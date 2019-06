Australští vojáci povraždili v Afghánistánu civilisty. Policie zabavila důkazy

Australská veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice ABC se dožaduje zpět dokumentů, které jí byly zabaveny při policejním zásahu. Dokumenty mají dokazovat, že australské speciální jednotky zabíjely v Afghánistánu neozbrojené civilisty včetně dětí.

Ústředí australské veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice ABC čelilo minulou středu policejní razii, která se zaměřila na vedoucí pracovníky a novináře věnující se dvouletému vyšetřování událostí v Afghánistánu, kde měly australské speciální síly zabít několik civilistů včetně dětí. Šlo o případ z roku 2013, kdy příslušníci australských speciálních jednotek zabili při razii šestiletého chlapce spolu s jeho neozbrojeným otcem. V témže roce zastřelili i místního motocyklistu a zřejmě zranili jeho spolujezdkyni. Zabit byl také zajatec, který zůstal sám s australským vojákem a zkoušel mu vzít zbraň.

Policie v televizi zabavila dokumenty, které se k tomuto případu vztahují. Podle ní jde o utajované skutečnosti vztahující se k bezpečnosti státu. ABC nyní požaduje jejich vrácení a zvažuje další právní kroky.

Ředitelka ABC Ita Buttroseová sdělila agentuře AFP, že její stanice konzultuje tuto věc s právníky, zatím však neuvedla, jaké kroky přesně zvolí. "V současnosti vyhodnocujeme obvinění, abychom zjistili, jaká opatření můžeme provést. Chceme se ujistit o tom, že jsme v co nejsilnějším postavení na to, abychom se mohli bránit a abychom hájili i své novináře," oznámila Buttroseová v prohlášení odvysílaném ABC. Podle australských novin si veřejnoprávní stanice vybrala pro své zastupování špičkového advokáta se specializací na média Matthewa Collinse.

Podle ABC policie při zátahu zabavila asi 100 dokumentů. Veřejnoprávní stanice má nyní dva týdny na to, aby se proti policejnímu postupu odvolala a požádala o vrácení listin. Pokud to neudělá, nebo bude při svém odvolání neúspěšná, může policie začít se zabavenými dokumenty pracovat jako s důkazním materiálem.

Buttroseová prohlásila, že se chce tento týden setkat s australským premiérem Scottem Morrisonem, aby ho informovala o svém náhledu na věc, přičemž označila policejní akci za "jasné zastrašování". "Neřeknu premiérovi, co má dělat. Ale řeknu mu, jak to vnímáme v ABC a jak to vnímám já. Myslím, že všechny mediální organizace v Austrálii se musí spojit a tlačit na vládu, aby přezkoumala zákony zajišťující práva a svobody sdělovacích prostředků," dodala.

Policejní komisař Neil Gaughan ve vyjádření pro australský tisk odmítl, že by policie novináře zastrašovala. Dodal ale také, že policejní zásahy, které označil za nezávislé a potřebné, budou možná pokračovat. Na otázku, zda novinářům hrozí trestní stíhání, odpověděl, že se policie zatím nerozhodla.

Podle AFP nejde v případě ABC o jediný policejní zátah, k němuž minulý týden v Austrálii došlo. Dalším byla razie v canberrském bytě novinářky Anniky Smethurstové z mediální společnosti News Corp. Zde policie provedla prohlídku kvůli reportáži z roku 2018, popisující snahu australské vlády získat pravomoc ke sledování komunikace australských občanů. Podle úřadů i tato zpráva porušila australské bezpečnostní zákony.

Policie uvedla, že mezi oběma zásahy neexistuje žádná souvislost. Oba se však podle AFP týkají citlivých a potenciálně utajovaných materiálů, což vyznívá trapně pro australskou vládu.