Bývalý slavný japonský wrestler navštívil KLDR, jeho iniciativa budí rozpaky

/ VIDEO / Před 41 lety se japonský wrestler Antonio Inoki postavil v zápase proti největšímu boxerovi všech dob Muhammadu Alimu. Inikoho utkání globálně proslavilo, současně se však nikdy zcela nezbavil podezření, že šlo o sehrané divadlo. Dnes se situace opakuje. Místo o box jde ale o politiku.

Nyní čtyřiasedmdesátiletý Antonio Inoki je v Japonsku sportovní legendou a patří i mezi nejpopulárnější wrestlery světa. Jeho zápas s Alim z roku 1976, který skončil remízou, je dodnes k vidění na Youtube. Byla to na svou dobu dost mimořádná událost, kdy se protagonisté dvou různých sportů (boxu a wrestlingu) utkali na jednom kolbišti, přičemž pravidla obou sportů byla upravena tak, aby byli vzájemně porovnatelní - Inoki například nesměl se soupeřem házet ani ho chytat, což jsou ve wrestlingu běžné techniky. Možná právě tyto úpravy vedly později k pochybám, zda šlo vůbec o skutečný zápas a jestli to místo něj nebyla jen sehraná show pro diváky.

Podobným pochybám čelí Antonio Inoki i nyní, protože se jako mnohaletý poslanec japonského parlamentu vydal na pětidenní návštěvu Severní Koreje. Po návratu sdělil reportérům, že v této zemi navštívil zoologickou zahradu, ochutnal ženšenové víno a diskutoval s vysokými státními představiteli, konkrétně s místopředsedou vládnoucí Korejské strany práce Ri Su-yongem. Bavili se prý o "jaderné diplomacii".

"Řekl mi, že Pchjongjang bude pokračovat v jaderných zkouškách a že je zesílí, pokud globální společenství, zvláště pak Spojené státy, nepřestane vyvíjet tlak," sdělil Inoki novinářům na letišti Haneda v Tokiu.

"Japonský Dennis Rodman"

Noviny The New York Times v této souvislosti podotýkají, že Inoki je něco jako "japonský Dennis Rodman" - bývalá americká basketbalová i filmová hvězda totiž také mnohokrát navštívila Severní Koreu. Podle novin je fakt, že Rodman s Inokim patří mezi hrstku osobností, které navázaly kontakty s autoritářským severokorejským systémem, jen další známkou mezinárodní izolace KLDR.

Pětidenní Inokiho cesta, která se uskutečnila minulý týden, byla jeho dvaatřicátou návštěvou této země od roku 1995, kdy se v Pchjongjangu zúčastnil zápasu. V rozhovoru, který se uskutečnil v jeho poslanecké kanceláři, prohlásil, že konečným cílem jeho úsilí prý byla diplomacie. "Nejvyšší představitelé Severní Koreje prohlašují, že se chtěli zapojit do mezinárodního dialogu, ale tváří v tvář drtivé americké síle uvěřili, že jejich jedinou možností je vývoj jaderných zbraní," uvedl Inoki. (Na rozdíl od Rodmana se při jedné ze svých návštěv setkal i se samotným severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.)

"Organizace spojených národů, americký prezident Donald Trump i Japonsko tvrdí, že musíme na představitele KLDR vyvinout větší tlak. Ale nejprve je třeba je vyslechnout a pochopit důvody, které je k jejich konání vedou," prohlásil Inoki.

Trochu paradoxem zůstává, že rozhovor se konal před jeho Inokiho portrétem v životní velikosti, na němž stojí se zdviženou pěstí - což je obraz, který se už brzy objeví v reklamě na japonskou Toyotu.

Dělá ze sebe hlásnou troubu totality

V Japonsku vzbudil "Inokiho výlet" velké rozpaky i veřejnou kritiku. Mimo jiné proto, že krátce po jeho uskutečnění provedl severokorejský režim další raketový test, při němž opět vypálil střelu, která letěla přímo přes japonské území.

Japonská vláda Inokiho návštěvu KLDR příliš nekomentovala. Ještě předtím, než bývalý wrestler odjel, zopakoval Yoshihide Suga, hlavní tajemník kanceláře premiéra Shinza Abeho, že japonská vláda nedoporučuje japonským občanům cesty do Severní Koreje. Abe sám pak vbeřejně poznamenal, že teď není vhodná doba na oficiální rozhovory s Pchjongjangem.

Inokiho kritici pak reagovali podobně jako někteří Američané na Rodmana: poznamenali s jistou dávkou sarkasmu, že se bývalý sportovec sebepropraguje tím, že dovolí, aby se stal hlásnou troubou KLDR. "Severokorejský režim se ho pokouší využít k propagaci svých postojů a jejich zdůvodnění," uvedl Toshimitsu Shigemura, analytik Severní Koreje a emeritní profesor na univerzitě Waseda v Tokiu.

Inokiho cesta ke slávě a do politiky

Japonský wrestler se narodil jako Kandži Inoki, jméno Antonio jsi zvolil jako svůj zápasnický pseudonym. Od roku 1957 vyrůstal v Brazílii, kam se jeho rodina přestěhovala v rámci japonské iniciativy, která povzbuzovala občany, aby hledali ekonomické příležitosti mimo Japonsko.

V Brazílii objevil Inokiho talent profesionální zápasník Rikidozan, ktrý tam rovněž přicestoval z Japonska. Stal se tak Inokiho trenérem a současně jeho prvním napojením na Severní Koreu, protože Rikidozan se narodil jako Kim Sin-rak v severní části Japonskem okupované Koreje.

Pod jeho vedením se stal Inoki jedním z nejpopulárnějších zápasníků Japonska. Jeho boj s Alim v Tokiu v roce 1976 byl silně propagován, ačkoli dopadl jako dost nezajímavý; Inoki sice vydržel se šampionem těžké váhy patnáct kol, ale povětšinou kolem něj jen kroužil a párkrát ho kopl do nohou, Ali navíc zasadil jen pár úderů. Zápas skončil ohlášenou remízou.

Do politiky vstoupil wrestler v roce 1989, kdy byl zvolen do parlamentu jako nezávislý kandidát, zápasů se ale vzdal až v roce 1998. Díky své vystouplé bradě, červené šále a červené kravatě se stal rychle pro všechny Japonce nezaměnitelným zjevem.

Velmi záhy začal také usilovat o svou "nezávislou dilomacii". V roce 1990 se tak setkal na Kubě s Fidelem Castrem a fotografie, na nichž se s kubánským diktátorem objímá a popíjí, zdobí dodnes zdi jeho poslanecké kanceláře. Ještě v témže roce pak navštívil Irák. Jako kladný bod se mu připisuje to, že později pomohl při vyjednávání o propuštění 41 japonských občanů, které režim Saddáma Husajna zajal jako rukojmí před první válkou v Perském zálivu, která propukla začátkem roku 1991.

V roce 1994 ho tehdejší severokorejský vůdce Kim Ir-sen pozval poprvé do Pchjongjangu, přičemž prohlašoval, že je milovníkem profesionálního wrestlingu. K této první cestě ještě nedošlo, protože než Inoki dorazil, Kim Ir-Sen zemřel. Wrestler se však vrátil do Koreje hned rok na to, kdy byl pozván, aby se zúčastnil wrestlingového zápasu, jenž se stal součástí slavností nazvaných jako "Festival sportu a míru". Zápas podle něj sledovalo víc než 380 000 diváků. Od té doby se Inoki do KLDR každoročně vrací k výročí založení vládnoucí korejské strany.