České pivo pro ženy pobouřilo Brity. Nejhorší pivo na světě, vzkazují do ČR

Česká společnost Aurosa Martiny Šmírové uvedla na trh stejnojmenné pivo, určené ženám. Když ho zkusila prodávat v Londýně, narazila. Britských žen se dotklo, že jim někdo předepisuje, jaké pivo mají pít.

Pivo Aurosa se vaří v Česku a je určeno na export. Prodává se v bělorůžové třetinkové lahvi za deset euro (zhruba 260 korun). Mělo by jít o polotmavou jedenáctku. Jeho autorka Martina Šmírová opatřila na webu své firmy značku průvodní legendou, že "Aurosa se narodila proto, aby dokázala, že ženy mohou uspět kdekoli, aniž by se musely přizpůsobovat a obětovat svou přirozenou ženskost". Podle ní má toto pivo reprezentovat ženskou sílu a dívčí něhu.

Když ale firma zkusila v červenci začít prodávat toto pivo v Londýně, zvedla se na jejích sociálních sítích, zejména pak na Twitteru, vlna nevole pobouřených britských uživatelek internetu. Ty si totiž zakládají na tom, že pijí pivo stejně jako chlapi, a design i objem lahve nové české značky je spíš pobouřil. Marketing, který takové pivo propaguje jako značku určenou výhradně ženám, zhodnotily jako sexistický a hloupý.

"Proč??? Pivo je pro každého, my nepotřebujeme malou růžovou lahvinku. Můžu dostat pintu? Díky!" zhodnotila český pokus zalíbit se ženám na svém Twitteru Kerry Hubandová (pinta, která je anglickou měrnou jednotkou, představuje v současnosti zhruba něco přes půl litru, pozn. aut.).

"Já si kupovala prostě pivo, můžete mi teď říct, jestli je to pro ženy vhodné pití?" dotazovala se další uživatelka Twitteru Ian Palmerová.

"Jak by mohly moje slabé ženské ruce vůbec udržet pivní láhev?" ptala se zase ironicky Liz Chambersová.

Další, pod jménem Charlotte Farringdonová, pro změnu napsala: "Tohle není OK. Ale je to nejlepší zhodnocení mých pivních zásob, pokud to bude nezbytné."

Většinu výtek shrnul do krátkého komentáře uživatel Simon Tanner, když napsal: "Aurosa… pravděpodobně nejhorší pivo na světě. Prohlédněte si jejich vlákno na Instagramu: Skutečně nechutný, sexismus, hrozný marketing."

Značku pak hanily i další a další komentáře, které označovaly růžovou třetinkovou láhev piva určenou ženám za sexistickou. O případu začala psát i média, například britský deník Telegraph, jehož text následně převzal také americký server Huffingtonpost.

Aurosa se začala na svých facebookových stránkách hájit tím, že pivo, víno ani jiný alkohol skutečně nemají žádný rod a nevážou se specificky k mužům ani ženám, nicméně že pivovarnickému průmyslu tradičně dominují spíš muži.

"Pivovary, muži a obecně společnost počítá spíš s mylnou představou, že ženy nemají rády pivo, anebo s tím, že pivo je mužský nápoj. Nechutné a sexistické reklamy pivovarnických společností na to jasně odkazují. Aurosa nikdy neměla v úmyslu stát se součástí sexismu, feminismu nebo čehokoli podobného. Nikdy jsme nehodlali diktovat ženám, co mají, nebo nemají pít. Jsme prostě značka, která chtěla nabídnout pivo v elegantní a krásné láhvi a přinést něco, co tu dřív nebylo, ženám, které o to stojí, a jimž se značka hodí k jejich životnímu stylu," uvedla firma Aurosa v oficiálním vyjádření na svých facebookových stránkách. Následně pak poděkovala všem kritikům.

"Ceníme si všech názorů a chceme vám poděkovat, že jste se s námi o ně podělili. Naším cílem bylo vytvořit krásný produkt, jímž bychom oslavili ženskost a eleganci. Aurosa nikdy nebyla určena k tomu, aby urazila něčí názory nebo pocity. Děkujeme vám, že jste byli součástí diskuse," uzavřela firma.

Není to v letošním roce poprvé, co se česká firma dostala kvůli sexismu do pozornosti světových médií. Nedávno se to podařilo Skupině ČEZ, která vypsal soutěž o stáž v jaderné elektrárně Temelín, kterou vypsala pro finalistky soutěže Maturantka roku a jako kritérium určila počet lajků pod fotografiemi dívek v plavkách. Na základě pobouření, které soutěž vyvolala na facebookových stránkách jaderné elektrárny Temelín, musel ČEZ soutěž zrušit. Také tento případ hodně zaujal evropská i mimoevropská média.