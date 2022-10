S14. září vyděsila obyvatele Skotska obří ohnivá koule. Vědci její tajemství nyn

Tereza Malá

Padající meteorit. Ilustrační foto.

Foto: ESO/C. Malin / Creative Commons, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Před pár dny se na obloze nad severní Anglií objevil zvláštní jev, jehož přítomnost hlásili znepokojení lidé nejen v Anglii, ale i v Severním Irsku a ve Skotsku. Krátce po desáté hodině večerní uviděli na obloze ohnivou kouli, která pak byla později po dnech zmatků označena za meteor. Odborníci navíc zkoumali, zdali se nejedná o jev způsobený vesmírným odpadem spojeným se satelitním programem Elona Muska.

Ohnivá koule zaplála na jasné noční obloze a proletěla 300 km nad Walesem, Irským mořem a Belfastem, než se zřítila do Atlantiku poblíž ostrova Islay. Lidé byli velmi znepokojeni, protože se domnívali, že se jedná o vesmírné smetí, které mohlo pocházet ze satelitního programu Starlink Elona Muska. Tato verze se ale záhy ukázala jako nepravděpodobná a byla vyvrácena. Jednalo se o meteorit. Zvláštní ohnivou kouli na obloze nahlásilo asi 800 na sobě nezávislých zdrojů.

Na jedno z pozorování se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Meteorit se odlomil od asteroidu

Ohnivá koule byla zpočátku mylně považována za vesmírný odpad, protože se pohybovala pomaleji než typický meteor. Navíc i četné videozáznamy z pozorování naznačovaly, že se koule rozpadla výše a dříve než meteor. Rychlost koule byla 31 950 km/h, což odpovídá spíše kosmickému smetí, což odborníky zmátlo.

"Meteority jsou v současnosti velmi vzácné: Analyzovali jsme to z mnoha dalších úhlů a dospěli k závěru, že se pravděpodobně jedná o malý kousek asteroidu, který se odlomil od asteroidu. Přiletěl na dráhu asteroidu a myslíme si, že pravděpodobně skončil 50 až 100 km od Islay. Nyní bude na dně oceánu," řekl astronom John Maclean.

Meteory mají obrovskou hodnotu.Zdroj: Profimedia.cz

Vyvrácené spekulace

Den poté, co byla koule na obloze spatřena, sám Maclean spekuloval, že ohnivá koule byla vyhořelá družice Starlink, která podle plánu shořela v atmosféře. Pak však astronom svou domněnku uvedl na pravou míru a řekl: "Mléčná dráha se objevila na obloze. Prověřili jsme všechny možnosti vesmírného odpadu. Nebyla žádná, která by nám mohla poskytnout vesmírné smetí. Rozhodně to nebyla společnost SpaceX. Byly tam dvě družice Starlink, které měly být vyřazeny z oběžné dráhy, ale ty by nespadly v blízkosti Spojeného království. Spadly by nad Severní Amerikou."

Pozorujme meteory!

Meteory se na noční obloze neobjevují tak často. Nahlášení asi 800 případů v noci 14. září je proto velmi výjimečné. Jak Maclean uvedl, všichni lidé, kteří pozorování nahlásili, byli obeznámeni se situací: "Většina lidí, která to viděla, měla pravděpodobně vzácný zážitek. Rychlost této koule a způsob, jakým se rozpadla, byly trochu zvláštní."

Vědci se proto rozhodli tento meteorit pozorovat i nadále, čímž se jejich domněnka potvrdila a s konečnou platností objekt označili za meteorit, jak říká video:

Zdroj: Youtube

Ohnivá koule, která se objevila nad Severním Irskem a Skotskem, byla určitě meteor. Ohnivá koule byla viditelná více než 20 sekund a putovala severozápadním směrem, přičemž bylo sděleno, že prolétla přímo nad Belfastem.

Zdroje:

www.theguardian.com/science/2022

www.theguardian.com/science/2021

headtopics.com