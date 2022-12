Byla posedlá svým vzhledem. Oživlý portrét od mládí do smrti: Víte, jak stárla císařovna Sisi? Pro udržení krásy dělala šílenosti! A to doslova!

Ačkoliv je dodnes považována za jednu z nejkrásnější panovnic, svůj vzhled zadarmo rozhodně neměla.

Z historie je známo hodně panovnic, pro které byl vzhled doslova alfou a omegou jejich dnů. Mezi ně patří i císařovna Sisi.

Narodila se 24. prosince 1837 v Bavorsku jako vévodkyně Alžběta. Po svém sňatku s Františkem Josefem se stala rakouskou císařovnou a uherskou královnou. To ale nebylo jediné, čím se tato žena zapsala do dějin. Byla proslulá noročnými zkrášlovacími rituály.

Kdyby Sisi žila dnes, zřejmě by byla milovnicí plastické chirurgie a estetické dermatologie. Už tehdy, na svou dobu, totiž byla ochotná vyzkoušet cokoliv, jen aby si svou krásu udržela. Kromě toho, že měla poruchu příjmu potravy a v pase neměřila ani 50 cm, starala se o každý kousek svého těla jako o svatyni.

Každý den si nechala mýt vlasy, které byly extrémně dlouhé a husté. Nesnesla ale, aby jeden den zůstaly bez řádné péče. Jen péče o vlasy jí zabrala několik hodin denně.

Alžběta si potrpěla na sebejistou chůzi. Kvůli tomu pak spávala na kovové podložce. Právě ta ji měla zaručit bezchybně rovná záda a pevné držení těla. Nikdy nepoužívala polštář. Věřila totiž, že spaním bez polštáře bude mít daleko méně vrásek.

Pro udržení krásy dělala šílenosti

To však nebylo jediné, co pro svou hebkou pleť dělala. Aby byla kůže jejího obličeje hladká a vypnutá, několikrát do týdne si nechávala dělat pleťovou masku z vaječných bílků. Pro tonizaci pleti je považovala za naprostý zázrak. Spolu s bílky pak používala růžovou vodu či kadidlový olej.

Opomíjeno ale nebylo ani její tělo. Sisi si lebedila každý večer v koupeli z olivového oleje. Tím se pak také ráda mazala. Své tělo si nechávala balit do sena. Tyto zábaly pak měly sloužit k hydrataci pokožky a udržení štíhlého vzhledu, kterým byla rakouská císařovna doslova posedlá.

Představa, že přibere, ji děsila, a tak se císařovna upsala tvrdé a nekompromisní dietě. Jedla minimální množství jídla, a často hladověla. Když už však něco přece jen pozřela, ihned utíkala sportovat, aby nepřibrala.

Své tělo často obalovala do vlhkých pruhů textilie, aby vznikla pára, která jí její, už tak štíhlé tělo, ještě více zeštíhlí. Byla posedlá gymnastikou, za což dostávala poměrně velkou kritiku. Důvodem byl především fakt, že ženy té doby nebyly zvyklé na velkou fyzickou zátěž a nebylo moderní a vítané, aby žena byla zpocená. To ale císařovnu netrápilo. Svému vzhledu byla schopná obětovat i pověst.

O tom svědčí i fakt, že celý život nosila korzet stažený na pouhých 19,5 cm.

