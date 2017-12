Twistus Splatitel do reklamy nepatří, uráží náboženské cítění, rozhodla rada

/ VIDEO / Kontroverzní "ambasador" kampaně českého start-upu Twisto se vzezřením Ježíše Krista uráží náboženské cítění spotřebitelů, a proto nepatří do reklamy. Rozhodla o tom arbitrážní komise Rady pro reklamu. Televize Prima odmítla na základě verdiktu rady reklamu vysílat.

Český start-up Twisto představil postavu označenou jako "Twistus Splatitel" poprvé začátkem letošního listopadu. Kampaň s tímto protagonistou měla upozornit na fakt, že start-up umožňuje odložit platbu za online nákup až o 45 dní bez poplatků nebo úroku, a představit fungování celého systému. Vytvořily ji agentury Symbio a Yinachi.

Prorocká postava vycházela podle kreativního ředitele Symbia Mikyho Karase z dlouhodobé vize start-upu, jíž je snaha ulevit lidem od každodenních nepříjemností spojených se splácením.

Kampaň se objevila v různých médiích, přičemž její protagonista pokaždé vystupoval v situacích do určité míry kontroverzních. Podle arbitrážní komise Rady pro reklamu byla ale kontroverze spojená s touto reklamou přece jen příliš velká. Kampaň proto označila za závadnou s tím, že hrubě uráží náboženské cítění spotřebitelů.

Twisto s tímto tvrzením nesouhlasí a podle svých zástupců "zvažuje zadat průzkum médií", který by je potvrdil, nebo vyvrátil.

"Naším záměrem nikdy nebylo jakýmkoli způsobem urážet či zesměšňovat Ježíše Krista ani napadat církev. Přiznáváme, že náš Twistus Splatitel je lehce na hraně, jsme ale přesvědčeni, že ji nijak nepřekračujeme. Považujeme domnělou podobnost s postavou Ježíše Krista za jasně rozpoznatelnou nadsázku," prohlašuje Lukáš Janoušek, šéf marketingu Twista.

"Symbolika v postavě Twista Splatitele je samozřejmě jasná i přiznaná, na druhé straně jsme od začátku řešili, a to i s právníky, zda to je, či není etické, a došli k závěru, že nadsázka v reklamě je natolik jasná, že to nikoho urážet nemůže," potvrdil Dotyku Karas. Volba protagonisty kampaně podle něj vycházela ze strategické koncepce značky, nešlo o prvoplánový provokativní vtip.

Firma na znamení nesouhlasu s rozhodnutím rady umístila na internet spot, jenž měl běžet od Nového roku v televizi Prima a který se televize rozhodla neuvádět. Spot opatřila popiskem "Zakázaná reklama".

"Zákaz reklamy je pro nás značnou komplikací a máme z toho pocit, že jsme se objevili v nové éře cenzury. Nevěřil bych, že se v zemi, kde je 80 procent ateistů a platí svoboda slova, může něco takového stát," doplňuje Janoušek.

Start-up podle jeho slov neuvažuje o žádné změně reklamního konceptu a hodlá v něm pokračovat. "Na internetu a zatím i v kinech běží kampaň v původním konceptu," řekl Dotyku Janoušek. "Pokud jde o televize, píšeme proti rozhodnutí Rady pro reklamu rozklad, předkládáme v něm naše argumenty a doufáme, že se nám podaří její stanovisko změnit. Věříme, že pak změní svůj názor i televize," dodává Janoušek.

Přestože Česko je obecně považováno spíš za ateistickou zemi, reklamy, jež si utahují z náboženských tématů, se zde dlouhodobě setkávají s velmi rozporuplným přijetím, a to už od začátku novodobé reklamní éry v 90. letech. Velké protesty provázely například kampaň dávno zaniklé českobudějovické billboardové firmy IP Reklama, v níž se objevila nahá dívka pomalovaná barvami a přivázaná ke kříži, nebo kampaň někdejšího výrobce energetických nápojů Semtex se sloganem "Když chceš víc, než můžeš", kde se objevil dvojník tehdejšího papeže Jana Pavla II., jak hledí na odhalené dámské nohy.