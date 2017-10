Trump ovládl Twitter, v počtu fanoušků přeskočil papeže

Americký prezident Donald Trump přeskočil na Twitteru v počtu fanoušků papeže Františka a stal se nejsledovanějším světovým lídrem. Uvedla to agentura The Associated Press s odvoláním na výzkum sociálních sítí Twitplomacy, který realizuje agentura Burson Marsteller.

Podle studie Twitplomacy má Trump na Twitteru přibližně 40 milionů sledovatelů. Mezi 890 sledovanými twitterovými účty světových lídrů, mezi něž patří například hlavy států a premiéři významných zemí, tak získal první místo. Přeskočil přitom papeže Františka, který ještě letos v květnu dominoval čelu žebříčku.

With almost 40 million followers US President @realDonaldTrump is now the most followed world leader on Twitter #Twiplomacy pic.twitter.com/eDHgO5fzsa — Twiplomacy ? (@Twiplomacy) 4. října 2017

Americký prezident využívá Twitter velmi aktivně. Mnohokrát už na něm ohlásil zásadní věci týkající se vládní politiky nebo učinil nějaké kontroverzní prohlášení. Některé jeho výroky mají i reálné ekonomické dopady. Když loni v prosinci napsal o vývoji nového prezidentského speciálu Air Force One, že by měl být zastaven, protože se dostal mimo finanční kontrolu, akcie firmy Boeing, která letadlo vyrábí, krátkodobě klesly.

FOTOGALERIE

Svého druhu fenoménem se stal i Trumpův záhadný "překlep", když letos koncem května umístil na svůj twitterový účet poněkud nejasnou větu, zakončenou nesrozumitelným slovem: "Navzdory neustále negativnímu tisku covfefe" ("Despite the constant negative press covfefe"). Tweet byl nad ránem smazán, ale to už dávno vzbudil mezinárodní pozornost a záplavu komentářů od dalších uživatelů sociálních sítí. Ty zahrnovaly širokou škálu postojů od vtipkování až po snahu toto vyjádření analyzovat.

Popularita Trumpova účtu během dosavadního pobytu v prezidentské funkci výrazně vzrostla, začátkem roku měl jen 18,3 milionu sledovatelů. Vliv na to mohla mít i korejská krize, kterou sleduje celý svět a k níž se americký prezident nevybíravě vyjadřuje právě prostřednictvím Twitteru.

Podle zakladatele Twiplomacy Matthiase Lüfkense z agentury Burson Marsteller získávají Trumpovy tweety mnoho interakcí. Lüfkens ale připustil také to, že část Trumpových fanoušků mohou představovat „spící“ či falešné účty a „roboty“.

Žebříček navíc nezahrnuje bývalé vůdce, jako je Trumpův předchůdce v Bílém domě Barack Obama, který má na Twitteru 95 milionů fanoušků. Účet bývalého amerického prezidenta je populární dlouhodobě a patřil i mezi top pět nejsledovanějších profilů vůbec.