Internet se baví. Trumpovo covfefe je novým hitem sociálních sítí

Nedopsaná věta a podivný překlep v posledním slově udělaly z nočního tweetu prezidenta Spojených států Donalda Trumpa nejkomentovanější událost na sociálních sítí. Jak to bývá, okamžitě se objevily i desítky vtipů.

Co se vlastně stalo? Prezident Spojených států Donald Trump včera v noci umístil na svůj twitterový účet poněkud nejasnou větu, zakončenou nesrozumitelným slovem: "Navzdory neustále negativnímu tisku covfefe" ("Despite the constant negative press covfefe").

Tweet byl nad ránem smazán, ale to už dávno vzbudil mezinárodní pozornost a záplavu komentářů od dalších uživatelů sociálních sítí. Ty zahrnovaly širokou škálu postojů od vtipkování až po snahu toto vyjádření analyzovat.

okay this is the best I've got #covfefe pic.twitter.com/CAD8UrP9hI — Jackson Dame (@jacksondame) 31. května 2017

My dad just bought the CA license plate "COVFEFE." #covfefe pic.twitter.com/WT5bXDTRN3 — Talya Cooper (@talicoop) 31. května 2017

Podle zpravodajské stanice CNN je Trumpův tweet posledním příkladem jeho schopnosti upoutat v prostředí sociálních sítí pozornost a vyvolat veřejné dohady o významu mnoha svých poznámek. Trumpův styl se v tomto směru výrazně liší od jeho předchůdců v prezidentském křesle, jejichž vyjádření pečlivě cizelovaly jejich týmy, podotýká CNN.

Zatímco během své první devítidenní zahraniční cesty, při níž navštívil Saúdskou Arábii, Izrael a Vatikán, si dal Trump na Twitteru pauzu, pár hodin po návratu spustil na svém účtu bezmála záplavu příspěvků. Jako obvykle se v nich zaměřil na média, přičemž mu nejvíc vadilo pokračující vyšetřování jeho vztahů s Ruskem.

"Tweety představují Trumpa v jeho nejautentičtější a vzdorné podobě," uvádí CNN.

Středeční tweet rychle získal víc než 108 tisíc "retweetů" a víc než 135 tisíc "lajků". Pro srovnání, jiný jeho slavný tweet, v němž bez důkazů tvrdil, že by zvítězil v lidovém hlasování, kdyby nedošlo k volebnímu podvodu, měl podle CNN ve čtvrtek 1. června přes 52 tisíc retweetů.

Na pozornost, kterou vzbudil, zaregoval Trump po šesté ráno dalším tweetem: "Kdo dokáže přijít na pravý význam covfefe? Užijte si to!"