Některé národy věří, že jméno odráží osobnost svého nositele. Indiáni dávali jméno členům kmene při obřadu až, když si ho zasloužili. Možná jste si i vy všimli, že nositelé jednotlivých jmen mají některé společné rysy. Není to náhoda, protože jméno má skutečně velký vliv na náš život.

Věříte, že vám rodiče vybrali to pravé jméno, které k vám nejen sedá, ale přináší vám i štěstí? Tato následující jména jsou spojována s hamižností a sobectvím. Najdete se mezi někoho, koho znáte? Tady máte přehled největších skrblíků.

1. Petr

Petr je elegantní a oblíbené mužské jméno, které se používá v mnoha zemích světa. Jsou to lidé, kteří mají rádi pravidla a jsou zásadoví. Tito muži si své tvrdě vydělané peníze šetří, a pečlivě si hlídají své příjmy a výdaje. Údajně jsou tito jmenovci materiálně založení, sobečtí a lakomí.

2. Barbora

Barbory působí jako rozvážné ženy, které vědí, co chtějí. Jakoby toužily skrytě po bohatství, a záviděly druhým. Tyto dámy si dávají pozor na každou korunu a mají tendence být chamtivé. Samy za sebe jsou ochotné utratit nevídané sumy peněz, ale pro ostatní se odmítají jakkoli uskromnit, nebo snad něco darovat.

3. Josef

Jméno Josef v nás evokuje sympatického pohodáře. Tito muži umí hospodařit s penězi velmi dobře. Jsou pro ně symbolem stability, klidu a úspěchu. Pepíky nikdy nepodceňujte, protože vědí naprosto přesně, kdo jim co dluží. Peníze mají na prvním místě, a tak jim mnoho důležitých věcí v životě uniká.

4. Kateřina

Kateřiny jsou od přírody vychytralé a spořivé dámy. Od mala touží po majetku a bohatství. Umí skvěle nakládat s penězi, ale jejich chamtivost se může stát snadno posedlostí. Tyto dámy se snaží vždy především o vlastní profit. Někdy se může stát, že dají přednost zisku, například před přátelstvím.

5. Anna

Ženy, které nosí klasické jméno Anna chladně kalkulují. Vědí moc dobře, co od života chtějí. A to něco stojí. Je to právě finanční stabilita, hojnost a luxus. Tyto dámy touží skrytě po finančním úspěchu a obdivu. Jsou zaměřeny na hromadění majetku a růst svého konta.

6. Radka

Radky jsou spořivé a myslí vždy na zadní vrátka. Mají úsporný životní styl. Tyto ženy jsou pečlivé hospodyňky, které mají přehled o pohybech financí v domácnosti. Často to s kontrolou peněz přehání. Pro jejich partnery to může být nekomfortní, protože jsou stále pod jejím dozorem.

7. Viktor

Jméno Viktor je spojeno s vítězstvím. Jeho nositel je inteligentní, praktický a obezřetný jedinec. Má jasné finanční plány i cíle, za kterými směle míří. Může ale zapomínat na obyčejné věci, které dělají život krásným. Veškeré zážitky a radost má spojeny s penězi. Snadno se může stát, že skončí sám.

8. Sára

Sára je elegantní jméno, které má kořeny v pradávné historii. Jeho nositelka má ale sklony k lakomství. Má totiž velké obavy o svou budoucnost, a chtěla by být připravena na horší časy. To jí nutí stále počítat a šetřit. Milá Sára pak vypadá jako lakomá Barka ze stejnojmenné pohádky Jana Wericha.

9. Jana

Jany jsou pečlivé starostlivé ženy, které se svými financemi nakládají vždy s rozvahou. Mají rády organizaci, přehled, a vždy je najdete s notýskem v ruce. Zapisují a evidují si úplně všechno. Mají přesně naplánované výdaje, kdy si mohou povyrazit, a kdy je potřeba utáhnout rodině opasek.

10. František

František je představitelem tradičních hodnot. Peníze se snaží ze všech sil spořit, chránit a množit. Touží po pohádkovém bohatství a pohodlí. Každá korunka se podle něj počítá. A každá zbytečně utracená koruna je ztrátou, která bolí. František má materiální hodnoty nad všemi ostatními, je králem všech lakomců.

Zdroj: https://miriamzikmundova.cz, www.marianne.cz