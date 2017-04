Volba šéfa České televize se zužuje, favoritem je Dvořák

Rada České televize má dnes zúžit výběr kandidátů na post generálního ředitele České televize. O post šéfa instituce, hospodařící bezmála se sedmimiliardovým rozpočtem, se uchází 12 lidí, včetně současného ředitele Petra Dvořáka. Toho zatím také považují lidé z mediální oblasti za favorita volby.

„Zvolení někoho jiného než Dvořáka by podle mě bylo velkým překvapením," uvedla pro Deník Martina Vojtěchovská, šéfredaktorka webu píšícího o médiích Mediaguru. Stejný názor sdílí i šéfredaktor týdeníku Marketing & Media Filip Rožánek. „Nevidím žádného skutečně silného protikandidáta, který by mohl svými znalostmi a zkušenostmi konkurovat tomu, co nabízí Petr Dvořák," řekl Deníku.

Pro a proti současného šéfa ČT

Podle Vojtěchovské mluví pro stávajícího generálního ředitele České televize (ČT) zkušenost s řízením ČT v posledních letech a také podpora, kterou má od stávajících členů Rady ČT. „Podle mého názoru se může projevit i zvýšená prestiž ČT v době jeho řízení. Počet konkurentů je navíc viditelně nižší než při poslední volbě v roce 2011. Svoji roli v tom může hrát i vnímání silné pozice Petra Dvořáka," uvedla Vojtěchovská. (V roce 2011 se na funkci generálního ředitele ČT hlásilo celkem 36 kandidátů, pozn. red.)

Kritičtější je k Dvořákovi šéfredaktor dalšího mediálního webu Mediahub Leoš Kyša, byť i on ho vnímá jako favorita volby. „Dvořák dokázal ten obrovský moloch, kterým ČT je, zdatně ukočírovat. Nikdo z kandidátů v tuhle chvíli nevypadá, že by v tom mohl být lepší a pochybuji, že se Rada ČT rozhodne riskovat s někým nevyzkoušeným. Dvořák zkrátka dokázal, že na to má. Důvodů ke kritice je ale hodně. V ČT se vedle kvalitních seriálů objevují i věci, které prostě na veřejnoprávní televizi nepatří," říká Kyša, který v této souvislosti zmiňuje zejména „různé šou přenosy ve stylu Ein Kessel Buntes jako Sportovec roku, Supermiss a další různé miss ‚a něco' roku".

I některé seriály jsou podle něj vyloženě jak z kanálu TV Barrandov a veřejnoprávní televize by je neměla nasazovat. Složitější je pak otázka zpravodajství. „To je dlouhodobě bombardováno z různých stran kvůli své údajné jednostranné zaměřenosti. Osobně vidím hlavní problém jinde – v postmoderních úletech, kdy se ČT občas stává hlásnou troubou alternativní medicíny včetně podpásových útoků na očkování, vyzdrojovaných ve stylu fake news," podotýká šéfredaktor Mediahubu, který také působí jako předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos, udílejícího každoročně ceny Bludný balvan za pseudovědeckou činnost.

Také Kyša ale dodává, že Dvořák funkci nejspíš obhájí, a to i přes zmíněné excesy zaslouženě. „Je fakt, že nemůžeme generálnímu řediteli nasazovat psí hlavu za každý úlet, který se v ČT objeví. Je tu, bohužel, i tlak ze strany Rady ČT, který musí asi složitě vyvažovat," uzavírá Kyša.

Velmi podobně hodnotí současného generálního ředitele ČT mediální analytik Milan Šmíd. "Silnou stránkou nejen Dvořáka, ale i celého současného vrcholového managementu ČT je ekonomické a koncepční řízení podniku. Slabou stránkou je jen částečná, možná nedostatečná zpětná vazba v programové oblasti - včetně zpravodajství," uvádí Šmíd.

Jako příklad zmiňuje apriorní obhajování všeho, co ČT dělá, i tam, kde by podle něj věci pomohla věcná kritická analýza. "Na druhé straně chápu, že v podmínkách brutálních politicky vedených útoků proti ČT je snadné upadnout do podobné jednostranné defenzivy," konstatuje Šmíd. Také on ale dodává, že mezi kandidáty nevidí lepší alternativu.

Konkurenti? Konrád, Novák, Potužník

Jako nejvážnější Dvořákovu konkurenci pro druhé kolo volby vnímá Vojtěchovská lidi, kteří mají dlouhodobější zkušenost s televizním prostředím nebo s médii veřejné služby, konkrétně bývalého generálního ředitele televize Prima Martina Konráda, bývalého šéfredaktora zpravodajství ČT Karla Nováka a bývalého bruselského zpravodaje ČT a generálního komisaře českého Expa 2015 Jiřího Františka Potužníka, který se hlásil i do předchozí volby ředitele ČT v roce 2011.

„Vidím jednoho nebo dva kandidáty, kteří se svou televizní praxí blíží Dvořákovi, ale jeho odstup od ostatních je i tak značný," potvrzuje Rožánek.

Mezi další kandidáty, kteří dřív působili v televizní oblasti nebo mají přímo zkušenost s Českou televizí (ČT), patří bývalý vedoucí dramaturg Centra vzdělávacích pořadů ČT Milan Vacek nebo televizní redaktorka a dramaturgyně Alena Dlabačová. Celou dvanáctku pak doplňují bývalý poslanec ODS Daniel Petruška, jenž ve Sněmovně zasedal za Pardubický kraj od roku 2006 do roku 2010, režisér hudebních pořadů Českého rozhlasu Stanislav Vaněk, lídr Strany práce Radoslav Štědroň, PR manažeři Tomáš Kopečný a Gabriela Froňková Dousková a ekonom Petr Vinklář.

Nový ředitel by měl být znám 26. dubna, současný mandát pak vyprší Petru Dvořákovi letos v září.