Archeologové našli 200 let starý vzkaz v láhvi. Poselství pro kolegy v budoucnosti jim vzalo řeč!

info Youtube.com

Lenka Bělská 15. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Útesy severně od Dieppe v severozápadní části Francie již několik let podléhají silné erozi. Situace se však den ode dne zhoršuje. Na místo tak byli povoláni archeologové s cílem zachránit co nejvíce památek z bývalé galské vesničky, která se zde nachází. To, co objevili, rozhodně nečekali.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít