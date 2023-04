Asteroidy představují pro naší planetu obrovskou hrozbu. Proto se prostor nad našimi hlavami sleduje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Řada vesmírných těles se totiž pohybuje velkou rychlostí a vědci je zachytí téměř na poslední chvíli. To je případ kamene s názvem 2023 FT1.

Země byla již dříve zasažená asteroidy různých velikostí. Proto je více než pravděpodobné, že se to stane znovu. Kdy přesně ale vědci netuší. Předpokládají však, že šance střetu je malá. „Většina nebezpečných kamenů, které zamíří k naší planetě, shoří v atmosféře. To jsou ty legendární padající hvězdy. Skutečně nebezpečné objekty se pak objevují jednou za několik set tisíc let,” vysvětluje NASA.

Poslední katastrofická událost, jež změnila život na Zemi, se podle vědců stala před 65 miliony lety, kdy poblíž dnešního poloostrova Yucatán v Mexiku dopadl asteroid Chicxulub. Byl jednou z hlavních příčin hromadného vymírání druhů, včetně dinosaurů.

Na rozdíl od obřích ještěrů ale mají lidé různé prostředky, pomocí nichž kontrolují každé tzv. blízkozemní těleso a jsou schopni vypočítat jeho trajektorii. Touto analýzou prošel i 2023 FT1.

2023 FT1

Asteroid byl objevený letos 18. dubna. Byl zařazený do třídy Apollo, jehož oběžná dráha se protíná s naší. Odborníci proto ihned zahájili jeho analýzu. Ukázalo se, že kámen má průměr kolem 34 metrů, pohybuje se rychlostí 23 790 kilometrů za hodinu a k Zemi se přiblíží v pondělí 17. 4. na vzdálenost 7,4 milionu kilometrů.

NASA upozorňuje, že existuje minimální pravděpodobnost, že by se těleso mohlo střetnout s naší domovinou. Přesto ho však sledují, kdyby náhodou změnil dráhu svého letu. V tom případě by bylo nutné zahájit planetární obranu.

Ochrana před dopadem asteroidu

Celkově existují čtyři metody, jak nebezpečný objekt odklonit. Kinetický impaktor, gravitační traktor, jádro a lasery. „Reálně se ale pracuje hlavně na prvním případu, kdy do asteroidu narazí kosmická loď a vychýlí ho z oběžné dráhy,” vysvětluje vedoucí Centra governance nových technologií Nikola Schmidt.

Zdroj: Youtube

Problémem u 2023 FT1 ale je, že nevíme, z jakého materiálu je složený. Zároveň byl zpozorovaný relativně pozdě. V případě, že by změnil svou trajektorii a zamířil k naší planetě, je možné, že by již k odklonu nezbýval čas. Muselo by se tak určit místo jeho dopadu a oblast evakuovat.

Zdroje: www.irozhlas.cz, www.ssd.jpl.nasa.gov, www.tech.hindustantimes.com