Mě také znásilnili, prohlásila propagátorka hnutí #MeToo, herečka Mira Sorvino

Americká herečka Mira Sorvino, která byla jednou z nejhlasitějších propagátorek hnutí #MeToo, tento týden veřejně oznámila, že se sama kdysi stala obětí znásilnění.

Držitelka Oscara za vedlejší roli v Allenově komedii Mocná Afrodité z roku 1995 Mira Sorvino uvedla během společné tiskové konference s guvernérem státu New York Andrewem Cuomo, že i ona sama zažila znásilnění. Informuje o tom CNN.

Cílem konference bylo přimět zákonodárce státu New York, aby změnili dosavadní trestní pojetí znásilnění, které omezuje postihy v případě znásilnění druhého a třetího stupně a pomíjí sexuální obtěžování. (Na rozdíl od české právní úpravy je v New Yorku většina trestných činů rozdělena do tří stupňů - v případě znásilnění prvního stupně, definovaného násilným nátlakem nebo fyzickou nezpůsobilostí souhlasu, hrozí vězení od pěti do 25 let. V případě znásilnění druhého stupně, což je soulož vykonaná člověkem starším 18 let na osobě mladší 15 let, vězení od dvou do sedmi let, a při znásilnění třetího stupně, což je soulož vykonaná bez souhlasu, k němuž ovšem nedošlo z jiného důvodu, než je nezpůsobilost souhlasu, popřípadě soulož člověka staršího 21 let s osobou mladší 17 let, činí trestní sazba 1,5 až čtyři roky. Postihem ale může být v tomto případě i probační dohled a trest se může obejít bez odnětí svobody. Zákondárný sbor státu New York by měl jednat o této problematice koncem příštího týdne, pozn. red.)

"Celé toto hnutí #MeToo bylo úžasné, ale pro mě osobně velmi traumatizující, protože jsem se musela znovu vrátit do své minulosti a ke svým dávným démonům, a to v intenzitě, jakou jsem dosud nepoznala… Opravdu jsem se dřív nezabývala traumaty z minulosti," uvedla Sorvino v slzách. "Nikdy jsem nevyhledala skutečně potřebnou pomoc, takže uplynulý rok a půl pro mě představoval velmi zajímavý a těžký i úžasný čas. Ale dnes se před vás mohu postavit a říct, že jsem nejen obětí sexuálního obtěžování ze strany pana Weinsteina, ale také obětí sexuálního napadení. A že jsem také zažila znásilnění."

Podle svých slov o tom dosud nikdy veřejně nemluvila, protože sdílet takovou věc je někdy nemožné. Promluvit se rozhodla z důvodu, aby se pokusila pomoci všem, kteří zažili to, co ona.

"Všichni, kdo to zažili, potřebují spravedlnost, potřebují pocit, že mají čas na to vyrovnat se se svým traumatem, s hanbou… Protože vám můžu říct, že při znásilnění druhého stupně, což byl můj případ, máte pocit, že to byla vaše chyba, že jste měli být chytřejší, že jste se měli lépe chránit, že jste neměli pít ten nápoj, o němž kdo ví, co v něm bylo, ale že jste se do toho nějak zamotali. A pokud jste jako já vyrůstali v křesťanském domu s velmi silnou, téměř fundamentalistickou matkou a s patriarchální italskou rodinou, vyjít s čímkoli sexuálním na světlo je pro vás stále velmi zahanbující. Nechcete prát před lidmi své špinavé prádlo, byť jste byli donuceni," prohlásila herečka.

Sorvino podle CNN nijak neupřesnila, kdy k jejímu znásilnění došlo, ani neidentifikovala násilníka.

CNN požádala o reakci také bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina, jehož herečka na tiskovce opětovně obvinila ze sexuálního obtěžování (poprvé to udělala v roce 2017 v rozhovoru pro New Yorker). Jeho právní zástupce pro televizi uvedl: "Neodůvodněné obviňování pana Weinsteina ze strany paní Sorvino z jakéhokoli fyzického napadení, nátlaku nebo sexuálního kontaktu je nejen úplný a naprostý nesmysl, ale je i v rozporu s jejími vlastními slovy, rozhovory a předchozím profesním vztahem s panem Weinsteinem."

Mira Sorvino je jednou z více než 80 žen, které Weinsteina obvinily ze sexuálního obtěžování. Podle ní se jí při spolupráci na jednom projektu v roce 1995 pokoušel dát nevyžádanou a nechtěnou masáž, a když ho odmítla, honil ji po pokoji.

Režisér Pána prstenů Peter Jackson v návaznosti na Sorvinino tvrzení později prohlásil, že mu Weinstein řekl, ať do této série Miru Sorvino neobsazuje, a označoval ji za "noční můru". Stejně tak mu nedovolil obsadit Ashley Juddovou, se kterou se dnes Weinstein soudí pro pomluvy. Producentův právní zástupce na dotaz CNN odmítl, že by se Harvey Weinstein pokoušel poškodit herečkám jejich kariéru.