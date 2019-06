Německá rádia cenzurují novou píseň Sarah Connorové kvůli slovům o sexu a erekci

/ VIDEO / Některá německá rádia upravila poslední píseň zpěvačky Sarah Connorové "Vincent" tím způsobem, že z ní vypustila první část textu, a to kvůli "sexuálnímu obsahu". Jiná odmítla hrát tuto písničku úplně. Informuje o tom agentura DPA.

Bavorská rozhlasová stanice Antenne Bayern vysílá písničku "Vincent" výhradně bez první části textu. Důvodem je podle jejích zástupců to, že se stanice snaží chránit nezletilé. Některá další rádia zakázala uvádění písně úplně.

"Píseň prima, ale ne pro děti"

Píseň Vincent je podle DPA o zmatcích a bolesti, jaké vyvolává láska, a to i u chlapce, který si uvědomuje, že je gay. Slova, která vyvolala kontroverzi, se dají přeložit zhruba jako "Vincentovi se nepostaví (popřípadě neztvrdne), když myslí na holky."

Programová ředitelka rádia Antenne Bayern Ina Tenzová řekla DPA, že tato pasáž je při vysílání krácena i při svém opakování v textu. Berlínské rodinné Radio Teddy nehraje píseň raději vůbec. Totéž podle DPA platí o specializovaném hudebním kanálu 1Live, který spadá pod veřejnoprávní rozhlasovou stanici WDR. Zástupci 1Live však popírají, že by důvodem byl text. "Píseň nehrajeme, ale důvodem je to, že Sarah Connorová nezapadá do profilování 1Live music," uvedla mluvčí rádia Svenja Siegertová.

Stuttgartské Hitradio Antenne 1 uvádí písničku v upravené verzi, kde slova o "tvrdnutí" překrývá zvukové "vypípnutí". "Jsme stanice orentovaná na rodinu a nechtěli jsme, aby rodiče museli tento výraz vysvětlovat svým dětem," sdělil DPA programový koordinátor rádia Daniel Stupp. "Chceme, aby si rodina s malými dětmi užila před nástupem do pracovního dne normální snídani bez toho, že pak rodiče budou muset svým dětem dalších 25 minut vykládat, co to právě zaznělo z rádia," dodal.

Stanice však podle něj nechce píseň zakazovat. "Je to správná skladba se správným obsahem na správném místě," uvedl Stupp na adresu písničky Vincent.

Také Antenne Bayern nový hit chválí: "Myslíme si, že je to opravdu skvělá písnička, která navíc podporuje myšlenku tolerance. To ale neznamená, že by ji měly v rádiu poslouchat malé děti," uvedla Ina Tenzová, která v rámci funkce programové ředitelky dohlíží v rádiu i na ochranu dětí před nevhodným obsahem. "Chtěla bych vidět, jak Sarah Connorová vysvětluje svému synkovi, co to znamená," prohlásila Tenzová.

Podle ní je za textem písničky také určitá strategie: "Když dáte do první písně nového alba takovouto větu, máte o PR postaráno," dodala programová ředitelka.

"Nám to nevadí"

Ostatní německé rozhlasové stanice neměly podle DPA s textem Vincenta problém. "Píseň je podle nás po hudební stránce skvělá a z hlediska textu velmi odvážná. Proto ji na Bayern 3 uvádíme pravidelně. Od posluchačů jsme zatím žádnou stížnost neobdrželi," sdělil agentuře Thomas Linke-Weiser, programový ředitel stanice Bayern 3, která je součástí bavorského veřejnoprávního rozhlasu Bayerischer Rundfunk.

Mainstreamoví umělci jako Connorová by se podle něj měli podílet právě na šíření povědomí o takových tématech, o nichž píseň pojednává.

Ani berlínské stanice Antenne Brandenburg a rbb 88.8 nehodlají podle svého hudebního ředitele Holgera Lachmanna nasazení písně jakkoli omezovat. Několik námitek prý sice od posluchačů obdržely, ale ty se netýkaly ani tak tvrdého výraziva, jako spíš tématu coming-outu (uvědomování si "jiné identity") protagonisty Vincenta. Podle Lachmanna je však právě toto téma "nesmírně důležité".

Manažerský tým Sarah Connorové se k tématu zatím nevyjádřil.

Sarah Connor, vlastním jménem Sarah Terenzi, je německá popová a soulová zpěvačka a textařka. Debutovala v roce 2001 pod vedením hudebníka Roba Tygera a Kaye Denara. Známou mimo rodnou zemi se stala díky singlu From Sarah with Love, který ji uvedl mezi přední evropské popové hvězdy a stálice v evropských hitparádách. Dosud prodala podle Wikipedie přes 12 milionů alb, což z ní dělá jednu z nejúspěšnějších německých vokalistek.