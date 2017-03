V Česku startuje „starožitnictví s kytarami“

Láká vás vlastnit americkou kytaru z roku 1975, která se spolupodílela na žánrovém vývoji bluesu, rocku i metalu a kterou vyrobila továrna v Nashville teprve rok po svém oficiálním otevření? Nebo unikátní "rezofonickou" kytaru National Triolian z roku 1931? Máte příležitost. Pokud tedy máte i pár nezbytných desítek až stovek tisíc.

Český e-shop s kytarami Kytary.cz, který vlastní a provozuje společnost Audio Partner Vladimíra Myslíka a Jana Pilse, otevřel koncem února nový obchod nazvaný Kytarový Boutique. Nabízí v něm starožitné, malosériové, zakázkově vyrobené nebo jinak ojedinělé kytary a hudební nástroje pro sběratele a hudební fajnšmekry, ale také pro investory. Kytarový Boutique zatím funguje jen online, od poloviny března nicméně začne vystavovat nástroje v prodejně Kytary.cz v Praze Modřanech.

"Roční zhodnocení těchto nástrojů coby investice se pohybuje od deseti do patnácti procent, protože je jich omezený počet a jejich hodnota neustále roste. V nabídce máme víc než 30 kytar a desítky zesilovačů. Ceny se pohybují v rozpětí zhruba od 30 tisíc do 200 tisíc korun. Nejunikátnější je ale rezofonická kytara National Triolian z roku 1931, kterou zatím nemáme naceněnou," řekl vedoucí marketingu e-shopu Kytary.cz Filip Černý.

Nástroje jsou podle jeho slov rozděleny do několika kategorií. Kategorie Vintage zahrnuje použité nástroje vyrobené do roku 1987, kam ale výjimečně mohou patřit i „mladší" kusy. Hodnota těchto kytar a aparatur by měla spočívat v dnes už těžko dostupných materiálech a ve výrobních technologiích s velkým podílem ruční práce.

Kategorie Fine pak představuje soudobou produkci nástrojů (v časovém rozmezí od 90. let po současnost), které by měly být luxusní, vzácné, malosériové či ručně vyráběné. V obou kategoriích butik nabízí kromě kytar i aparatury. Nejdražším nástrojem, který butik momentálně nabízí, je elektroakustická kytara z kategorie „Fine", tedy nová, která stojí 226 690 korun. "Jde o unikátní kousek z dílny americké firmy Taylor," uvádí Černý.

Mezi cenné kousky kategorie Vintage zase podle něj patří kromě už zmíněné kytary National Triolian například kytara Gibson Deluxe Goldtop z roku 1975. "V dobách, kdy se tady ještě líbali soudruzi a Petr Janda zpíval o honění želvy, tenhle nástroj se spolupodílel na žánrovém vývoji bluesu, rocku i metalu. Vyrobila ho továrna v Nashville teprve rok po svém oficiálním otevření a zprovoznění. Později se na ní vystřídali různí umělci – bílí i černí – a vznikly na ní desítky alb a nespočet skladeb. Jejich konkrétní počet už nikdy nezjistíme, od posledního majitele jen víme, že jich byla spousta," tvrdí Černý. Na stejný typ kytary podle něj hraje i Slash z Guns'n'Roses.

Celý projekt Kytarového Boutique vede za Myslíkovy podpory hudebník a bluesový kytarista Marcel Flemr, který do něj vybírá a v případě potřeby restauruje nástroje a aparatury. Projekt vzniká za velké podpory Vladimíra Myslíka. "Do projektu jsme investovali řádově nižší jednotky milionů korun a v investicích budeme pokračovat. Postupně vybíráme další nástroje a doplňujeme nabídku," uzavírá vedoucí marketingu Kytar.cz

Kytary mají i svá vlastní muzea

Sběratelství kytar není v Česku ani na Slovensku novým nebo neznámým koníčkem, naopak má v obou zemích bohatou tradici. Zřejmě největší sbírkou a navrch stálou expozicí kytar v bývalém Československu je už řadu let Gitarové múzeum v Sobrancích na Slovensku. Muzeum vytvořil sběratel Janko Ferko, který bohužel v roce 2009 zemřel, a nyní patří jeho synovi Imrichovi. Muzeum se v současnosti rekonstruuje.

V Česku existuje soukromé muzeum českých elektrofonických kytar a aparatur ve Vápenném Podole, kromě toho řada sběratelů pořádá veřejné výstavy. Loni například proběhla v Plzni výstava o historii československých elektrofonických kytar, kde se prezentovalo 136 nástrojů se sbírky soukromého sběratele Jaromíra Jíry.