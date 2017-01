Vlivný advokát Jansta se v Zemanově kampani angažovat nehodlá

Loni se o Miroslavu Janstovi široce hovořilo jako o klíčovém člověku, který by měl Miloši Zemanovi dopomoci ke znovuzvolení do funkce prezidenta. A to z pozice předsedy volebního výboru, kterou při minulých volbách v roce 2013 zastával současný hradní kancléř Vratislav Mynář. Vlivný pražský advokát Jansta však nyní říká, že se v Zemanově volební kampani nijak angažovat nehodlá.

„Žádnou prezidentskou kampaň rozhodně dělat nebudu, z principu. Nemám na to ani čas," uvádí Jansta pro Dotyk.

Připouští přitom, že jej už dříve oslovil Zemanův klíčový poradce Martin Nejedlý, s nímž má velmi dobré vztahy, a nabídl mu práci ve volebním výboru, jenž dohlíží na financování kampaně.

„Ta nabídka na práci ve výboru přišla někdy loni v březnu, ale já ji nikdy nepřijal. A od té doby jsem se o tom ani s nikým nebavil," říká Jansta, který kromě práce v advokátní kanceláři ještě šéfuje České unii sportu, České basketbalové federaci a mistrovskému klubu ČEZ Basketball Nymburk, jehož je zároveň jediným akcionářem.

Co dělá volební výbor - Každý kandidát na funkci prezidenta je povinen ke dni podání kandidátní listiny zřídit svůj volební výbor. Ten musí mít nejméně 3 a nejvýše 5 členů.

- Členové volebního výboru odpovídají za financování volební kampaně, společně a nerozdílně odpovídají i za závazky volebního výboru. Rozhodnutí výboru jsou přijímána jednomyslně a navenek jej zastupuje písemně pověřený člen.

- Členy volebního výboru si vybírá prezidentský kandidát. Může jím být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a jako člen volebního výboru je označena na kandidátní listině.

- Člena volebního výboru může prezidentský kandidát i odvolat.

Miloš Zeman má své rozhodnutí ohledně kandidatury oznámit 10. března. Ačkoliv se zatím oficiálně neví, zda je připraven pokračovat, v politickém zákulisí se s téměř stoprocentní jistotou očekává, že o další pětiletý mandát usilovat bude.

Po rozchodu znovu spolu

Jansta, muž s výrazným vlivem nejen v sociální demokracii (jíž je dlouholetým členem), se sice na Zemanově kampani aktivně podílet nehodlá, nicméně současnou hlavu státu nadále verbálně podporuje.

„Velmi si Miloše Zemana vážím. Navzdory tomu, co se o něm říká a píše, má právě on hlavní zásluhu na naši prozápadní orientaci, že jsme v NATO a v Evropské unii ," soudí advokát, který si už od začátku devadesátých let s nynější hlavou státu tyká (společně byli v polistopadovém federálním parlamentu).

Jansta ovšem také připouští, že bylo poměrně velmi dlouhé období, kdy jeho vztahy se Zemanem nebyly nijak idilické. Pražský advokát měl totiž vždy velmi blízko k lidem, jako byli někdejší premiéři Stanislav Gross a Jiří Paroubek, kteří v rámci ČSSD představovali protizemanovskou opozici.

Kontakty se současným prezidentem se prý „narovnaly" až v roce 2011. „Tehdy mě Martin Nejedlý požádal, zda bych jim nepomohl," vzpomíná Jansta, jak se opětovně sblížil se Zemanem.