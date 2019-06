Bratrstvo neohrožených S. Spielberga: Z hereckého obsazení se stal životní úkol

Letošní 75. výročí vylodění v Normandii také znovu připomnělo legendární 18 let starý seriál Bratrstvo neohrožených z produkce Stevena Spielberga a Toma Hankse, pojednávající o jedné rotě americké 101. výsadkové divize, která sehrála při dobývání francouzského pobřeží zásadní roli. CNN nyní prozradila několik tajemství o tom, jak se pro tento projekt hledali herci.

Jedno z nejpůsobivějších obsazení světového televizního seriálu, kterému se vyrovnala snad až Hra o trůny, představovala desetidílná série Bratrstvo neohrožených, jež si svou premiéru odbyla v roce 2001. Šlo o životní dílo castingové režisérky Meg Libermanové, dnes senior viceprezidentky castingu televize CBS Paramount Network TV.

Nejlepší práce mého života

Archív Meg Libermanové je dodnes dokladem toho, s jakou precizností přistupovala k jednotlivým postavám. Nestačilo jí jméno a věk, každou z desítek a stovek postav provázela podrobná charakteristika: "Perconte, z Jolietu ve státě Illinois. Syn chicagské mafie. Skutečný rapl, chorobně čistotný, používá pouze zubní pastu Philips z domova."

U slovních informací často nechyběly ani fotografie skutečných historických postav, které filmový charakter inspirovaly. Režisérka také dodnes schraňuje videa z hereckých konkursů na obsazení, jež natočil sám Steven Spielberg, protože se mu nelíbily původní statické nahrávky.

"Byla to ta nejlepší práce, co jsem kdy dostala," svěřila se CNN zkušená castingová režisérka, která byla za obsazení Bratrstva neohrožených oceněna řadou cen, včetně Emmy. Její láska k tomuto projektu však prý vyvěrá z daleko hlubších pramenů. "Popíšu to tak, jakoby se mě dotkl kouzelný prach, umožňující létat každému, koho se dotkne. Podkladů jsme občas měli málo, ale v tom zásadním, v emocích a vztazích, jež se utvářely mezi lidmi uvrženými do tohoto prostředí, jsme se s nimi cítili nesmírně propojeni."

Dodnes se scházejí

Herci podílející se na seriálu se dodnes každoročně scházejí, obvykle u herce Michaela Cudlitze, představitele seržanta Randellmana. Libermanová chyběla z těchto setkání jen na dvou. V příštím roce se uskuteční jubilejní dvacátý ročník. "Bude to velké, protože se určitě všichni budou snažit opravdu to udělat," řekla CNN castingová režisérka.

Skutečnou rotu E 506. výsadkového pluku, nesoucí přízvisko "bratrstvo neohrožených", podle ní tvořil z velké části tým, ale v jeho středu stál jeden jediný muž, a tím byl její velitel Dick Winters. Deset seriálových dílů podle Libermanové dobře zachycuje postupný Wintersův vzestup a jeho neochvějné velení i osobní statečnost v bojových situacích.

S tím souvisel i důraz na Wintersovo správné obsazení. Přestože se celý seriál silně opíral o britské herce, castingová režisérka cítila, že tohoto amerického hrdinu by měl hrát Američan. Tento názor však změnila ve chvíli, kdy přišel Angličan Damian Lewis.

"Jednoduše působil jako velitel. Působil jako ten chlap, pro něhož jeho muži udělají cokoli… Kterého budou všichni následovat."

Obsazení završili herci jako Scott Grimes, Ron Livingston, Donnie Wahlberg, Rick Gomez, Neal McDonough a Michael Fassbender. Z dnešního pohledu je impozantní také to, z kolika herců menších rolí v seriálu se později staly hvězdy - týká se to třeba Andrewa Scotta, Dominika Coopera, Jamese McAvoye, Toma Hardyho a dalších.

Mezi herce, kteří se ucházeli o role, ale nakonec nebyli obsazeni, se zase řadí osobnosti jako Norman Reedus, Jason Schwartzman a Peter Sarsgaard.

Něco navíc

"Za to nejlepší považuji na castingu objevování. Ale tohle byla i práce na něčem dějinném, co šlo nad rámec castingu a nad rámec samotných herců. Stali jsme se součástí projektu, který měl skutečně hluboký, srdečný a pravdivý význam," řekla CNN Libermanová.

Točilo se déle než 10 měsíců v londýnských lokacích a příprava od herců vyžadovala mimo jiné účast na intenzívním dvoutýdenním bojovém výcviku. Jeden z herců, jehož castingová režisérka odmítla jmenovat, se rozhodl po zvážení náročnosti všech požadavků od svého obsazení ustoupit.

"Tuhle práci musíte chtít dělat do morku kostí, jinak to nezvládnete," řekla Libermanová.

Herci, kteří se natáčení nakonec zúčastnili, se podle ní cítili natolik vázáni závažnosti úkolu, že často trávili celé natáčecí dny pospolu v bahně a zimě, bez ohledu na to, že měli k dispozici vytápěné přívěsy. Pomáhalo jim to víc se sblížit s jejich postavami.

Režisérka při zpětném ohlédnutí prohlašuje, že je na svou práci hrdá, ale ještě hrdější je na to, že se tímto díle podařilo připomenout skutečné muže a jejich příběh. "To mě hodně oslovilo, protože to nebyla věc, která jen tak zapadne, ale jde o skutečné připomenutí části historie. Myslím, že to vyžaduje zodpovědnost, kterou podle mě vzali herci velice vážně."