová.

Agentura připravovala pro tuto čokoládu z portfolia firmy Mondelez kampaň, v níž značka vyzývala spotřebitele, aby prostřednictvím aplikace, kterou jim poskytla, sdíleli ta svá videa a fotografie, v nichž "ukazují svoji jemnou stránku". Spotřebitele přitom měly navnadit známé tváře, jako právě Leoš Mareš (a také Ondřej Sokol nebo Celeste Buckingham). Jejich videa značka sdílela na Facebooku, na Instagramu, nově i na Snapchatu a na speciální microsite.

Na Marešově vztahu k sociálním sítím byla postavena i podzimní kampaň žvýkaček Orbit, pro kterou točil videa, v nichž zkoušel štěstí coby příslušník jiných profesí: kominík, model pro akty, baleťák a podobně. Videa nejdřív zveřejňoval na svém instagramovém profilu, kde jeho followeři dvakrát po sobě rozhodli, které z nabídnutých výzev má přijmout. Návrhy situací i jejich řešení přitom pocházely přímo od Mareše.

„Leoš Mareš je v rámci čtyřech příběhů postaven mimo svoji komfortní zónu, čelí nestandardním výzvám a navzdory všemu je zdárně a s nadhledem řeší," pochvalovala si brand manažerka značky Orbit pro střední Evropu Erika Havrillová, podle níž Marešův přístup ladil s konceptem značky.

Na videích byla postavena i kampaň Nekecáme! finančně-poradenské společnosti Partners, která se opírala o bulvární koncept, kde hlavní roli hrál Mareš a sdělení, že jej v Partners nechtějí, tedy alespoň jako poradce. Na billboardech a na bannerech hlavních zpravodajských portálů se tak objevovaly bulvární titulky jako Mareše v Partners nechtějí!", stejně jako "Partners vyléčili slepého muže!" nebo "Poradce Partners odmítl peníze!", na které navazovaly články na fiktivním portálu Nekecame.cz a videa na YouTube. Kampaň se tak opět opírala o Marešovu schopnost pracovat s digitálními médii.

Bonviván sám o sobě

Na své image coby bonvivána nad věcí navíc Mareš pracuje i při svém vystupování mimo sociální sítě. Tady mu pomáhá naopak mnohaletá praxe ve světě „klasických médií", tedy zejména rozhlasu a televize, a styl, který si díky ní osvojil.

„Leoš Mareš je nejen přední osobností českého showbyznysu a moderátorskou jedničkou, ale také mužem, o kterém je známo, že si potrpí na perfektně upravený zevnějšek. Jeho styl je stále jít kupředu a pracovat na sobě. Díky tomu je zapsán v povědomí veřejnosti jako muž, který přijímá výzvy života. A proto je mimořádně úspěšný. Je pro nás typem člověka, který je připravený na vše, co mu život přináší," představovala Michaela Derynková Mareše v rámci kampaně značky holících strojků Remington, kterou s ním její agentura realizovala.

Podobná slova o něm jako přes kopírák pějí i další firmy a značky. „"Veřejnost má už téměř dvě desítky let možnost sledovat proměnu a vývoj Leoše Mareše. Je oceňovaný, vyzrál a etabloval se. Má svou stabilní hodnotu a výraz. V tomto ohledu spatřujeme personifikaci s našimi produkty," prohlašoval konkrétně Tomáš Novák, obchodní a marketingový ředitel beskydské palírny Fleret, jejímž ambasadorem se stal Mareš na začátku loňského září.

Nestydí se hlásit k penězům

A třetí důvod? Mareš až dosud dával celkem jednoznačně najevo, že je mu jedno, s kolika značkami spojí své jméno, a přestože není bezpochyby levný (podle údajů zveřejněných bulvárním online deníkem Expres vyjde jednorázový příspěvek na Marešově instagramovém profilu na 50.000 Kč, víc fotek nebo videí za 100.000 až 150.000 Kč), není asi složité se s ním domluvit a začít spolupracovat. „Ta představa, že ležíte v posteli, vyfotíte se u toho a dostanete šedesát tisíc korun, to je přece neskutečně lákavé," svěřil se magazínu Forbes Mareš.