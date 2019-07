Kde si jako cizinec ve světě vyděláte nejvíce? Jak jsou na tom cizinci v Česku

Vyplatí se pracovat v zemi mléka, čokolády, hodinek, farmaceutických koncernů a bank. Zejména pokud pracujete pro poslední dva zmíněné obory. Nikde jinde na světě nedostanete jako cizinec větší plat, uvedla banka HSBC. V ČR panuje příliš formální pracovní kultura bez prostoru pro legraci.

Dělat pro banku UBS, výrobce léků Novartis nebo obchodníka s komoditami Glencore, je práce snů. Zvláště pokud si potrpíte na dostatečný finanční komfort. Průměrná mzda tu ročně činí 188 275 dolarů. To je asi 4,8 milionu korun, téměř 400 tisíc měsíčně.

Je to nejvíce na světě a téměř dvojnásobek celosvětového průměru, uvedla banka HSBC. „Cizí pracovníci vysoce oceňují Švýcarsko jak z finančních, tak osobních kritérií," komentoval výsledky průzkumu Dean Blacburn z HSBC. Švýcarsko kombinuje vysoké platy a výbornou pracovní kulturu.

Průměrný roční plat v dolarech. S náskokem vede Švýcarsko. Zdroj: Bloomberg/HSBC

Pracovní kultura: Švýcarsko, pak Německo

Nejsou to jen vysoké platy, co se líbí lidem bez švýcarského pasu v alpské zemi. 69 procent dotázaných řeklo, že tu panuje rovnováha mezi jejich soukromým a pracovním životem a 61 procent respondentů míní, že v zemi panuje lepší pracovní kultura než u nich doma. V tomto ohledu je na druhém místě Německo, následované Švédskem. „Zahraniční pracovníci si ve Švédsku a Německu užívají výhod, které nejsou finanční povahy," komentoval to Blackburn. Německo pak nabízí nejlepší jistotu práce, Švédsko zase vynikající rovnováhu mezi prací a soukromým životem.

Zahraniční pracovníci si ve Švédsku a Německu užívají výhod, které nejsou finanční povahy.

Je třeba si ale uvědomit, že životní náklady v zemi bank jsou vysoké, ceny potravin až o 70 procent vyšší, než je průměr v Evropě. Náklady na zdravotní péči téměř dvojnásobné.

Pro benefity do Bahrajnu

Nejlepší zaměstnanecké benefity nabízejí země Blízkého východu. V Bahrajnu a Spojených arabských emirátech, uvedla britská banka. Průzkum se konal mezi březnem až květnem 2016 mezi 26 871 zahraničními pracovníky ve více než sto zemích. Nejlepší místo pro budování kariéry je pak podle oslovených v Hongkongu a Singapuru.

Pokud si na stránkách expatexplorer.hsbc.com zadáte požadavek práce v České republice, mimo jiné se dočtete: „České obchodní prostředí je velmi formální. Dochvilnost a inteligentní vzhled jsou zásadní. A zjistíte, že tu je jen malý prostor pro humor." Cizinci si tu přijdou v průměru ročně na 103 011 dolarů.

České obchodní prostředí je velmi formální. Dochvilnost a inteligentní vzhled jsou zásadní. A zjistíte, že tu je jen malý prostor pro humor.

Banka HSBC je na 14. místě v žebříčku Global 2000 největších veřejně obchodovatelných společností časopisu Forbes. Mezi bankami jí podle výše aktiv patří šesté místo. To činí 2,4 bilionu dolarů.