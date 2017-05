Jeden za všechny, všichni za stůl. Pingpong opět zamíří do škol

Od června se české základní školy začnou seznamovat s třetím ročníkem projektu Jeden za všechny, všichni za stůl. Projekt České asociace stolního tenisu má zpopularizovat mezi žáky tento sport, který patří globálně mezi nejpopulárnější sporty na světě.

"Od začátku září čekejte ve vaší škole nové pingpongové kroužky a zapojte se do soutěží," vzkazuje školám Česká asociace stolního tenisu, která ve spolupráci s Českým olympijským výborem a s marketingovou agenturou Leemon spouští třetí ročník projektu "Jeden za všechny, všichni za stůl".

"Pingpong se hraje ve 222 zemích. Celosvětově patří k absolutně nejrozšířenějším sportům na závodní i na rekreační úrovni. V Česku tomu tak ale nebylo, a právě to jsme chtěli změnit," říká ředitel agentury Leemon Martin Tošenovský. Celý projekt prezentoval na pražském reklamním festivalu Piaf, který se koná ve dnech 23. a 24. května v suterénu Národní galerie v Praze a jedním z jeho témat je právě sportovní marketing.

Cílem projektu bylo od jeho startu v roce 2015 zvýšit povědomí o stolní tenise jako sportu obecně a současně podpořit nábor mladých sportovců do pingpongových oddílů po celém Česku. Agentura Leemon, kterou si za tímto účelem najala Česká asociace stolnho tenisu, se rozhodla zvýšit popularitu tohoto sportu výchovou nových talentů. "Aby se dal talent vůbec rozeznat, je třeba rozhýbat děti už na základních školách a zapojit je do volnočasových aktivit s ping-pongem spojených. Takové děti pak musí mít možnost nadále svůj zájem o tento sport rozvíjet v kroužcích, potažmo klubech," popisoval Tošenovský kampaň.

V prvním ročníku agentura zorganizovala soutěž mezi českými školami, které se do ní mohly přihlásit tak, že natočí maximálně minutové video právě v rámci smyslu celé kampaně – čím vším a na jakém možném i nemožném povrchu se dá ping-pong hrát. Coby inspirační zdroj agetura uvedla video, v němž se objevili nejlepší česká stolní tenistka Iveta Vacenovská, mnohonásobný medailista z mistrovství Evropy i světa a reprezentační trenér Jindřich Pánský, paralympijský vítěz Ivan Karabec a ambasadorka Sazka Olympijského víceboje, atletka Denisa Rosolová.

"S nabídkou zúčastnit se soutěže jsme v prvním ročníku oslovili přes tři tisíce škol. Zapojilo se do ní 280 škol. V rámci projektu pak v nich proběhlo čtrnáct velkých show, prezentujících různé soutěže s pálkou a pingpongovým míčkem. Zúčastnilo se jich přes 5000 dětí. Výsledkem kampaně, jejíž patronkou byla reprezentantka Iveta Vacenovská, bylo 360 nových dětí ve stolnotenisových oddílech a několik nově vzniklých kroužků stolního tenisu na základních školách. Videa z kampaně vidělo víc než 150 000 lidí," uvedla Monika Hillová, manažerka agentury Leemon odpovědná za kampaň.

V loňském druhém ročníku se do projektu zapojili coby ambasadoři kromě Vacenovské také dlouholetý reprezentant Petr Korbel a dva juniorští hráči českého stolního tenisu Tomáš Polanský a Zdena Blašková.

"Loni už proběhlo ve školách 22 výjezdních show. Díky nim jsme otevřeli 37 nových kroužků stolního tenisu a získali pro ně přes třicet trenérů. Projekt má přidanou hodnotu i pro sportovní pingpongové kluby, protože jejich kouči si mohou díky založeným kroužkům ve školách vybírat nové talenty. Stolní tenis tak získal v Česku díky školám zázemí a vlastně malé farmy, kde se vychovávají noví hráči. Lidé vědí, že stolní tenis se začal aktivovat," říká Tošenovský.

Součástí loňského ročníku byla i prezentace stolního tenisu v takzvaném Olympijském parku Rio-Lipno, kde se mimo jiné hrála populární "obíhačka" kolem speciálně upraveného stolu, který nebyl čtverhranný, ale kulatý. "Šlo o originální šestistupňový kulatý stůl, který se otáčel, a mohlo kolem něj hrát až dvanáct hráčů. Zájem o pingpong podpořil také příjezd osmi českých stolnotenisových olympioniků. Jako další atrakci jsme měli v Lipnu vodní stolní tenis. Strávili jsme tam sedmnáct dní, které vynesly pingpongu dvacet pět hodin mediálního prostoru v televizi a rádiích," uvedl Tošenovský.

Stolní tenis se objevil také jako product placement v několika filmových a televizních projektech, například ve filmové komedii Padesátka s Vojtěchem Kotkem a Terezou Voříškovou nebo v seriálu televize Nova Ulice.

Během připravovaného třetího ročníku akce "Všichni za stůl" zamíří pingpongové show do škol v těch městech, kde se zatím neobjevily. Projekt opět zapojí děti do nejrůznějších soutěží, tentokrát i se záměrem vytipovat a dále rozvíjet konkrétní talentované hráče. "Očekáváme, že se nám podaří ty nejšikovnější děti získat k hlubšímu zájmu o pingpong jako vrcholový sport a přesvědčit je, že to není jen zábava, ale že se za ní skrývá i určitá disciplína a že se dá rozvíjet za pomoci odborných trenérů. Půjde o práci s dětmi i s rodiči. Pokud se přesvědčíme, že nám tato cesta funguje a že na ni rodiče i děti dobře reagují, uspořádáme i velké pingpongové hry mezi českými školami," prozrazuje výhledové plány šéf agentury Leemon.

Zájem o stolní tenis podle něj zatím roste jak mezi dětmi, tak mezi dospělými, kde přibývá zájemců o trenérskou licenci. "Všechny školní kroužky jsou plné a máme pro ně i náhradníky. Další otevřeme v září," uzavírá Tošenovský.