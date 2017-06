"Jste zloděj formátu, jaký tu nikdy nebyl," uslyšel Babiš na svém mítinku

VIDEO / Andrej Babiš má za sebou zážitek, který by asi rád zapomněl. Na jednom ze svých předvolebních mítinků se setkal s argumentačně dobře vybaveným oponentem, jenž mu začal zvučným hlasem vytýkat všechny finanční kauzy, v nichž bývalý majitel Agrofertu figuruje. Video ze slovní přestřelky teď baví internet.

"Nejsem člověk, který potřebuje létat letadlem, neležím na pláži," začal představitel Hnutí Ano Andrej Babiš pouliční debatu s občany, v níž se chtěl pravděpodobně prezentovat jako jeden z nich. Tento záměr ale úplně nevyšel.

"No, jasný, pane Babiš, to stačí, když kradete dotace, ne?" zazněla vzápětí zvučná odpověď od jednoho z účastníků pouličního mítinku. Když se šéf Hnutí Ano pokusil kontrovat řečnickou otázkou, co že ukradl, jakoby tím odzátkoval argumentační gejzír. Jeho oponent se totiž nedal zaskočit a okamžitě začal z hlavy vypočítávat známé Babišovy kauzy, konkrétně padesátimilionovou dotaci pro Čapí hnízdo a dluhopisy.

"To je zákon, který udělal Kalousek," pokusil se Andrej Babiš odvést řeč ke svému úhlavnímu politickému sokovi, ale nepodařilo se mu to.

"Lžete. Kalousek ten zákon neudělal, Kalousek ho jen použil na státní dluhopisy. Melete ho…a. Ze státních dluhopisů měli prospěch občané a stát, ale vy jste okradl stát o několik stovek milionů tím, že jste emitoval tři miliardy. Jste zloděj takového formátu, jaký tu nikdy nebyl," nedal se Babišův kritik.

(Ministerstvo financí vedené Miroslavem Kalouskem vydalo v listopadu 2011 emisi státních spořicích dluhopisů za dvacet miliard korun, kde každý z nich měl nominální hodnotu jedné koruny. Srážková daň, která se z výnosu dluhopisů platila a platí, se pak podle tehdejších předpisů zaokrouhlovala na celé koruny směrem dolů. V daném případě šlo o patnáct haléřů, čili se neplatilo nic. Danou "fintu" pak začaly masově využívat i velké firmy. Novela zákona ji pak na konci roku 2012 zakázala a od roku 2013 ji už nelze využít. Řada korunových dluhopisů proto byla vydána těsně na konci roku 2012, což byl i případ Agrofertu, který registroval emisi korunových dluhopisů celkem za tři miliardy korun 28. prosince 2012, pozn. red.)

Kritice byla podrobena i Babišova kniha a jeho působení ve funkci ministra financí, kde mu jeho oponent vyčetl, že projedl všechny rezervy, které v rozpočtu byly, a jeho přebytku dosáhl jen díky evropským dotacím.

"Volte si Kalouska," reagoval Babiš, jehož defenzívě nepomohly ani ženy, které si k němu přišly pro podpis. "Můžete si kecat, co chcete."

"To můžu. Zatím ještě. Až budeme všichni zaměstnanci Agrofertu za podprůměrnou mzdu, tak už budeme všichni jenom držet hubu," navázal opět oponent.

V následné diskusi už ani Babiš neudržel dekorum. "Kolik platíte daní? Velké hovno platíte," zaměřil se na svého kritika, od něhož začal požadovat daňové přiznání s tím, že on sám své vyvěsil na Twitteru a že zaplatil 350 milionů. "A kolik jste vybral na státních dotacích? A kolik vám odpustil finančí úřad?" smečoval jeho kritik.

"Ani korunu," hájil se Babiš, jenže se zase ozvala informovaná replika.

"Ani korunu? Jednu a půl miliardy." (Deník E15 přinesl před nedávnem zprávu, že finanční správa loni prominula firmám a podnikatelům daňové penále ve výši 5,8 miliardy korun, z toho ovšem 1,5 miliardy odpustila holdingu Agrofert, pozn. red.)

"Pane Babiš, vy jste největší šašek české politiky, lžete na každém rohu a já jsem rád, že jsem vás dneska potkal, že vám to mohu říci. Zaplaťpánbůh na ty vaše nesmysly skáče pohých třicet procent lidí. Buďte zdráv," uzavřel Babišův oponent krátkou pětiminutovou debatu, jejíž záznam má šanci stát se pozoruhodným virálem českého internetu i politiky.