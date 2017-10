Lidé od 30 do 55 let? Jsou méně spokojení a hůř vycházejí s příjmem

Prodlužující se délka života, rostoucí výdaje domácností nebo neochota o potížích otevřeně komunikovat - to jsou nejen velká společenská témata, ale i problémy, se kterými se potýká takzvaná sendvičová generace. Jde o ženy a muže ve věku od 30 do 55 let, kteří se vedle práce věnují svým dětem a současně pečují o rodiče. Problematice života těchto lidí se v říjnu věnovala v Praze panelová diskuse.

Nejsou spokojení

„Pro zástupce sendvičové generace je typický nedostatek času, náročná finanční situace a neschopnost o tématu hovořit,“ tvrdí Kateřina Krásová, ředitelka útvaru komunikace a společenské odpovědnosti ČSOB. Do této generace podle ní spadá 2,5 milionu klientů této firmy.

Jako sendvičová generace jsou jsou tito lidé označováni podle Krásové mimo jiné proto, že skutečně jedí sendviče, neboť na nic jiného jim nezbývá čas a peníze.

Podle průzkumu Poštovní spořitelny je tato skupina výrazně méně spokojená, než zbytek populace. Nespokojenost se svým životem dává najevo 24 procent příslušníků této generace, zatímco u mladých ve věku od 18 do 24 let je to jen 11 procent a u seniorů 18 procent.

Důvodem může být mimo jiné to, že tato generace má větší problémy vyjít se svým měsíčním příjmem - 54 procent lidí ve věku od 35 do 44 let a 55 procent lidí ve věku od 45 do 54 let s ním vychází obtížně.

"Lidé kolem padesátky nejobtížněji vycházejí se svými příjmy, vysvětlením může být životní situace, kdy rozpočty domácností těchto lidí zatěžují současně výdaje spojené s dětmi i s péčí o rodiče," prohlašuje ředitelka ČSOB Penzijní společnosti Marie Zemanová.

Padesátníci proto patří také nejčastěji mezi ty, kteří si sami na sebe vůbec nespoří, protože mají pocit, že už se jim na to nedostává finančních prostředků. (Citovaný výzkum si nechala zpracovat Poštovní spořitelna na vzorku 1426 respondentů ve věku nad osmnáct let ze všech krajů Česka.)

Stáří si příslušníci sendvičové generace velmi často spojují s bezmocí, se strachem, zda se zvládne postarat o své rodiče a také s obavou, zda sami ve stáří nebudou svým dětem na obtíž.

Nejde o pomoc, ale o komunikaci

"Důležité je nesnažit se jen řešit problém, ale žít svůj život. Když jsem přemýšlel, jak přiblížit lidem fenomén sendvičové generace, vzpomněl jsem si i na skautské stránky, kde jsou mimo jiné zveřejněna Pravidla záchrany tonoucího. První pravidlo při první pomoci, když vidíte, že se někdo topí, zní: volejte o pomoc a dejte lidem kolem vědět o tom, že se něco děje. Pokud se rozhodnete zachraňovat, dbejte o to, abyste neohrozili sami sebe. A to platí i v životě," uvedl Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder.

Ve své metafoře pak pokračoval, když zmínil další z pravidel, že snažit se zachránit tonoucího osobně bez dalších pomocníků je velmi nebezpečné a o to nebezpečnější, má-li být zachráncem dítě a tonoucím dospělý. "To platí i v postupujícím věku. Má-li se stát dítě zachráncem, nese to s sebou spoustu úskalí. Jan Kačer řekl: Na stáří není tak těžké vyrovnat se s ním. Nejtěžší je vyrovnat se s nároky svého okolí na to, jak vy byste měli prožívat své stáří."

Podle něj se proto Domov Sue Ryder snaží zaměřit i na poradenství ve smyslu, co znamená péče o seniory a jaké důsledky to má pro ně i pro lidi z jejich blízkého okolí. "Velmi důležité je říct nahlas, že se něco děje, dát to vědět i lidem okolo a neřešit nic sami. A chcete-li pomáhat, je důležité mít energii pomáhat a starat se o to, abyste tu energii měli. Polárník Jaroslav Poláček v této souvislosti říká, že existovala řada zachránců, kteří při snaze o záchranu druhých přecenili své síly - zachraňovaní nakonec i bez jejich pomoci přežili, ale oni sami na záchranné výpravě ztroskotali a zahynuli."