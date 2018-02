Spot na Super Bowlu? Pět milionů dolarů. Přehlídka reklam startuje v neděli

/ VIDEO / Reklamní přestávka v poločase finále Národní ligy amerického fotbalu Super Bowl představuje nejdražší reklamní čas na světě. V letošním roce bude jeden půlminutový spot odvysílaný během Super Bowlu nejméně pět milionů dolarů. A značky se předhánějí v tom, co předvedou.

V pořadí 52. finále amerického fotbalu se uskuteční ve Spojených státech už tuto neděli 4. února. Klub Eagles se utká v Minneapolisu s New England Patriots. Zápas přenáší televizní stanice NBC, která na základě průměrné sledovanosti tohoto utkání v posledních pěti letech může předpokládat, že přitáhne k obrazovkám víc než 111 milionů lidí.

To je obrovské lákadlo i pro komerční značky, přestože cena reklamního času stále roste. Už loni stál půlmilionový spot 5,02 milionu dolarů a v letošním roce by měly reklamy tuto částku ještě překonat. "Očekáváme, že 4. února vytvoříme rekord v jednodenním výnosu vytvořeném jednou televizní společností," uvedl pro americká média Dan Lovinger, výkonný viceprezident společnosti NBC Sports Group zodpovědný za prodej reklamního času.

Cindy po 23 letech

Každý Super Bowl také naznačuje trendy v reklamním průmyslu: například loni byly v kursu reklamy obsahující sociální nebo politické poselství (například automobilka Audi lobbovala svou reklamou za rovné odměňování a Budweiser i Airbnb se zaměřily na otázku přistěhovalectví). Letošní ročník zase vypadá jako směsice "klasických reklam" (konkrétně Pepsi letos znovu přetočila svou slavnou reklamu z roku 1992 s modelkou Cindy Crawfordovou v hlavní roli) a humoru (nová reklama amerického Budweiseru, která vtipně reaguje na Hru o trůny).

Pepsi jde na Super Bowl s už zmíněným remakem slavné reklamy z roku 1992. Teaser nové verze, jejíž celou podobu poprvé shlédnou až diváci Super Bowlu, vypadá takto.

Originální reklamu z roku 1992 si můžete prohlédnout tady:

"Když jsem šla tenkrát po ulici, lidi na mě volali: ´Pepsi!´ Když jsem se zastavila v baru, posílali mi Pepsi k přípitku. Taky mě baví, že na Halloween si spousta žen bere to tričko a kraťasy, které jsem v téhle reklamě nosila. Stal se z toho jednoduchý převlek pro Halloween," zavzpomínala si pro Associated Press slavná modelka, která příští měsíc oslaví dvapadesáté narozeniny.

V nové reklamě si Cindy Crawfordová zahraje po boku svého osmnáctiletého syna.

Ve stylu Hry o trůny

Pepsi se na Super Bowlu blýskne i dalšími svými dvěma značkami, lupínky Doritos a energetickým nápojem Mountain Dew. Jejich agentury Goodby Silverstein & Partners dala dohromady Morgana Freemana a Petera Dinklagea ze Hry o trůny a nechala je soupeřit v tom, kdo se lépe "trefí do rtů" amerických raperů Busty Rhymese a Missy Elliottové. To vše v opulentním vizuálním stylu inspirovaném Hrou o trůny.

Pepsi je také sponzorem finálového utkání Super Bowlu, na které podle agentury Apex Marketing Group přispěla částkou 32 milionů dolarů.

U Hry o trůny ještě chvíli zůstaneme, protože její styl inspiroval i další slavnou firmu, a sice Anheuser-Busch InBev. Ten svou reklamu značky Bud Light pojal jako zdravici na královském dvoře, kde je (právě po vzoru slavného seriálu) používán i speciální jazyk. Takže v ní jako zvláštní úsloví neustále zaznívá výraz "Dilly Dilly", jenž podle kontextu reklamy znamená nejspíš "na zdraví". Budweiser loni použil tento výraz jako pojítko celé série reklam, jež v současnosti budí pozornost amerického tisku.

