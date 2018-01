Parodie na horory, výzvy k odvaze, otevřené dveře - vysoké školy lákají studenty

/ VIDEO / S blížícím se termínem přijímacích zkoušek na vysoké školy přibývá kampaní, jimiž se fakulty a univerzity snaží nové nové adepty přilákat. Reklamu používají zejména školy technického zaměření - studenti se totiž bojí jejich náročnosti, proto mají tyto školy i přes perspektivní vyhlídky absolventů problém s náborem.

Dívka ustrašeně prochází dlouhou opuštěnou chodbou odsobněné instituce, když náhle zhasne světlo a začne ji pronásledovat podezřelý stín jakési příšery.

Mladíka, dokončujícího model budoucí stavby, vyruší podivná záře vycházející ze studijní skříňky, provázená nezvyklým rachotem.

Tak začínají dva reklamní spoty, které na Facebooku propagují pražskou Fakultu stavební ČVUT, třetí spot by se měl na téže sociální síti objevit v pondělí.

Děj reklam, které ve všech případech končí dobře a svedou hororové téma do parodie, odkazuje k tomu, že stavební škola je údajně považována za náročnou a že se zájemci o studium nemají této náročnosti bát. To sděluje i slogan kampaně, jenž zní "Fakulta stavební ČVUT není žádný horor". Kampaň, připravená reklamní agenturou McShakespeare, zve budoucí adepty na den otevřených dveří, jenž se koná 12. ledna.

(Dny otevřených dveří v tuto dobu pořádá mimochodem většina fakult - například už tuto sobotu se možným budoucím studentům otevře pražská 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.)

"Chceme říct studentům, že Fakulta stavební ČVUT není nic hrozného a dá se zvládnout. Připravili jsme sérii tří videí v hororovém žánru určených pro online, která, jak věříme, studenty zaujmou," tvrdí kreativní ředitelka McShakespeare Iva Hadj Moussa.

Videa natočil režisér Jakub Machala a o produkci se postarala společnost Darq studio. "Natáčeli jsme přímo na fakultě, její prostory jsou vizuálně velmi originální," říká spolumajitel produkční společnosti Darq Daniel Brogyány.

Studenti se techniky bojí

Právě technické obory se dlouhodobě potýkají s nedostatkem uchazečů a přitom s rostoucícm potenciálem na pracovním trhu, protože poptávka po technických službách roste. Podle odhadů Evropské komise bude v nadcházejících letech chybět konkrétně v oblasti informačních a komunikačních technologií až 900 tisíc pracovníků.

Jedním ze stěžejních důvodů, proč studenti i přes zřejmou perspektivu nejeví o tyto obory až tak velký zájem, je podle řady výzkumů právě obava, že jejich studium bude příliš náročné a oni ho nezvládnou.

"Setkáváme se s rozšířeným mýtem, že přijímací zkoušky a následné studium na naší škole jsou hodně těžké. To ale není pravda, například loni uspělo 90 procent uchazečů, kteří k nám přišli na přijímačky," říká vedoucí PR a marketingu na Fakultě stavební ČVUT Marie Gallová. Vysokoškolský titul v bakalářském a magisterském studiu podle ní získá na této škole kolem 1200 uchazečů, přičemž jen přímo na fakultu přišlo loni kolem 500 nabídek na práci v oboru.

S podobným problémem - tedy strachem studentů a zejména studentek z technické školy - se v loňském roce potýkalo i Vysoké učení technické Brno. A stejně jako teď pražská fakulta jej řešilo prostřednictvím reklamní kampaně v odlehčeném duchu.

"Hledali jsme způsob, jakým téma zobrazit, aby od něj náctiletí z generace Z neutekli po pár vteřinách a aby bylo srozumitelné i pro všechny ostatní," vysvětloval tento přístup spolutvůrce kampaně Jiří Fiala.

Celá kampaň se zaměřovala na nedostatek žen v technických oborech, s cílem odradit od stereotypů, že na technické obory dívky nepatří. "Chceme oslovit uchazečky o studium, ale zároveň bychom rádi otevřeli celospolečenskou diskusi na téma nedostatku žen v technických oborech, Pokud by se nám podařilo získat dostatek žen pro studium technických oborů, výrazně by to pomohlo trhu práce," prohlašoval tehdy rektor VUT Brno Petr Štěpánek.

Ani VUT Brno nemá podle jeho slov problém s tím, že by se její studenti neuchytili na pracovním trhu. "Pětadevadesát procent našich absolventů sežene práci do půl roku od promoce. Polovina z nich má navíc domluvené zaměstnání dřív než diplom v kapse. A mnozí se nebojí zakládat vlastní firmy," říká rektor.

Škola začátkem letošního roku modernizovala svůj web, aby ho mimo jiné přizpůsobila prohlížení z mobilů či tabletů, a zvýšila na něm podíl videí, představujících prostředí univerzity.

"Právě tvorba videoobsahu patří na zahraničních univerzitách ke stále populárnější formě komunikace s veřejností. Dnes uživatelé stráví v průměru téměř 20 minut denně sledováním online videí z mobilních zařízení, v roce 2019 budou online videa tvořit až 80 procent veškerých datových toků na internetu. Zahraniční univerzity také evidují zvyšující se počet přístupů na své weby z chytrých telefonů, jenž tvoří dokonce půlku všech přístupů," uvedl programátor Marek Strakoš z Centra výpočetních a informačních služeb VUT, který se na tvorbě nového webu podílel.