Externí autor 18. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Supermodelka, zpěvačka i skvělá herečka. Lily-Rose Depp září v šoubyznysu čím dál víc a geny svých slavných rodičů rozhodně nezapře! A i když pochází z hollywoodské dynastie, buduje si samostatnou oslnivou (a dvojjazyčnou) kariéru.

Asi bude divoká po tátovi! Loni spatřil světlo světa seriál Idol, ve kterém dcera Johnnyho Deppa a zpěvačky Vanessy Paradis hraje hlavní roli. Je to její dosud nejodvážnější a nejprovokativnější projekt – ztvárnila tady popovou hvězdu zapletenou do erotického a zábavního průmyslu. Partnerem v lechtivých hrátkách je jí kanadský zpěvák Abel Tesfaye (33), známější jako The Weeknd. A fanoušci se seriálu šílí a sdílí si své dojmy: „Idol ji vystřelí nahoru. Protože je skvělá. Je to smyslně natočené sexuální drama, vizuální stránka a soulad zvuku s obrazem je na tak vysoké úrovni, že nedokážu odtrhnout zrak, ať se zrovna odehrává cokoli.“

Předurčena k herectví

S otcem známým svou nevšední filmografií a matkou, která v pouhých 14 letech vydala hitový francouzský singl Joe Le Taxi, není překvapivé, že život Lily-Rose Depp je všechno, jen ne obyčejný. Narodila se v Paříži v roce 1999 a dospívání tak trávila mezi Francií a Hollywoodem. Během rozhovoru pro deník The Sun v roce 2019 hovořila o tom, jak je skvělé, že vyrůstala jako napůl Francouzka a napůl Američanka.

I během premiér a rozhovorů často plynule přechází mezi angličtinou a francouzštinou. „Jsem spojená s oběma kulturami. Cítím se velmi šťastná, že mluvím oběma jazyky,“ říká. I když se její rodiče rozešli, když jí bylo 13 let, Lily-Rose označila svá dospívající léta za uvolněná a bezstarostná. „Rodiče nebyli příliš přísní. Vždycky mi důvěřovali, že budu nezávislá a budu se rozhodovat sama. Nebylo proti čemu se vlastně bouřit.“



Talentovaná modelka

Lily-Rose je oceňována za svůj mladistvý šarm a vytříbený styl. Často kombinuje pouliční módu 90. let jako volné džíny a krátké topy s designovými doplňky. I proto si ji v roce 2017 vyhlédl módní guru Karl Lagerfeld a stala se nejmladší globální ambasadorkou luxusní značky Chanel. Možná si vzpomínáte na legendární přehlídku francouzského módního domu, kdy byla Lily-Rose vybrána jako ikonická couture nevěsta vystupující v gigantických světle růžových šatech.

Zatímco Depp přiznal, že byl „docela znepokojený“ její brzkou módní kariérou, naopak oba rodiče prý plně podporovali její odchod ze školy v 17 letech, aby se mohla naplno věnovat herectví. „Oba odešli ze školy, když jim bylo 15, takže k tomu nemůžou moc říct. Nikdy jsem nepovažovala univerzitu za svůj cíl. Vždycky jsem jen chtěla pracovat.“

Skoro zemřela

Před hvězdnou kariérou si ale mladá Lily-Rose prošla doslova peklem. V pouhých sedmi letech málem zemřela na selhání ledvin poté, co utrpěla otravu jídlem bakterií Escherischia coli. Devět dní strávila londýnské nemocnici doslova na hraně života a smrti. Johnny Depp, který v tu dobu natáčel film Sweeney Todd, to později popsal jako „nejtemnější období svého života“.

„Odmítl jsem natáčet. Celou dobu jsem seděl u dcery v nemocnici. Poznal jsem ve svém životě temnotu, ale tohle bylo vůbec nejtemnější období,“ řekl během rozhovoru pro The Graham Norton Show. „Žil jsem v nemocnici tři týdny se svou holčičkou, aniž bych věděl, jestli to přežije nebo ne,“ vysvětlil pak Depp své pohnutky, proč se začal objevovat na charitativních akcích na podporu nemocných dětí.

Kromě Idolu se Lily-Rose objevila v několika snímcích. Francouzský film Věrný muž (2018) jí vynesl nominaci na prestižní Césara, poté si zahrála ve velkofilmu Král po boku Roberta Pattinsona a tehdejšího přítele Timothée Chalameta (i na plátně hráli milence). A fanoušci jsou napnutí, kde se objeví příště!

Zdroje: harpersbazaar.com.au, www.blesk.cz