Nejlepší způsoby, kterými dává muž ženě najevo, že je pro něj tou pravou

Jak vlastně poznat, že muž opravdu miluje? Jak vnímá žena projevy mužské lásky? Toto jsou praktické rady pro muže, které vycházejí z pohledu ženy na věc…

1. Kouká pohledem, jako by právě vyhrál v loterii.

Možná u toho sice vypadá jako idiot, ale tenhle postoj znamená, že je zamilovaný, jak zákon lásky káže. A tohle přitom dělá, i když ráno nenamalovaná snídá vločky jen ve spodním prádle.

2. Říká věci, které předtím nikomu neřekl.

Třeba vyprávěním někdy vyrazí dech, ale mohou to být také naprosté drobnosti. Každopádně tím ukazuje, že vzájemná komunikace je na nejvyšší možné úrovni.

3. Občas ji zničehonic políbí.

Nečeká to, podívá se jinam, zničeho nic ji políbí. On si ale prostě nemůže pomoct.

4. Snaží se přátelit s rodinou.

Přiznejme si to: návštěva příbuzných partnera je asi stejně příjemná jako čištění zubních kanálků při návštěvě dentisty nebo kolonoskopie při vyšetření střev. On ale přesto vykazuje symptomy přátelství a milého chování. Vyráží ven s jejím otcem. A dělat tohle je pro některé lidi opravdové peklo.

5. Chce, aby byla součástí toho, co dělá.

Sice je zrovna na tahu s kamarády, ale přesto posílá roztomilou fotku štěnětě kamaráda Václava. Prostě proto, že ví, jak moc ji bude milovat. Nebo pošle Vaškův plnovous, o kterém zas bude vědět, že ho bude nenávidět.

6. Záleží mu na jejím názoru.

Pořád nosí to vytahané tričko, co tolik nesnáší, ale ptá se vás na její mínění, když se jde do lepší společnosti. A to se počítá.

7. Velká životní rozhodnutí zahrnují i ji.

Mění práci? Stěhuje se? Neměl by přitom zapomínat na ni, milující ženu. Bere proto v potaz to, kde pracuje nebo co chce v budoucnu dělat. Jeho život není jen o něm.

8. Vždycky jí kryje záda.

I v těch (několika málo) případech, kdy se šeredně, ale opravdu šeredně plete.

9. Rád s ní nakupuje.

Ještě spolu nebydlíte, ale i tak je to krok dalším směrem.

10. Už neříká ‚miluji tě' naprosto divným způsobem.

Pro chlapa je často těžké podobná slova vyslovit a napoprvé mu to chvíli trvá. Jakmile se ale rozhodne, že je ta pravá, začne to říkat častěji a přirozeněji, než když to vypadá, jako by měl v puse několik nových plomb.

11. Můžete se bavit o čemkoli.

Říká mu i opravdu nechutné věci, ale on spíš vypadá, že ho to zajímá, než že by se mu zvedal žaludek.

12. Dělá věci jinak, aby byla šťastná.

Pamatuje ten den, kdy běžela půlmaraton, on musel pracovat déle než obvykle, a přesto se mu podařilo přichystat vám skvělou večeři po vašem běhání? Ano, tak ten si vás chce vzít.