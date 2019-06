Zrušte seriál Good Omens, žádá petice videotéku Netflix. Ta ho ale nevysílá

Víc než 20 tisíc členů americké křesťanské komunity podepsalo petici, v němž žádají online videotéku Netflix, aby zrušila televizní seriál Good Omens (Dobrá znamení), který podle nich "dělá ze satanismu něco normálního". Problém je v tom, že Netflix nemá se seriálem nic společného - ten vyrábí a vysílá společnost Amazon Prime.

Šestidílný seriál začala placená online videotéka Amazon Prime vysílat minulý měsíc. Hlavními postavami příběhu jsou Anděl Azirafal (Michael Sheen) a démon Crowley (David Tennant), kteří žijí na Zemi mezi smrtelníky od počátku světa a dozví se o blížícím se příchodu Antikrista a hrozící apokalypse. A protože si za tu dobu na svůj životní styl už zvykli, začnou spolupracovat, aby konci světa zabránili.

Seriál vychází ze stejnojmenného fantasy románu Terryho Pratchetta a Neila Gaimana z roku 1990 - podle Pratchettova posledního přání před smrtí upravil román do scénářové podoby osobně Gaiman. Ten pak také zodpovídal za každodenní výrobu seriálu, který spolu s Amazonem koprodukovala BBC.

"Zbavujete lidi strachu z ďábla"

Přes 20 tisíc příznivců amerického křesťanského uskupení Return to Order (Návrat k pořádku, popřípadě Návrat k Řádu), které spadá pod americkou Nadaci pro křesťanskou civilizaci, nyní podepsalo petici, podle níž se seriál Good Omens "vysmívá Boží moudrosti" a je "dalším krokem k tomu, aby se satanismus jevil jako normální a přijatelný". Informuje o tom britský deník Guardian.

Petentům se nelíbí ani to, že Boha v seriálu představuje žena (herečka Frances McDormandová) a že nově zrozený Antikrist je ztvárněn jako "normální dítě". "Co je ale nejdůležitější - tento typ videozábavy vtipkuje o věcech, jako je pravda a lež, dobro a zlo a odstraňuje zábrany v podobě hrůzy, kterou společnost před ďáblem dosud má," píše se podle Guardianu v petici. Ta žádá placenou videotéku Netflix, aby vysílání seriálu zastavila. Odesílatelé se však spletli - Netflix nemá s tímto produktem vůbec nic společného.

"Spletli se, to je boží!"

Gaiman coby hlavní tvůrce seriálu zareagoval na petici na svém twitterovém účtu: "To miluju, zkoušejí zrušit #GoodOmens, tak napíšou Netflixu. A všechno to říkají doopravdy. To je tak nádherné… Slibte mi, že jim to neřeknete."

Paradoxní situaci oglosovala na svém Twitteru také americká vydavatelka, propagátorka a kritička sci-fi literatury Cheryl Morganová. "Bůh už očividně zázrak udělal. Neříkejte jim, že to vyráběl Amazon."

"Ne satanským výrobkům"

Uskupení Return to Order vychází při svém učení ze spisů autora Johna Horvata II., amerického pedagoga, výzkumníka, mezinárodního motivačního řečníka a autora stejnojmenné knihy, která "vyzývá Američany, aby se při svém konání řídili principy, a pracovali tak společně na vytváření ústrojné křesťanské společnosti".

Prostřednictvím další ze svých petic vyzvalo sdružení letos v dubnu společnost Walmart, aby "přestala prodávat satanské výrobky". V loňském roce zase protestovalo proti "rouhavému zmrzlinovému řetězci", který si za svůj název zvolil označení Sweet Jesus (Sladký Ježíš).