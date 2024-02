Jméno prý tvoří náš osud, proto je jeho výběr pro naši budoucnost klíčový. Někteří muži ale dostali do vínku jména, kvůli kterým je čeká nelehký osud. O následujících jménech se totiž říká, že jejich nositelé nejsou nijak zvláště inteligentní. Kdo jsou největší troubové, podle křestního jména?

Matěj – 24. února

Jméno Matěj pochází původně z hebrejského „Matitja“, což v překladu znamená „Hospodinův dar“. Určitě jste někdy slyšeli: „Ty jsi ale Matěj!“ Většinou se toto spojení používá v pohádkách pro děti a označuje nešiku.

Rozumí se tím, že právě nositel tohoto jména není příliš bystrý, ale spíš je znám tím, že mnoho věcí rozbije, poplete a pokazí. Je nerozhodný a jeho nálada je proměnlivá jako počasí.

Domácí podoby: Máťa, Maťo, Maco, Macík, Matýsek, Mates, Matějek.

Čeněk – 19. července

Kupodivu toto jméno pochází z latinského „Vincentus“, což se překládá jako „ten, co všechny přemůže a zvítězí“. Nositel tohoto jména ale bývá spíše neprůbojný a přecitlivělý jedinec.

Působí jako typ „mouchy, snězte si mě“, protože je často pasivní. Nenechte se ale zmást, protože pokud Čeňkovi přeteče pohár trpělivosti, umí pěkně naštvat. Čeněk údajně celý život čelí nějakým komplikacím.

Domácí podoby: Čeňa, Čenda, Čeněček.

Miloš – 25. ledna

Nositel tohoto jména je považován za takového milého a neškodného moulu. Jméno má slovanský původ, který vychází z přídavného jména milý. Jeho obměnou je Miloň nebo Milouš.

Ne náhodou si autor Zdeněk Jirotka vybral právě toto jméno pro svou postavu přihlouplého pubertálního výrostka Milouše ve své knize Saturnin. Miloše čekají v životě velké vzestupy i pády. Těžko si hledá partnerku.

Domácí podoby: Míla, Milošek, Mili, Milek, Miloušek.

Alois – 21. června

Toto jméno pochází z francouzštiny a němčiny. Podobně jako Ludvík se vyvinulo z Lois nebo Lowis. Existuje teorie, že toto jméno vzniklo z francouzského „ á lois“, což znamená „přívrženec krále Ludvíka“.

Opět známe označení „Ty jsi ale Lojza.“ Protože Alois často podléhá svým emocím a neumí je příliš ovládat. Nezvládá náročné situace a řeší problémy alkoholem, nebo drogami.

Domácí podoby: Lojza, Lojzík, Lojzek, Lojzi, Lojzíček, Alek, Lojzek.

Bořek – 12. července

Bořek je zkrácenou verzí staroslovanského jména Bořivoj, které v překladu znamená něco jako „bojovné vojsko“. Bylo proto vnímáno jako jméno pro velitele. Bohužel je osud tohoto jmenovce pravým opakem.

Nositelé tohoto jména jsou až příliš citliví. Často se nedokážou prosadit a žijí smutný život ve stínu někoho jiného. Nemají štěstí v lásce, protože si vybírají nevhodné ženy. Navíc se neradi žení.

Domácí podoby: Bořík, Borek, Bořa, Bořeček, Boreček.

Oto – 26. dubna

Z německého Ottokar se vyvinul náš známý český Ota. Základem je slovo „odo“, které znamená v překladu blahobyt. Na poslech zní toto jméno sice optimisticky, ale astrologové ho nedoporučují.

Oto je „kam vítr, tam plášť“, neumí si stát za svým názorem. Charismatický jedinec umí okouzlit ženy, ale tu pravou si vybrat neumí. Možná je to i tím, že není upřímný k ostatním lidem a můžete se od něj dočkat i zrady.

Domácí podoby: Ota, Otík, Otíček, Otoušek, Oťas.

Emil – 22. května

Toto jméno pochází z římského patricijského rodu Aemiliů. Znamená něco jako "horlivý soupeř". Emil často usurpuje své okolí, protože chce za každou cenu dosáhnout svého. Tím se ale stává neoblíbeným mezi lidmi.

Tento člověk urputně lpí na svých zásadách. Pokud chce někomu něco vrátit, udělá to nečekaně a zákeřně. Další jeho negativní vlastností je až paranoidní podezíravost vůči svému okolí.

Domácí podoby: Emilek, Eman, Míla, Emča, Emouš.

Kvido – 31. března

Uvažuje se, že toto jméno pochází buď z germánského Wido, což se překládá jako „lesní muž“, nebo anglického „guide“, což znamená průvodce. Podle astrologů ho čeká náročný život.

Kvido bude ve svém životě čelit ďábelským nástrahám. Z počátku má spoustu energie, ale v průběhu života se z něj stane flegmatik. Odevzdaně a bez zájmu proplouvá životem, aniž by se snažil o jakoukoli změnu.

Domácí podoby: Kvidoš, Kvídek, Kvidonek, Kvíďas.

Štefan – 9. října

Pochází původně z řeckého jména Stephanos, které znamená vítězný věnec. Zasněný nositel tohoto jména vábí ženy příslibem romantického milostného vztahu, ale spíše srdce dámám láme.

Štefan opačné pohlaví sice na potkání svádí, ale sám je nedostupný. Nemá totiž vůbec jasno v tom, co chce a co se dam týče, neumí se rozhodnout, se kterou by chtěl budovat nějaký normální vztah.

Domácí podoby: Štefa, Štefo, Štefek, Štěfa, Štefánek.

Dušan – 9. dubna

Toto mužské jméno má původ v srbském jméně Duchoslav. Od Dušana byste podle historie jména mohli očekávat, že bude oduševnělý. To ale není bohužel součástí jeho povahy.

Tento muž je velice nervózní a svou energií plýtvá řešením nedůležitých věcí. Málokdy je spokojený se svým životem a kvůli neschopnosti jej změnit se často utápí v depresích a sebelítosti.

Domácí podoby: Duša, Dušek, Dušánek, Dušík.

