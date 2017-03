"Sdílejte bezpečně," upozorňuje nový projekt uživatele internetu

"Hurá, od patnáctého jsme dva týdny na Malorce," uveřejníte na Facebooku optimistický post týkající se vaší blížící se dovolené. Netušíte přitom, že váš profil sleduje kromě vašich přátel i tipař bytových zlodějů. A že si z vašich zveřejněných údajů vyhledá přesnou adresu…

Na možná rizika vyzrazování citlivých nebo choulostivých údajů či fotografií na Facebooku upozorňuje nový internetový projekt Sdílej bezpečně, který připravila PR agentura In Medio. Jeho základem je stejnojmenná edukativní webová stránka s radami a tipy pro bezpečnější sdílení a série videí s herci a moderátory, konkrétně s Václavem Postráneckým, Tomášem Matonohou a Alžbětou Trojanovou.

FOTOGALERIE

"Každý den dochází v Česku k tisícům případů zneužití soukromých dat. Ta jsou ale volně dostupná na internetu. Skutečnou příčinou jejich zneužití tak jsme my sami, protože s nimi nakládáme neuváženě," tvrdí iniciátor projektu David Albrecht z In Medio.

Postránecký, Matonoha a Trojanová promluví ke svým

Tvářemi projektu a protagonisty zmíněných videí se stali herci Václav Postránecký a Tomáš Matonoha a moderátorka Alžběta Trojanová. Reprezentují přitom tři generace - Alžběta Trojanová oslovuje mladší lidi, Matonoha střední generaci a Postránecký seniory. Všechny tři generace přitom mohou při sdílení svého obsahu na internetu dělat různé chyby.

"Můj devítiletý syn už natočil na internet nějaká svá videa, v nichž mluvil zcela otevřeně i o své paní učitelce, protože si vůbec neuvědomil, že videa mohou vidět nejen jeho spolužáci, ale třeba také paní učitelka," zmínil příklad spíš menšího rizika Albrecht.

Seniorům se zase stává to, že do zcela nezajištěného alba na úložišti Rajče vloží fotografie z dovolené s vnoučaty, aniž by zvažovali, zda jde o fotky vhodné pro oči cizích lidí. A lidé ze střední generace chybují podle Albrechta často buď z nedbalosti, nebo z touhy se pochlubit. Například plánovanou dovolenou, aniž by brali v potaz, že na sociálních sítích se pohybují i tipaři zlodějů.

"Několikrát jsme se ve svém okolí setkali s tím, že lidé zveřejnili na sociálních sítích rizikový obsah, přestože všechny tyto sítě nabízejí různé možnosti ochrany údajů i příspěvků. Projekt Sdílej bezpečně má proto ukázat, jak svá data chránit před zneužitím," uvedl Albrecht.

Účast známého herce napomohla šíři projektu

Většímu rozmachu celé akce napomohla podle jeho slov právě účast Václava Postráneckého, který jako první svolil, že bude v kampani vystupovat. " Já osobně se nebojím sdílet data na internetu, ale rozhodně nesdílím vše. I proto jsem se moc rád zúčastnil projektu sdilejbezpecne.cz, protože i já se díky němu naučil sdílet jen to, co chci," uvedl Postránecký ke kampani.

"Původně jsme chtěli natočit jen amatérská videa na telefon. Pak nás ale napadlo, že by bylo skvělé pro projekt získat známé tváře. Povedlo se získat pana Postráneckého, a tím se celý projekt změnil od základu - využili jsme i profesionální tým, režiséra a techniku," tvrdí Albrecht.

Spoty režíroval známý reklamní režisér Jakub Hussar z produkce Trinity Pictures, který je podle svých slov na síti velmi opatrný. "Nikdy nezapínám automatické stahování fotek z mobilu na sdílená úložiště. Google Drive a FTP používám pouze pro soubory veřejného charakteru. Mám mnoho různých hesel. Používám-li sociální sítě a email na cizím počítači, vždy se na závěr odhlásím," popsal pro projekt některé ze svých zásad Hussar.

Na kampani spolupracovala řada dalších českých internetových a technologických firem. Partnery projektu jsou například Ulož.to, CZ.Nic, Forpsi, Jablotron či Next.