Desatero investičních rad Warrena Buffetta

Jako každý investor, i třetí nejbohatší muž světa Warren Buffett má bohaté zkušenosti, kterými se při investování řídí. Některé si nechává pro sebe, některé ovšem během let prozradí nejen na valných hromadách akcionářům Berkshire Hathaway, ale často i široké veřejnosti. Vybíráme 10 nejzajímavějších postřehů legendárního investora, které by vás mohly inspirovat.

1. Nakupování akcií není jen o ceně

„Je daleko lepší koupit skvělou společnost za spravedlivou cenu, než dobrou společnost za skvělou cenu," napsal Buffett v dopise akcionářům v roce 1989.

2. Na dobrou investici nemusí být člověk génius

„Nemusíte být raketový inženýr. Investování není hra, kde člověk s IQ 160 porazí soupeře s IQ 130," uvedl investor v audioknize s názvem Warren Buffett Speaks.

3. Nejlepší čas k nákupu společnosti je, když je v problémech

„Nejlepší věc, která se nám může přihodit, je, když se velká firma dostane do dočasných problémů… Chceme ji koupit, když je na operačním stole," uvedl většinový vlastník Berkshire Hathaway pro Business Insider v roce 1999.

4. Akcie vždy povstanou z krize

„V dlouhém období jsou špatné zprávy pro akciové trhy dobré. Spojené státy během 20. století zažily dvě světové války a další traumatické a drahé vojenské konflikty, velkou depresi, tucet recesí či finančních panik, ropný šok, chřipkovou epidemii, rezignaci zdiskreditovaného prezidenta. A index Dow Jones vzrostl z 66 na 11 497 bodů," uvedl Buffet pro New York Times v roce 2008.

5. „Navždy" je dobrá jednotka pro držení akcíí

„Když vlastníme podíly ve skvělých firmách s výjimečným managementem, naše oblíbená doba pro držení akcií je navždy," napsal Buffett akcionářům v roce 1988.

6. Kupujte firmy, které mohou řídit i idioti

„Snažím se nakupovat akcie firem, které jsou natolik výjimečné, že je může řídit i idiot. Protože dříve, nebo později, se jeden objeví," řekl Buffett pro Business Insider.

7. Firmy, které se nemění, mohou být skvělou investicí

„Naším přístupem je vysoce profitovat z nedostatku změny ve firmě než ze změny samotné. Neměnnost žvýkaček Wrigley je to, co mě na nich přitahuje. Nemyslím si, že jim uškodí internet. Je to typ byznysu, který mám rád," sdělil Buffett pro Businessweek v roce 1999.

8. Cena a hodnota nejsou to samé

„Ben Graham mě již dávno naučil, že cena je to, co platíš a hodnota je to, co dostaneš. Ať už mluvíme o ponožkách nebo o akciích, rád kupuji kvalitní zboží, které je pod cenou," napsal Buffett akcionářům v roce 2008.

9. Dobrý byznysmen vytváří dobrého investora

„Jsem lepší investor, protože jsem byznysmen. A jsem lepší byznysmen, protože nejsem žádný investor," uvedl Buffett pro Forbes.

10. A nejdůležitější věc na závěr…

„Pravidlo číslo 1: nikdy neprodělej peníze. Pravidlo číslo 2: nikdy nezapomeň na pravidlo číslo 1," píše se v knize Tao of Warren Buffett.