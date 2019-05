Aston Martin vyrobí bondovskou DB5. Legenda bude mít i filmové vychytávky

/VIDEO/ Sen mnoha obdivovatelů klasických automobilů se stává skutečností. Aston Martin začal znovu vyrábět ikonický model DB5, který se do paměti nesmazatelně zapsal coby hlavní automobilová hvězda filmu Goldfinger a „služebák“ agenta Jejího Veličenstva.

FOTOGALERIE

Aston Martin není první automobilkou, která rozjela projekt stavby zcela nových inkarnací starých klasik. Stejný projekt spustil také Jaguar a je otázkou času, kdy se do podobných aktivit pustí také ostatní prémiové sportovní značky.

Ve videu se můžete na proces výroby filmového Astonu Martin DB5 podívat.

Britská automobilka na projektu spolupracuje se společností EON Production, s níž postaví 25 kusovou sérii DB5 ve stejné specifikaci, jako byl automobil, který hrál ve filmu s agentem 007. Nové DB5 budou vyjíždět z bran závodu Newport Pagnell, hrabství Buckinghamshire. Odtud vyjížděly také originální kousky v letech 1963–1965.

V současné chvíli vzniká první prototyp, do něhož budou implementovány některé funkční prvky „bondovských“ vozů. S tímto úkolem pomáhá guru speciálních efektů Chris Corbould, který podle přání zákazníka umí do nárazníku vozu zabudovat „beranidlo“ nebo otočné registrační značky. V podstatě vše, co bylo ve filmech s Jamesem Bondem, je možné.



Aston Martin slibuje, že všechny nově postavené vozy budou „autentické reprodukce DB5 z filmu Goldfinger“, které budou vylepšeny „některými jemnými modifikacemi“. To proto, že firma nechce riskovat stejnou ostudu, jako kdysi, když se její vozy ukázaly jako nepříliš spolehlivé. Všechny vozy budou lakovány stříbrnou barvou Silver Birch, jiná alternativa není možná.

Cena je v přepočtu stanovena na 8,14 milionu korun bez daně. Na první pohled se to může zdát jako hodně peněz, ale berte to takhle. V garáži vám bude stát auto Jamese Bonda. A úplně nové…