Slovenské létající auto má ambice dobýt svět. Vyrábět se začne v příštím roce

Už téměř třicet let se slovenská firma Aeromobil pokouší zhmotnit sen létajícího auta. Nyní je před cílem. V Monaku nejnovější model tohoto hybridu a v červenci pro něj získala dalšího investora.

Začátkem července se novým investorem společnosti Aeromobil stala mezinárodní investiční a poradenská společnost InfraPartners Management, která se v současnosti zaměřuje nejvíc na investice v Asii, potažmo v Číně. Peníze od ní by měly slovenské firmě pomoci dokončit produkci létajícího vozu, včetně testování a certifikací.

Na asijském trhu se momentálně prezentuje i samotná firma Aeromobil - její spoluzakladatel a ředitel Juraj Vaculík se ve dnech 26. a 27. července účastní jako hlavní řečník konference Future of Transportation Summit v Pekingu, pod patronátem společností Alibaba Group a Sina Group. Právě v Číně jsou podle něj investice do letecké infrastruktury současný fenomén.

"Cílem AeroMobilu je vytvořit skutečné létající auto, schopné sloužit v rámci existující regulace a infrastruktury, vybudované pro malá letadla a automobily. Vytvořili jsme vozidlo, které umožní zákazníkům využít dnešní lokální letiště a přistávací plochy blízko jejich konečných destinací a zároveň řeší dopravu na úseku poslední míle," popisuje svou vizi Vaculík.

Coby investor se věnuje létajícímu automobilu od roku 2010, kdy se dal dohromady s jeho vývojářem Štefanem Kleinem. Letos se jejich sen začal zhmotňovat. Dvoumístné hybridní vozidlo schopné pohybu po zemi i ve vzduchu už není jen prototypem. V dubnu prezentovala firma v Monaku na mezinárodní výstavě Top Marques jeho nejnovější model, s jehož dodávkou zákazníkům chce začít nejpozději do roku 2020, přičemž hodlá vyrábět 500 kusů ročně.

V červnu se pak slovenské létající auto představilo na 54. ročníku aerosalonu International Paris Air Show 2019, který patří mezi největší letecké přehlídky na světě a nyní už firma jedná podle svého PR manažera Aeromobilu Štefana Vadocze s potenciálními zákazníky o prvních předběžných objednávkách.

V jednání s dalšími partnery by jí měl pomoci i nový investor, a to zejména na asijském trhu. "IPM pomůže spolu se svými strategickými partnery přitáhnout AeroMobilu pozornost investorů, kteří rozeznali potenciál multi-modální osobní letecké dopravy, právě v době značné expanze letecké infrastruktury v Asii," uvádí firma.

Model Aeromobilu by se tak měl stát prvním komerčně dostupným létajícím autem na světě. O jeho pohon sa stará upravený čtyřválcový dvoulitrový motor vyvíjený ve spolupráci s britskou společností Prodrive. Dolet auta by měl činit 700 kilometrů, přičemž z pojízdného do leteckého módu by se mělo dostat za zhruba 80 vteřin. Cena Aeromobilu se pohybuje mezi 1,2 a 1,5 milionu eur (zhruba do 39 milionů korun, cena se liší například podle požadovaných designových doplňků a podobně). Společnost v současnosti disponuje víc než 14 patenty, které jsou platné pro Evropskou unii, na trzích ve Spojených státech a v Číně patentová řízení ještě probíhají.

Vaculík s Kleinem však nejsou jediní s podobnou vizí, konkurencí jim bude zejména hybrid nizozemského výrobce Pal V, který na rozdíl od Slováků nekombinuje auto a letadlo, ale automobil a vírník.