"Výraz Dilly Dilly nic neznamená. V tom je jeho krása. Hodně lidí se mě ptalo, jak jsem to vůbec mohl schválit. Abych vám řekl pravdu, nečekal jsem, že to bude takový úspěch. V testech se to nejevilo. Vlastně jsme tuhle reklamu udělali jen kvůli nové řadě Hry o trůny, ve spotřebitelských testech byla neúspěšná. Ale řekli jsme si, že s dalšími a dalšími opakováními si spotřebitele získá a že máme šanci vytvořit něco opravdu velkého. Tak jsme šli proti výsledkům testů a teď jsme šťastní, že jsme to udělali," uvedl generální ředitel marketingu Anheuser-Busch InBev Miguel Patricio.

Keanu Reeves i Matt Damon

Na slavnou filmovou hvězdu vsadila i aplikace pro tvorbu webů Squarespace, která ve své kampani nechává lidi objevovat jejich skryté talenty. Zatímco v loňském roce nechala herce Johna Malkoviche zazářit v roli módního návrháře, hrdinou její letošní kampaně se stal Keanu Reeves.

Ten se promění v motorkáře.

Pivní značka Stella Artois zase pokračuje ve spojení s Mattem Damonem, jehož prostřednictvím propaguje své partnerství s nevládní organizací Water.org.

Damon ve spotu vyzývá lidi, aby si koupili sklenici piva Stella Artois a přispěli tak na zajištění čisté vody pro jeden milion lidí během příštích pěti let. Stella Artois se vrací na Super Bowl poprvé od roku 2011.

Groupon sází na absurditu

Aplikace Groupon, fungující jako digitální tržnice, podpoří ve své letošní reklamě lokální obchodníky. Ty jsou na platformě hlavními inzerenty.

Reklamní spot spoléhá na absurditu a na to, že se o něm bude mluvit.

Česká stopa v Super Bowlu

Ačkoli Super Bowl představuje přehlídku nejdražších reklam na světě, už několikrát promluvili do jeho historie i čeští tvůrci.

Například jednou z nejúspěšnějších reklam předloňského jubilejního 50. ročníku se stal spot "Vikingové", který byl kompletně vyroben v České republice.

Reklama propagovala "nejsilnější kávu na světě" z produkce společnosti Death Wish Coffee, která vyhrála soutěž britského softwarového výrobce Intuit QuickBooks, určenou malým firmám, QuickBooks’ Small Business Big Game Competition. Hlavní cenou soutěže se stal právě půlminutový reklamní čas během Super Bowlu.

Reklamu, inspirovanou stejnojmenným seriálem, vytvořila agentura RPA v americké produkci Prettybird, které poskytla servis česká produkční firma Unit + Sofa. Z české strany se zajišťoval kompletní štáb, technika a lokace, ze zahraničí přijel pouze režisér Isaiah Seret, kameraman Claudio Miranda, hlavní kostymér a hlavní tvůrce makeupu. Výtvarnou stránku spotu měl kompletně na starosti production designér Radek Hanák, který musel kompletně nastudovat seriál Vikings, protože režisér důsledně trval na autenticitě.

Loni zase v Super Bowlu zabodovaly filmové reklamy na Playstation, které nejenže byly vytvořeny v Česku, ale režíroval je i český režisér, a to Jan Švejkar.

Pro inzerenty i jejich reklamní agentury zkrátka představuje Super Bowl výzvu prezentovat se tím nejkreativnějším, co dokážou vyprodukovat, aby investované peníze nepřišly vniveč a jejich reklamy si diváci opravdu zapamatovali. Na druhé straně jde také o velkou celonárodní reklamní událost. Nové spoty jsou vždy očekávanou novinkou a pozornosti celostátních médií se jim dostává už dlouho před finále.