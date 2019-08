Jak zjistit kvalitu potravin podle čárového kódu?

Novou online platformu Foodgroot hodlá příští rok v lednu uvést na český a později i na evropský a globální trh podnikatel Petr Václavek. Platforma sbírá data o potravinách a soustředí je do aplikace, jíž budou zákazníci moci používat přímo v obchodech, a zjišťovat tak kvalitu potravin ještě předtím, než je zakoupí. Václavek představil Foodgroot v rámci konference Web Top 100.

Základem platformy Foodgroot má být elektronická aplikace, která bude schopná z čárového kódu výrobku v obchodě zjistit jeho složení, výrobní postup, certifikát kvality nebo názor ostatních uživatelů.

"Když si vezmete klasický nákupní košík, tak v něm najdete jednotlivé kategorie výrobků, z nichž každá má podkategorii a ta ještě subkategorii. Pak se bavíme zhruba o 300 oblastech a pro každou z nich je třeba zpracovat vlastní algoritmus a specifický model, protože se liší třeba biochemické složení: bílý jogurt a mléčná rýže jsou dva různé světy," popisuje Václavek.

Foodgroot tak podle něj bude u potravin měřit asi pět desítek parametrů. A na základě určené kvality je bude řadit do žebříčku.

"Čím se lišíme od fenoménu pořadů a projektů zaměřených na kvalitu potravin, typu Na pranýři nebo A dost!, je to, že budeme mít rating jednotlivých výrobků, tedy jejich hodnocení a seřazení. Vezmete-li v obchodu šest jogurtů a naskenujete je, tak vám je aplikace seřadí vedle sebe podle kvality, přičemž vezme v úvahu všechny dostupné informace. Naší ambicí je vytvořit konečné místo pro určení kvality potravin a současně nabídnout obrovské množství dat médiím i institucím," tvrdí Václavek. "Aplikace není zlý policajt, který chce všechny kontrolovat, ale je to nástroj, aby se věci začaly měnit," dodal.

Fungování ratingu přirovnal k české filmové databázi CSFD, kde filmoví fandové i recenzenti přidělují shlédnutým filmům procenta, ale současně je doplňují i komentáři nebo přímo detailními recenzemi. Foodgroot bude kvalitativní hodnocení sestavovat tak, že z poloviny přihlédne ke složení potraviny, velký podíl bude mít technologie výroby a zbylou část hodnocení bude tvořit názor uživatelů.

"Bude to srovnávač kvality potravin. Po naskenování výrobku uvidíte okamžitě jeho základní procentuální hodnocení a to, které výrobky se umístily v žebříčku nad ním i pod ním. V rozšířené informaci pak najdete rodokmen každého výrobku s detaily o něm. Otevřeme ji i výrobcům, kteří si budou moci sledovat své výrobky a obohacovat systém o další informace," konstatoval manažer.

Vedle těchto otevřených dat, která budou k dispozici všem, budou moci uživatelé údajně dodat do aplikace i informace o svém vlastním zdravotním stavu, na jejichž základě získají svůj životně-stylový zdravotní profil, k němuž pak bude aplikace přihlížet při hodnocení jednotlivých potravin - bude tedy schopna vyhodnotit i to, zda jsou pro konkrétního uživatele vhodné.

Jako primární zdroj dat chce projekt využívat centrální databázi Brandbank od společnosti Nielsen, která podle Václavka pokrývá asi 75 procent trhu.

"Je velmi zajímavé, jaký vývoj prodělávají potraviny z hlediska technologií, co všechno v nich lze nahradit a obejít. Je to obrovský byznys, s nímž je těžké držet krok a orientovat se v tom, jak se vlastně potraviny vyrábějí," uvedl na konferenci Web Top 100 Petr Václavek.

Připomněl pak i fakt, že Česko bývá z hlediska kvality potravin nazýváno "smetištěm Evropy", čímž se začali zabývat i čeští politici. "Fakt, že se něčeho chytí politici, bývá lakmusový papírek ukazující, že jde opravdu o vážné téma. Ale také naznačující, že se nic nevyřeší. Příkladem mohou být podvodní pražští taxikáři, kde magistrát ani za dvacet let nedokázal s taxikářskou mafií hnout. Dokud nepřišla aplikace Uber," uvedl Václavek.

Na potravinovém trhu přitom podle něj v dnešní době době platí, že "nevědomost je volbou", protože stačí poskládat si informace.

"Existuje spousta aplikací, které se dívají na nějakou problematiku z dílčího pohledu, ale my děláme to, že trh indexujeme a dáváme mu vnitřní smysl, protože určujeme pořadí," uvedl Václavek. "Přes osmdesát procent lidí nám říká, že nejsou schopni se zorientovat v nabídce a určit kvalitu potravin. Klíčovou otázkou přitom je, co vlastně znamená ten pojem znamená a jak skutečnou kvalitu potravin určit."